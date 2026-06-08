仙台 SNSコンサルなら株式会社キングプロテア--累計動画1,500本超・26アカウント運用の実績チームが仙台エリアの中小企業・店舗に本格始動
～～～TikTok・Instagram運用代行を一気通貫で提供。バズ設計から売上直結の導線設計まで丸ごと任せられる新展開～～～
仙台 SNSコンサルの新たな選択肢として、札幌を拠点にTikTok・Instagram運用代行を提供してきた株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）が、2026年5月30日より仙台エリアの中小企業・店舗への本格支援を開始した。累計動画制作1,500本超・26アカウント同時運用という実戦ナレッジと、Z世代クリエイターチームの機動力を生かし、仙台の店舗経営者が抱える「SNSを始めたいが手が回らない」「投稿しても伸びない」という課題を解決する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350851/images/bodyimage1】
仙台 SNSコンサルの需要が急増している背景--中小企業のSNS活用率と「継続できない」現実
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のうちSNSを事業活用していると回答した割合は約42%にとどまり、残る58%が「着手できていない」または「運用が続かなかった」状態にある。仙台を含む地方都市では、この未活用率がさらに高いとされる。原因として最も多く挙げられるのが「人手不足（編集・投稿・分析の工数が確保できない）」と「効果の実感がなく優先度を下げてしまう」という二点だ。
株式会社キングプロテアがこれまでに蓄積してきた相談記録（自社調べ・2025年4月～2026年4月・累計相談件数30件以上）でも、同様の傾向が確認されている。相談者の約65%が「一度は自社で投稿を試みたが3ヶ月以内に止まった」と話す。この「始めたけど続かなかった」という状態が、地方中小企業にとって最も典型的なSNS失敗パターンである。
こうした課題を根本から解決するために、キングプロテアは「企画・台本・撮影・編集・投稿・分析のすべてをチームが担う丸投げ運用代行」というモデルを設計した。経営者が本業に集中しながら、SNSの更新を途切れさせないことが最大の価値提供になると確信しているからだ。同社はこのモデルを携え、仙台エリアでの本格展開を開始する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350851/images/bodyimage2】
仙台 SNSコンサル・運用代行の具体的な中身--3プランと「丸投げ」の実態
仙台の店舗オーナー・経営者から最もよく聞かれる質問のひとつが「具体的に何をやってもらえるのか」だ。以下に、キングプロテアが提供する3プランの内容と、各プランに含まれる業務範囲を整理する。
【キャスト運用プラン：88,000円／月】
月4本のショート動画投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援が含まれる。個人としての認知形成を最優先に設計されたプランで、飲食店スタッフや美容師など「人」の魅力を前面に出すビジネスに適している。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】
ショート動画を月8本制作・投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用まで一気通貫で提供する。1店舗の集客を本格的にSNSで回したい経営者に最も選ばれているプランだ。
【法人SNS運用プラン：198,000円／月】
ショート動画を月10本以上制作・投稿し、上記全項目に加えてMeta広告運用を標準搭載。複数店舗を経営する法人オーナーや、採用・PR・集客のすべてをSNS起点で設計したい企業向けに設計されている。プラン名の通り、法人様に選ばれることが最も多い。
いずれのプランも、ターゲットキーワードの選定・競合アカウントの分析・月次インサイトレポートによる改善サイクルが標準プロセスに組み込まれている。「投稿して終わり」ではなく、数字を読んで次の施策に活かすところまでチームが担う点が、他の運用代行会社との最も大きな違いだ。
仙台 SNSコンサルの新たな選択肢として、札幌を拠点にTikTok・Instagram運用代行を提供してきた株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）が、2026年5月30日より仙台エリアの中小企業・店舗への本格支援を開始した。累計動画制作1,500本超・26アカウント同時運用という実戦ナレッジと、Z世代クリエイターチームの機動力を生かし、仙台の店舗経営者が抱える「SNSを始めたいが手が回らない」「投稿しても伸びない」という課題を解決する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350851/images/bodyimage1】
仙台 SNSコンサルの需要が急増している背景--中小企業のSNS活用率と「継続できない」現実
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のうちSNSを事業活用していると回答した割合は約42%にとどまり、残る58%が「着手できていない」または「運用が続かなかった」状態にある。仙台を含む地方都市では、この未活用率がさらに高いとされる。原因として最も多く挙げられるのが「人手不足（編集・投稿・分析の工数が確保できない）」と「効果の実感がなく優先度を下げてしまう」という二点だ。
株式会社キングプロテアがこれまでに蓄積してきた相談記録（自社調べ・2025年4月～2026年4月・累計相談件数30件以上）でも、同様の傾向が確認されている。相談者の約65%が「一度は自社で投稿を試みたが3ヶ月以内に止まった」と話す。この「始めたけど続かなかった」という状態が、地方中小企業にとって最も典型的なSNS失敗パターンである。
こうした課題を根本から解決するために、キングプロテアは「企画・台本・撮影・編集・投稿・分析のすべてをチームが担う丸投げ運用代行」というモデルを設計した。経営者が本業に集中しながら、SNSの更新を途切れさせないことが最大の価値提供になると確信しているからだ。同社はこのモデルを携え、仙台エリアでの本格展開を開始する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350851/images/bodyimage2】
仙台 SNSコンサル・運用代行の具体的な中身--3プランと「丸投げ」の実態
仙台の店舗オーナー・経営者から最もよく聞かれる質問のひとつが「具体的に何をやってもらえるのか」だ。以下に、キングプロテアが提供する3プランの内容と、各プランに含まれる業務範囲を整理する。
【キャスト運用プラン：88,000円／月】
月4本のショート動画投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援が含まれる。個人としての認知形成を最優先に設計されたプランで、飲食店スタッフや美容師など「人」の魅力を前面に出すビジネスに適している。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】
ショート動画を月8本制作・投稿し、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用まで一気通貫で提供する。1店舗の集客を本格的にSNSで回したい経営者に最も選ばれているプランだ。
【法人SNS運用プラン：198,000円／月】
ショート動画を月10本以上制作・投稿し、上記全項目に加えてMeta広告運用を標準搭載。複数店舗を経営する法人オーナーや、採用・PR・集客のすべてをSNS起点で設計したい企業向けに設計されている。プラン名の通り、法人様に選ばれることが最も多い。
いずれのプランも、ターゲットキーワードの選定・競合アカウントの分析・月次インサイトレポートによる改善サイクルが標準プロセスに組み込まれている。「投稿して終わり」ではなく、数字を読んで次の施策に活かすところまでチームが担う点が、他の運用代行会社との最も大きな違いだ。