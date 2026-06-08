塗装・建設・医療 ― 業種が変わればコンプレッサー選びの決め手も変わる。中小事業者200名の利用実態調査
エアーコンプレッサー専門店「エアセルフ」（運営：株式会社メカニスタ本社：北海道札幌市）は、業務でコンプレッサーを使用している30歳～59歳の男性200名を対象に「業種別のコンプレッサー利用実態調査」を実施しました。
調査概要
調査名：業種別のコンプレッサー利用実態調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、中小企業・小規模事業者としてコンプレッサーを業務利用している方（自動車整備業を除く） 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
コンプレッサーは製造業だけでなく、塗装業、建設業、歯科・医療、クリーニング業など幅広い業種で使用されています。しかし、業種ごとに求められるスペックや選定基準は大きく異なるにもかかわらず、業種横断的な比較データはほとんど公開されていません。本調査では、業種ごとのコンプレッサー利用の違いを可視化することを目的としました。
調査結果
Q1. あなたの所属業種を教えてください（単一回答、n=200）
建設・土木・内装 …………… 28.5%（57名） 塗装・コーティング ………… 19.0%（38名） 製造・加工（金属・木工等） … 17.5%（35名） 歯科・医療 ………………… 11.0%（22名） クリーニング・洗浄 ………… 8.5%（17名） 食品加工 …………………… 6.0%（12名） 農業・園芸 ………………… 4.5%（9名） その他 ……………………… 5.0%（10名）
建設・土木・内装が28.5%で最多。中小企業庁「小規模企業白書」でも建設関連は小規模事業者数が最も多い業種の一つであり、コンプレッサーユーザーとしても最大のボリューム層であることがわかります。
Q2. コンプレッサーの主な使用用途を教えてください（複数回答、n=200）
エアーツール（釘打機、インパクトレンチ等）の駆動 …… 51.0%（102名） 塗装・吹付け作業 ……………………………………… 34.0%（68名） エアブロー（清掃・乾燥） ………………………… 30.5%（61名） タイヤ・ボール等の空気充填 ……………………… 18.5%（37名） 歯科・医療用エアー供給 …………………………… 11.0%（22名） 食品加工ラインへのエアー供給 ……………………… 6.0%（12名） その他 ………………………………………………… 7.5%（15名）
エアーツール駆動が51.0%で最多ですが、業種により主用途は明確に分かれます。建設・内装は釘打機が中心、塗装業はスプレーガンの安定圧力供給、医療は治療機器へのクリーンエアー供給が主目的です。
Q3. コンプレッサーの機種選定で最も重視した項目を、業種別に集計しました（単一回答、n=200）
＜建設・土木・内装（n=57）＞ 可搬性・持ち運びやすさ ………… 35.1%（20名） 耐久性 ……………………………… 26.3%（15名） 価格 ……………………………… 21.1%（12名） 吐出量 …………………………… 17.5%（10名）
＜塗装・コーティング（n=38）＞ 安定した吐出圧力 ………………… 42.1%（16名） 静音性 ……………………………… 23.7%（9名） 耐久性 ……………………………… 18.4%（7名） タンク容量 ………………………… 15.8%（6名）
＜歯科・医療（n=22）＞ オイルフリー（クリーンエアー） … 54.5%（12名） 静音性 ……………………………… 27.3%（6名） コンパクトさ ……………………… 13.6%（3名） 価格 ……………………………… 4.5%（1名）
業種による違いが極めて鮮明に現れました。建設業では現場間を移動するため「可搬性」が最重要。塗装業では仕上がり品質に直結する「安定した吐出圧力」が突出。歯科・医療では衛生要件から「オイルフリー」が過半数を占め、価格の優先度はわずか4.5%でした。
Q4. コンプレッサーの購入前に不安だったことは何ですか（複数回答、n=200）
自分の業種・用途に合う機種がわからない ……… 47.5%（95名） スペック表の見方がわからない ………………… 32.0%（64名） 専門的に相談できる窓口がない ………………… 28.0%（56名） 実際の騒音レベルがわからない ………………… 23.5%（47名） メンテナンスの手間や費用がわからない ……… 19.0%（38名） 設置スペースの要件がわからない ……………… 14.5%（29名）
「自分の業種・用途に合う機種がわからない」が47.5%で最多。Q3の結果が示す通り、業種ごとに求めるスペックがまったく異なるため、画一的な製品紹介では購買判断に至れないユーザーが多いことがわかります。
Q5. 購入したコンプレッサーへの満足度を教えてください（単一回答、n=200）
非常に満足 ……………… 12.0%（24名） やや満足 ………………… 33.5%（67名） どちらともいえない …… 26.0%（52名） やや不満 ………………… 19.5%（39名） 不満 ……………………… 9.0%（18名）
「非常に満足」「やや満足」は合計45.5%。一方、「やや不満」「不満」は合計28.5%で、約3割が何らかの不満を抱えています。不満の内容を自由回答で見ると「思ったよりパワーが足りなかった」「騒音が想像以上だった」「もう少し小型のものがよかった」など、購入前の情報不足に起因するミスマッチが多く見られました。
まとめ
本調査により、業種ごとのコンプレッサー選定基準がまったく異なることが定量的に確認されました。
建設業は可搬性、塗装業は圧力安定性、医療は衛生性と、求められるスペックの優先順位は業種によって全く異なります。しかし、約半数のユーザーが「自分の業種に合う機種がわからない」と感じており、購入後にミスマッチを感じている層も3割近く存在します。
この結果は、コンプレッサーの購入において業種特性を理解した上での提案や相談対応が極めて重要であることを示しています。汎用的な製品ランキングや価格比較だけでは、現場のニーズに応えきれない領域であると言えます。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
運営会社：株式会社メカニスタ
配信元企業：株式会社メカニスタ
調査概要
調査名：業種別のコンプレッサー利用実態調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、中小企業・小規模事業者としてコンプレッサーを業務利用している方（自動車整備業を除く） 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
コンプレッサーは製造業だけでなく、塗装業、建設業、歯科・医療、クリーニング業など幅広い業種で使用されています。しかし、業種ごとに求められるスペックや選定基準は大きく異なるにもかかわらず、業種横断的な比較データはほとんど公開されていません。本調査では、業種ごとのコンプレッサー利用の違いを可視化することを目的としました。
Q1. あなたの所属業種を教えてください（単一回答、n=200）
建設・土木・内装 …………… 28.5%（57名） 塗装・コーティング ………… 19.0%（38名） 製造・加工（金属・木工等） … 17.5%（35名） 歯科・医療 ………………… 11.0%（22名） クリーニング・洗浄 ………… 8.5%（17名） 食品加工 …………………… 6.0%（12名） 農業・園芸 ………………… 4.5%（9名） その他 ……………………… 5.0%（10名）
建設・土木・内装が28.5%で最多。中小企業庁「小規模企業白書」でも建設関連は小規模事業者数が最も多い業種の一つであり、コンプレッサーユーザーとしても最大のボリューム層であることがわかります。
Q2. コンプレッサーの主な使用用途を教えてください（複数回答、n=200）
エアーツール（釘打機、インパクトレンチ等）の駆動 …… 51.0%（102名） 塗装・吹付け作業 ……………………………………… 34.0%（68名） エアブロー（清掃・乾燥） ………………………… 30.5%（61名） タイヤ・ボール等の空気充填 ……………………… 18.5%（37名） 歯科・医療用エアー供給 …………………………… 11.0%（22名） 食品加工ラインへのエアー供給 ……………………… 6.0%（12名） その他 ………………………………………………… 7.5%（15名）
エアーツール駆動が51.0%で最多ですが、業種により主用途は明確に分かれます。建設・内装は釘打機が中心、塗装業はスプレーガンの安定圧力供給、医療は治療機器へのクリーンエアー供給が主目的です。
Q3. コンプレッサーの機種選定で最も重視した項目を、業種別に集計しました（単一回答、n=200）
＜建設・土木・内装（n=57）＞ 可搬性・持ち運びやすさ ………… 35.1%（20名） 耐久性 ……………………………… 26.3%（15名） 価格 ……………………………… 21.1%（12名） 吐出量 …………………………… 17.5%（10名）
＜塗装・コーティング（n=38）＞ 安定した吐出圧力 ………………… 42.1%（16名） 静音性 ……………………………… 23.7%（9名） 耐久性 ……………………………… 18.4%（7名） タンク容量 ………………………… 15.8%（6名）
＜歯科・医療（n=22）＞ オイルフリー（クリーンエアー） … 54.5%（12名） 静音性 ……………………………… 27.3%（6名） コンパクトさ ……………………… 13.6%（3名） 価格 ……………………………… 4.5%（1名）
業種による違いが極めて鮮明に現れました。建設業では現場間を移動するため「可搬性」が最重要。塗装業では仕上がり品質に直結する「安定した吐出圧力」が突出。歯科・医療では衛生要件から「オイルフリー」が過半数を占め、価格の優先度はわずか4.5%でした。
Q4. コンプレッサーの購入前に不安だったことは何ですか（複数回答、n=200）
自分の業種・用途に合う機種がわからない ……… 47.5%（95名） スペック表の見方がわからない ………………… 32.0%（64名） 専門的に相談できる窓口がない ………………… 28.0%（56名） 実際の騒音レベルがわからない ………………… 23.5%（47名） メンテナンスの手間や費用がわからない ……… 19.0%（38名） 設置スペースの要件がわからない ……………… 14.5%（29名）
「自分の業種・用途に合う機種がわからない」が47.5%で最多。Q3の結果が示す通り、業種ごとに求めるスペックがまったく異なるため、画一的な製品紹介では購買判断に至れないユーザーが多いことがわかります。
Q5. 購入したコンプレッサーへの満足度を教えてください（単一回答、n=200）
非常に満足 ……………… 12.0%（24名） やや満足 ………………… 33.5%（67名） どちらともいえない …… 26.0%（52名） やや不満 ………………… 19.5%（39名） 不満 ……………………… 9.0%（18名）
「非常に満足」「やや満足」は合計45.5%。一方、「やや不満」「不満」は合計28.5%で、約3割が何らかの不満を抱えています。不満の内容を自由回答で見ると「思ったよりパワーが足りなかった」「騒音が想像以上だった」「もう少し小型のものがよかった」など、購入前の情報不足に起因するミスマッチが多く見られました。
まとめ
本調査により、業種ごとのコンプレッサー選定基準がまったく異なることが定量的に確認されました。
建設業は可搬性、塗装業は圧力安定性、医療は衛生性と、求められるスペックの優先順位は業種によって全く異なります。しかし、約半数のユーザーが「自分の業種に合う機種がわからない」と感じており、購入後にミスマッチを感じている層も3割近く存在します。
この結果は、コンプレッサーの購入において業種特性を理解した上での提案や相談対応が極めて重要であることを示しています。汎用的な製品ランキングや価格比較だけでは、現場のニーズに応えきれない領域であると言えます。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
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配信元企業：株式会社メカニスタ
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