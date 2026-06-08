「対面の価値を信じる通信制高校」が文化祭開催、社会の縮図の強さを学ぶ飛鳥未来高校仙台キャンパス・飛鳥未来きずな高校仙台キャンパスが合同実施
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対面と関係性を重視する通信制高校を全国45キャンパスで展開する飛鳥未来高校グループの飛鳥未来高等学校 仙台キャンパスおよび飛鳥未来きずな高等学校 仙台キャンパス（本校：宮城県登米市）は、2026年6月19日（金）・20日（土）・23日（火）に合同文化祭を開催します。
全国的に登校不安が広がる中、通信制高校の役割が見直されています。
文化祭では、多様な背景を持つ生徒たちがクラスやチームで出店やステージ発表を企画・運営します。不登校を経験した生徒や学校生活に不安を抱えてきた生徒にとっても、仲間と話し合い、意見の違いや失敗を経験しながら文化祭を作り上げる過程は、「社会の縮図」として、人と関わる自信や学校生活への前向きな気持ちを育む機会になります。
合同文化祭は一般公開を行わず、在校生が安心して挑戦できる環境を大切にしながら、入学を検討する中学生や保護者に「ここなら安心して通える」と思ってもらえる場として開催します。飛鳥未来高校グループは、これからも「あきらめない教育」の理念のもと、生徒一人ひとりの可能性に寄り添い、困難を希望に変え、自分らしく社会へ踏み出す力を育む教育を目指します。
飛鳥未来高等学校 仙台キャンパス、飛鳥未来きずな高等学校 仙台キャンパスは、2026年6月19日（金）・20日（土）・23日（火）の3日間、生徒が企画・運営する出店企画や合同ステージ発表を行う合同文化祭を開催します。
対面と関係性を重視する通信制高校だからできる「安心して挑戦できる文化祭」
仙台市教育委員会の資料※によると、仙台市の不登校児童生徒数は令和2年度の1,668人から令和6年度の3,199人へと増加しており、学校生活に不安を抱える子どもたちへの支援が広がっています。
こうした中で、通信制高校には、生徒が自分のペースで学びながら、少しずつ学校生活や人との関わりに踏み出せる場としての役割があります。飛鳥未来高校グループは、2009年の開校以来、学校の中で「社会の縮図」を再現し、対面と関係性を重視する「あきらめない教育」を実現してきました。
今回の合同文化祭では、教員のサポートのもと、仲間と話し合い、役割を持ち、出店やステージ発表を作り上げます。一般公開ではなく、在校生が安心して挑戦できる場を大切にしながら、入学を検討する中学生や保護者にも学校の雰囲気を体感してもらい、「ここなら安心して通える」と感じてもらえる機会にします。
※文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果について より
出店・ステージ発表を通じて、「社会の縮図」を経験する
今回の合同文化祭では、6月19日（金）に飛鳥未来高等学校 仙台キャンパス、6月20日（土）に飛鳥未来きずな高等学校 仙台キャンパスで校内出店を行い、6月23日（火）には自分たちで脚本を書いたミュージカル調の表現や、書道のパフォーマンスなどを発表する「合同ステージ発表会」を実施します。
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生徒はクラスやチームごとに、模擬店や体験型ブース、ステージ発表などを企画・運営します。準備の過程では、話し合いや役割分担、意見の違い、思うように進まない経験も生まれます。そうした一つひとつの経験を通じて、生徒たちは仲間と協力しながら一つのものを作り上げ、人と関わる自信や学校生活、そして卒業後の社会生活への前向きな気持ちを育んでいきます。
対面と関係性を重視する通信制高校を全国45キャンパスで展開する飛鳥未来高校グループの飛鳥未来高等学校 仙台キャンパスおよび飛鳥未来きずな高等学校 仙台キャンパス（本校：宮城県登米市）は、2026年6月19日（金）・20日（土）・23日（火）に合同文化祭を開催します。
全国的に登校不安が広がる中、通信制高校の役割が見直されています。
文化祭では、多様な背景を持つ生徒たちがクラスやチームで出店やステージ発表を企画・運営します。不登校を経験した生徒や学校生活に不安を抱えてきた生徒にとっても、仲間と話し合い、意見の違いや失敗を経験しながら文化祭を作り上げる過程は、「社会の縮図」として、人と関わる自信や学校生活への前向きな気持ちを育む機会になります。
合同文化祭は一般公開を行わず、在校生が安心して挑戦できる環境を大切にしながら、入学を検討する中学生や保護者に「ここなら安心して通える」と思ってもらえる場として開催します。飛鳥未来高校グループは、これからも「あきらめない教育」の理念のもと、生徒一人ひとりの可能性に寄り添い、困難を希望に変え、自分らしく社会へ踏み出す力を育む教育を目指します。
飛鳥未来高等学校 仙台キャンパス、飛鳥未来きずな高等学校 仙台キャンパスは、2026年6月19日（金）・20日（土）・23日（火）の3日間、生徒が企画・運営する出店企画や合同ステージ発表を行う合同文化祭を開催します。
対面と関係性を重視する通信制高校だからできる「安心して挑戦できる文化祭」
仙台市教育委員会の資料※によると、仙台市の不登校児童生徒数は令和2年度の1,668人から令和6年度の3,199人へと増加しており、学校生活に不安を抱える子どもたちへの支援が広がっています。
こうした中で、通信制高校には、生徒が自分のペースで学びながら、少しずつ学校生活や人との関わりに踏み出せる場としての役割があります。飛鳥未来高校グループは、2009年の開校以来、学校の中で「社会の縮図」を再現し、対面と関係性を重視する「あきらめない教育」を実現してきました。
今回の合同文化祭では、教員のサポートのもと、仲間と話し合い、役割を持ち、出店やステージ発表を作り上げます。一般公開ではなく、在校生が安心して挑戦できる場を大切にしながら、入学を検討する中学生や保護者にも学校の雰囲気を体感してもらい、「ここなら安心して通える」と感じてもらえる機会にします。
※文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果について より
出店・ステージ発表を通じて、「社会の縮図」を経験する
今回の合同文化祭では、6月19日（金）に飛鳥未来高等学校 仙台キャンパス、6月20日（土）に飛鳥未来きずな高等学校 仙台キャンパスで校内出店を行い、6月23日（火）には自分たちで脚本を書いたミュージカル調の表現や、書道のパフォーマンスなどを発表する「合同ステージ発表会」を実施します。
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生徒はクラスやチームごとに、模擬店や体験型ブース、ステージ発表などを企画・運営します。準備の過程では、話し合いや役割分担、意見の違い、思うように進まない経験も生まれます。そうした一つひとつの経験を通じて、生徒たちは仲間と協力しながら一つのものを作り上げ、人と関わる自信や学校生活、そして卒業後の社会生活への前向きな気持ちを育んでいきます。