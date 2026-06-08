譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、紙卸業界の承継を支える「紙卸M&A総合センター」を開設

株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、紙卸・紙流通業界に特化したM&A・事業承継の相談窓口「紙卸M&A総合センター」を開設しました。

対象は、印刷用紙卸、包装資材・板紙卸、特殊紙・高付加価値紙の卸会社、家庭紙・衛生紙流通会社、加工・断裁・配送を含む紙流通会社などです。

紙卸M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://kamioroshi-ma-center.jp/

■開設の背景

紙卸・紙流通業界では、原紙価格、在庫保管、配送コスト、与信管理、回収サイト、人材承継など、経営上の論点が多岐にわたります。

また、印刷用紙、包装資材、板紙、特殊紙、家庭紙などの商品群ごとに、仕入先、販売先、在庫回転、粗利構造が異なります。

紙卸会社の価値は、決算書上の売上や利益だけでは判断しにくく、在庫の質、商流、物流、得意先との継続性まで整理する必要があります。

紙卸M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351149/images/bodyimage1】

■譲渡企業様の費用負担について

紙卸M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。

当センターでは、売却を決める前の段階でも、事業の現状、譲れない条件、秘密保持の範囲を整理し、選択肢を確認できます。

■紙卸会社のM&Aで整理すべき論点

紙卸会社の価値は、「どの銘柄を、どの単位で、誰に、どの条件で、いつ納められるか」という商流と物流の再現性に大きく左右されます。

主な確認項目は以下の通りです。

・製紙会社、代理店、卸商、印刷会社、紙器会社などの商流

・上質紙、塗工紙、情報用紙、板紙、包装用紙、特殊紙、家庭紙などの商品群

・坪量、連量、寸法、紙目、色、ロット、平判、巻取などの在庫情報

・スキット品、バラ品、端傷、湿気、廃番、規格変更などの在庫リスク

・得意先別売上、担当者依存、納品頻度、回収サイト、与信管理

・自社便、路線便、外部倉庫、断裁・穴あけ・ミシン加工などの物流・加工体制

・従業員、配送担当、倉庫担当、取引先への引継ぎ順序

これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。

■紙卸M&A総合センターで支援すること

紙卸M&A総合センターでは、秘密保持を前提に、会社譲渡や事業承継の検討初期から支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

・匿名性を守った初期相談

・財務、商品別粗利、在庫表、得意先別売上、仕入条件の整理

・倉庫、配送、加工外注、従業員承継に関する論点整理

・買い手候補の探索

・面談、条件整理

・秘密保持契約後の段階的な情報開示

・契約、引継ぎ、従業員説明、顧客説明の論点整理

・PMIに関する初期整理

中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、手数料体系、立場、情報管理方針を明示し、初めてM&Aを検討する経営者にも相談しやすい窓口を目指します。

■サービス概要

名称：紙卸M&A総合センター

URL：https://kamioroshi-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、条件整理

対象：印刷用紙卸、包装資材・板紙卸、特殊紙・高付加価値紙の卸会社、家庭紙・衛生紙流通会社、加工・断裁・配送を含む紙流通会社など

特徴：紙卸・紙流通業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、中小M&Aガイドライン遵守

株式会社M&A Doは、今後も中小企業の事業承継・会社譲渡を検討するオーナー様に寄り添い、業界特性に応じたM&A支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

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【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社M&A Do 紙卸M&A総合センター担当

電話番号：03-4560-0084

Email：info@ma-mado.com

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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