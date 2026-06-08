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（株）ロック・フィールドが参画する「食べとう？KOBE」主催 「兵庫県を食べとう？夏休み親子クッキング 2026」開催のお知らせ
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が参画する、神戸市民の食課題解決のために市内企業で結成されたプロジェクトチーム「食べとう？ＫＯＢＥ」と神戸市は、夏休みに合わせて、親子で楽しく学べる料理教室を開催いたします。
１ 概要
（１）日時
2026年8月6日（木曜）
【A】10時00分〜13時00分（受付開始：9時45分）
【B】14時30分〜17時30分（受付開始：14時15分）
※いずれの時間帯も同一の内容で実施します。
（２）場所
健康ライフプラザ ４階 ライフキッチン（兵庫区駅南通5−1−2）
JR「兵庫駅」より南へ徒歩２分
神戸高速鉄道「大開駅」より南へ徒歩８分
（３）対象
神戸市在住の小学生と保護者
（４）定員
各回12組（１組につき大人１名＋子ども1〜2名）
（５）申込方法
神戸市イベントサイト「おでかけKOBE」にてお申し込みください。
https://event.city.kobe.lg.jp/event/EBSC0Rimywb9RvPZw8ku
申込期間 2026年7月1日（水曜）〜7月12日（日曜）
※先着順ではなく抽選制です。当選者には、7月16日に当選メールをお送りします。
※当選者は7月20日までに当選メールにご返信ください。
返信がない場合は、当選を取り消す場合があります。
（６）内容
・お買い物体験
（実習で使用する食材を同じ建物内にあるコープこうべ兵庫店さんで子どもだけでお買い物）
・食に関するミニ講話（地産地消）
・調理実習（地元食品メーカーの商品を利用した栄養満点メニュー）
・試食
【実習メニュー（予定）】
神戸の味！ぼっかけビーめし（ビーフンを使用）、季節のサラダ、スープ、ゼリーポンチ
（７）参加費
無料
（８）実施主体
食べとう？ＫＯＢＥ・神戸市健康局（協力 コープこうべ兵庫店）
（９）その他
参加者には、食べとう？KOBE参画企業商品詰め合わせをプレゼント
２ 食べとう？ＫＯＢＥとは
市内の食品メーカー等による市民の食課題解決のためのプロジェクトチーム
【参画企業】
エム・シーシー食品株式会社、オリバーソース株式会社、カネテツデリカフーズ株式会社、ケンミン食品株式会社、生活協同組合コープこうべ、フジッコ株式会社、株式会社プロアクティブ、株式会社マルヤナギ小倉屋、株式会社ロック・フィールド、六甲バター株式会社 ※五十音順
３ 問い合わせ先
●取材やセミナー内容に関すること
食べとう？ＫＯＢＥ 事務局
神戸市中央区京町83三宮センチュリービル3F（株式会社プロアクティブ内）
担当：盛島（もりしま）
E-mail：morishima@pac.ne.jp
●申込に関すること
神戸市健康局保健所保健課 健康・食育推進担当
E-mail：tabetoukobe@city.kobe.lg.jp
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを301店舗（2026年5月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
本件に関するお問合わせ先
●取材やセミナー内容に関すること
食べとう？ＫＯＢＥ 事務局
神戸市中央区京町83三宮センチュリービル3F（株式会社プロアクティブ内）
担当：盛島（もりしま）
E-mail：morishima@pac.ne.jp
●申込に関すること
神戸市健康局保健所保健課 健康・食育推進担当
E-mail：tabetoukobe@city.kobe.lg.jp
１ 概要
（１）日時
2026年8月6日（木曜）
【A】10時00分〜13時00分（受付開始：9時45分）
【B】14時30分〜17時30分（受付開始：14時15分）
（２）場所
健康ライフプラザ ４階 ライフキッチン（兵庫区駅南通5−1−2）
JR「兵庫駅」より南へ徒歩２分
神戸高速鉄道「大開駅」より南へ徒歩８分
（３）対象
神戸市在住の小学生と保護者
（４）定員
各回12組（１組につき大人１名＋子ども1〜2名）
（５）申込方法
神戸市イベントサイト「おでかけKOBE」にてお申し込みください。
https://event.city.kobe.lg.jp/event/EBSC0Rimywb9RvPZw8ku
申込期間 2026年7月1日（水曜）〜7月12日（日曜）
※先着順ではなく抽選制です。当選者には、7月16日に当選メールをお送りします。
※当選者は7月20日までに当選メールにご返信ください。
返信がない場合は、当選を取り消す場合があります。
（６）内容
・お買い物体験
（実習で使用する食材を同じ建物内にあるコープこうべ兵庫店さんで子どもだけでお買い物）
・食に関するミニ講話（地産地消）
・調理実習（地元食品メーカーの商品を利用した栄養満点メニュー）
・試食
【実習メニュー（予定）】
神戸の味！ぼっかけビーめし（ビーフンを使用）、季節のサラダ、スープ、ゼリーポンチ
（７）参加費
無料
（８）実施主体
食べとう？ＫＯＢＥ・神戸市健康局（協力 コープこうべ兵庫店）
（９）その他
参加者には、食べとう？KOBE参画企業商品詰め合わせをプレゼント
２ 食べとう？ＫＯＢＥとは
市内の食品メーカー等による市民の食課題解決のためのプロジェクトチーム
【参画企業】
エム・シーシー食品株式会社、オリバーソース株式会社、カネテツデリカフーズ株式会社、ケンミン食品株式会社、生活協同組合コープこうべ、フジッコ株式会社、株式会社プロアクティブ、株式会社マルヤナギ小倉屋、株式会社ロック・フィールド、六甲バター株式会社 ※五十音順
３ 問い合わせ先
●取材やセミナー内容に関すること
食べとう？ＫＯＢＥ 事務局
神戸市中央区京町83三宮センチュリービル3F（株式会社プロアクティブ内）
担当：盛島（もりしま）
E-mail：morishima@pac.ne.jp
●申込に関すること
神戸市健康局保健所保健課 健康・食育推進担当
E-mail：tabetoukobe@city.kobe.lg.jp
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを301店舗（2026年5月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
本件に関するお問合わせ先
●取材やセミナー内容に関すること
食べとう？ＫＯＢＥ 事務局
神戸市中央区京町83三宮センチュリービル3F（株式会社プロアクティブ内）
担当：盛島（もりしま）
E-mail：morishima@pac.ne.jp
●申込に関すること
神戸市健康局保健所保健課 健康・食育推進担当
E-mail：tabetoukobe@city.kobe.lg.jp