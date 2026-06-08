全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、北陸エリアの一部のホテル・宿で福井県のテーマパーク「芝政ワールド」のプールやアトラクションが遊べる、夏季限定のチケット付宿泊プランの販売を6月8日より開始いたしました。 公式サイト： https://x.gd/8OVR6

■対象施設 / 芝政ワールドまでの所要時間

大江戸温泉物語Premium 青雲閣（車で約10分） 大江戸温泉物語 あわら（車で約7分） 大江戸温泉物語Premium 山下家（車で約35分） 大江戸温泉物語 山代彩朝楽（車で約35分） 大江戸温泉物語Premium 山中グランドホテル（車で約35分） 大江戸温泉物語Premium 加賀まるや（車で約40分） 大江戸温泉物語 ながやま（車で約40分） 大江戸温泉物語Premium よしのや依緑園（車で約40分） 大江戸温泉物語 山中彩朝楽（車で約40分） 大江戸温泉物語 あわづグランドホテル（車で約50分）

■プランについて

プランは「スーパーパスポート付プラン」と「2dayパスポート付プラン」の2種類をご用意しております。チェックイン時にパスポート引換券を配布いたしますので（※）、ご来園日当日はスムーズに入場できます。両プランとも、夕朝のお食事も付いたお得な宿泊プランです。 ※チェックイン日に芝政ワールドご来園予定のお客様には、事前にチケットを郵送いたします 販売期間：2026年6月8日（月）～9月27日（日） 宿泊期間：2026年7月4日（土）～9月27日（日） ご予約：公式サイト、およびお電話にてご予約可能です

【プラン特典】

1. 芝政ワールド「スーパーパスポート」または「2dayパスポート」付 ※一部パスポート対象外のアトラクションがございます 2. シニア（65歳以上）の方に芝政ワールドで使用できる金券を進呈 プラン詳細、料金などは各施設のプランページをご確認ください。 各施設のご予約はこちらから https://x.gd/BGAbT ※各施設、宿泊日、部屋タイプなどにより料金が異なります

■日本最大級のリゾートプール「芝政ワールド」で遊びつくそう！

世界最長最大落差でギネス認定の浮き輪スライダー「トリプルザウルス」や最長180mのチューブ型スライダー「アドベンチャースライダー」「流れるプール」「室内プール」など盛りだくさん。また、日本海を眺めながら楽しめる波の出るプール「カリビアンビーチ」や「キッズプール」は、水深が浅くお子様のプールデビューにもおすすめです。 プランについているチケットは、プール以外にも、国内最大級の恐竜アトラクション「恐竜の森」、巨大屋内遊び場「キッズパラダイス」など多数のアトラクションも利用できるので、さまざまな過ごし方が可能です。

【芝政ワールド】 所在地：福井県坂井市三国町浜地45 ※営業時間などは芝政ワールド公式サイトでご確認ください

■思いっきり遊んだあとは、温泉とバイキングを満喫

芝政ワールドで思いっきり遊んだ後は、ホテル・宿でゆったりとおくつろぎください。 本プラン対象のホテル・宿には、コンセプトの異なる4つの恐竜ルームのある宿や、大江戸温泉物語グループで最大規模のサウナ専用エリアのある宿、大型の立体遊具で思いっきり遊べるキッズパークのある宿など、それぞれ異なる特徴や魅力があります。 公式サイト：https://x.gd/8OVR6

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介 ■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年6月現在） ■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/