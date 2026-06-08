AI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」および「TVAL（ティーバル）」を開発・運営する株式会社スイッチメディア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高山 俊治）は、2026年6月30日（火）に、オンラインセミナー「その認知施策、売上まで追えていますか？ デジタルセールスインパクト 『売上に直結するTV×デジタル』新アプローチ」を開催いたします。

｜セミナー紹介

「広告が売上にどれだけ貢献しているか可視化できない」「TVとデジタル施策の効果を統合的に把握したいが指標がバラバラで分析できない」 そんな課題を抱えるマーケター・宣伝担当者は少なくありません。 「デジタルセールスインパクト」は、実測値をベースにTVCMとデジタル広告が売上に与えるインパクトを可視化するアプローチです。MMMのような専門人材や多大なコストを必要とせず、自社にデータを蓄積しながらPDCAを回せる状態をつくることを目指しています。 こうした分析を継続的に活かすには、主体的かつスピーディーに意思決定できることが鍵となります。本セミナーでは、そのためのデータ基盤構築・運用支援の考え方と、実際のご支援事例をあわせてご紹介します。 詳細・申込はこちら：https://www.switch-m.com/seminar/20260630

＜このような方におすすめです＞

・TVCMやYouTubeなどの認知施策の売上貢献度を可視化・説明したいとお考えの方 ・TVとデジタルの効果を横断的に分析し、意思決定に活かすことが難しいと感じている方 ・主体的な広告投資に向けてどこまで内製化すべきか、自社に合った体制を模索している方

＜開催概要＞

・セミナー名：「その認知施策、売上まで追えていますか？ デジタルセールスインパクト 『売上に直結するTV×デジタル』新アプローチ」 ・日時：2026年6月30日（火）12:00-12:30（受付開始 11:55） ・場所：Zoomウェビナー形式 ・参加費：無料 ・詳細・申込：https://www.switch-m.com/seminar/20260630 ※恐れ入りますが、本セミナーは「会社名」のご入力がない方や個人の方、広告会社、放送局、マーケティング支援会社の方、調査会社・広告の効果測定を行うサービスをお持ちの企業の方の参加はご遠慮いただいております。

＜登壇者プロフィール＞

株式会社スイッチメディア / 加戸 敏朗 ビジネスコンサルティング部 デジタルソリューショングループ マネージャー

スイッチメディアについて

株式会社スイッチメディアは、テレビCM＋デジタル広告の出稿データを統一指標で一元管理し、過去比較やブランド横断分析を通じてメディア予算アロケーションを支援するAI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」の開発・運営、およびデジタル広告運用のインハウス化を支援する「In-House Drive」の提供、また国内最大規模のテレビ視聴パネルから取得したテレビCM接触データとインテージ社の購買データ（SCI®）をシングルソースで連携させ、テレビCMの売上効果を分析する「TVAL」の開発・運営を行っています。

・社名 ：株式会社スイッチメディア（https://www.switch-m.com/ ） ・代表者 ：代表取締役社長 高山 俊治 ・事業内容 ：AI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」、デジタル広告運用のインハウス化支援「In-House Drive」の提供。「TVAL」および現在放送中のテレビ番組視聴率がわかる「TVAL now」の開発・提供。 ・WEBサイト クロスメディアインサイト https://www.switch-m.com/xmedia-insights In-House Drive https://www.switch-m.com/in-house-drive TVAL https://www.switch-m.com TVAL now https://tval-now.switch-m.com/ 採用サイト https://www.switch-m.com/recruit ※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)