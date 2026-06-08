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アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」メッシの名を冠した期間限定スペシャルバーガー「MESSI LEGENDARY BURGER」
サッカー選手 リオネル・メッシの名を冠した期間限定スペシャルバーガーが誕生！
販売期間 ： 2026年6月9日（火）〜7月31日（金）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」（東京店／上野駅東京店／横浜店／、京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店）では、サッカー選手のリオネル・メッシ氏の名を関したオリジナル・スペシャルバーガー「MESSI LEGENDARY BURGER（メッシ レジェンダリーバーガー）」を、6月9日（火）から7月31日（金）の期間、販売します。
ハンバーガーのバロンドール「MESSI LEGENDARY BURGER」
「ハードロックカフェ」では、アンバサダーとしてリオネル・メッシ氏を迎え、“メッシが理想とするバーガー”をテーマに自身が開発した「MESSI BURGER」を世界各国のハードロックカフェで販売していますが、もう一つの “チャンピオンの味”として誕生したのが「MESSI LEGENDARY BURGER」です。
「MESSI LEGENDARY BURGER」は、2枚の最上級牛肉パテにクリスピーモッツァレラチーズを重ね、チョリソージャムとローストレッドペッパーアイオリをアクセントに、グリルトマト、ピクルス、フライドオニオンを香ばしくトーストしたバンズでサンドした、食感と旨みを存分に楽しめる食べ応え抜群のスペシャルバーガーです。
クォリティ、テイスト、ボリューム三つ揃えのハットトリックバーガーを、ぜひご賞味ください。
ハードロックカフェ 「MESSI LEGENDARY BURGER」 販売概要
◇ 販売期間：
2026年6月9日（火）〜7月31日（金）
◇ 販売商品：
「MESSI LEGENDARY BURGER」 （メッシ レジェンダリーバーガー）
◇ 販売価格：
3,650円（税込）
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ 国内5店舗
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
販売期間 ： 2026年6月9日（火）〜7月31日（金）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」（東京店／上野駅東京店／横浜店／、京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店）では、サッカー選手のリオネル・メッシ氏の名を関したオリジナル・スペシャルバーガー「MESSI LEGENDARY BURGER（メッシ レジェンダリーバーガー）」を、6月9日（火）から7月31日（金）の期間、販売します。
ハンバーガーのバロンドール「MESSI LEGENDARY BURGER」
「ハードロックカフェ」では、アンバサダーとしてリオネル・メッシ氏を迎え、“メッシが理想とするバーガー”をテーマに自身が開発した「MESSI BURGER」を世界各国のハードロックカフェで販売していますが、もう一つの “チャンピオンの味”として誕生したのが「MESSI LEGENDARY BURGER」です。
「MESSI LEGENDARY BURGER」は、2枚の最上級牛肉パテにクリスピーモッツァレラチーズを重ね、チョリソージャムとローストレッドペッパーアイオリをアクセントに、グリルトマト、ピクルス、フライドオニオンを香ばしくトーストしたバンズでサンドした、食感と旨みを存分に楽しめる食べ応え抜群のスペシャルバーガーです。
クォリティ、テイスト、ボリューム三つ揃えのハットトリックバーガーを、ぜひご賞味ください。
ハードロックカフェ 「MESSI LEGENDARY BURGER」 販売概要
◇ 販売期間：
2026年6月9日（火）〜7月31日（金）
◇ 販売商品：
「MESSI LEGENDARY BURGER」 （メッシ レジェンダリーバーガー）
◇ 販売価格：
3,650円（税込）
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ 国内5店舗
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
ハードロックⓇ概要
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
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https://www.wdi.co.jp/contact/press