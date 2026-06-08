株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都千代田区 代表取締役会長兼社長 末松弥奈子）は、持続可能な地域の実現に取り組み、世界に発信するに値する日本の自治体を認定・紹介する「The Japan Times Destination Region」を2025年に創設。 第2回目となる「Destination Region 2026」では、愛媛県内子町を選定いたしました。第1回目の「Destination Region 2025」には、山形県山形市が選ばれています。The Japan Times Destination Regionは、藻谷浩介氏をアドバイザーに迎え、以下の3つの視点から、持続可能な地域を実現するためにさまざまな取り組みを展開している自治体を選定しています。 １：地域の文化的・歴史的背景を大切にし、次世代に伝える努力をしている ２：地域資源を活用した持続可能な地域経済・コミュニティのあり方を追求している ３：これらの取り組みが、日本・世界の地域課題の解決に貢献する可能性がある 今回、Destination Region 2026に選定された愛媛県内子町は、歴史的な町並みや伝統産業が現在も生活の中に息づき、地域の人々によって丁寧に受け継がれてきた点に特徴があります。江戸から明治期にかけての商家町として栄えた町並みの保存に加え、和紙や木蝋といった地域資源を活かした産業の継承、さらには住民主体による景観保全やまちづくりの取り組みが長年にわたり続けられています。 こうした歴史や文化、暮らしを未来へとつなぐ姿勢が、単なる保存にとどまらず地域の価値を現代において再定義し続けている点で高く評価され、Destination Region 2026に選定されました。

アドバイザー 藻谷浩介氏 コメント

内子町について「本物の日本に出会える場所」と評価しています。有名な寺社仏閣や城ではなく、地域の人々が暮らしや町並みを守り続けることで文化を継承してきた点が大きな魅力だと思います。八日市地区の歴史的景観や内子座、農産物直売所「からり」など、多彩な地域資源を通して、日本の伝統的な農村文化や産業を体感できる地域です。

内子町 小野植 正久町長 コメント

このたび内子町がThe Japan Times Destination Region 2026に選定されましたことは大変喜ばしく、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。私たちは先人たちが懸命に生きた証として継承され、守り継いできた「伝統文化」、「歴史的建造物」、「地域産業」、それらがかたちづくる「美しい景観」などを、今後も町の誇りとしてその魅力に磨きをかけ、心の豊かさを感じられるまちづくりを地域の皆様とともに実践してまいります。

ジャパンタイムズでは、これからも世界に発信できる日本の地域の魅力を発見し、Destination Regionとしてその取り組みを広く伝えてまいります。 The Japan Times Destination Region 2026 ウェブサイト： https://sustainable.japantimes.com/destination-region-2026

■ パートナー企業について

Destination Region 2026は、日本郵便株式会社とのパートナーシップのもと実施しています。

日本郵便株式会社 コメント

⽇本郵便株式会社は、Destination Regionのコンセプトに共感し参画しています。日本全国のユニバーサルサービスを担う企業として、地域の価値発信において連携しています。

■ The Japan Times（ジャパンタイムズ）について

The Japan Times は1897年（明治30年）に創刊された日本で最も歴史ある英字新聞です。1996年にウェブサイトを開設。現在はソーシャルメディアも活用しながら、日本のいま、そして未来を、世界に向けて発信しています。国内在住の外国人読者に加え、各国の政府関係者、シンクタンク、海外メディアなどにも広く読まれ、信頼性の高い情報源として活用されています。また、創刊以来のアーカイブは、海外の大学や公立図書館などに所蔵され、近現代史研究やアジア研究にも活用されています。 The Japan Times Online：https://www.japantimes.co.jp/

＜問い合わせ＞ 株式会社ジャパンタイムズキューブ Sustainable Japan by The Japan Times 担当：中田・関戸 E-mail: sjn@japantimes.co.jp