通園バスに乗って「クレヨンしんちゃん」の世界へレッツゴー！ 『ふたば幼稚園バス』乗車券付き限定ツアーチケット 6月8日(月)より期間限定販売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351615/images/bodyimage1】
▲クレヨンしんちゃんの世界へ出発進行！「ふたば幼稚園バス」
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、クレヨンしんちゃんのアニメにも出てくる「ふたば幼稚園バス」を再現したトラムカーに土日祝日限定で乗車することができます。この度、期間限定で平日にもトラムカーで「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」エリアまで移動することができる『ふたば幼稚園バス乗車券付きツアー』を9月25日(金)～10月7日(水)で実施し、本ツアーのチケットを6月8日(月)から販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351615/images/bodyimage2】
▲広大なニジゲンノモリを進む「ふたば幼稚園バス」
本企画では、作中に登場する「ふたば幼稚園バス」を再現したトラムカーに乗車し、道中も作品の世界観に浸りながら「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」へ移動することができる、没入感たっぷりの特別体験をお楽しみいただけます。通常は土日祝日のみバス停でお並びいただいた方から順番にご案内し、運行する「ふたば幼稚園バス」を、今回は平日限定かつ完全予約制でご利用いただける1日7名限定のプレミアムサービスとなります。この機会を、ぜひお見逃しなく！
※3歳以下のお子様は保護者の方のひざ上にて2名様まで同乗可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351615/images/bodyimage3】
▲没入感を味わえる「ふたば幼稚園」
■ふたば幼稚園バス乗車券付きツアーチケット 概要
販売期間：
6月8日(月)～10月7日(水)
区間：
「大きな芝生ショップ前バス停」→クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク「ふたば幼稚園エリア」
対象：
2026年9月25日(金)～10月7日(水)の間の平日10:00（1日1便）
予約：
https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/awaji-city/crayon-shin-chan-adventure-park-49092516/?locale=ja_jp&curr=JPY
HP：
https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
住所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
▲クレヨンしんちゃんの世界へ出発進行！「ふたば幼稚園バス」
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、クレヨンしんちゃんのアニメにも出てくる「ふたば幼稚園バス」を再現したトラムカーに土日祝日限定で乗車することができます。この度、期間限定で平日にもトラムカーで「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」エリアまで移動することができる『ふたば幼稚園バス乗車券付きツアー』を9月25日(金)～10月7日(水)で実施し、本ツアーのチケットを6月8日(月)から販売いたします。
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▲広大なニジゲンノモリを進む「ふたば幼稚園バス」
本企画では、作中に登場する「ふたば幼稚園バス」を再現したトラムカーに乗車し、道中も作品の世界観に浸りながら「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」へ移動することができる、没入感たっぷりの特別体験をお楽しみいただけます。通常は土日祝日のみバス停でお並びいただいた方から順番にご案内し、運行する「ふたば幼稚園バス」を、今回は平日限定かつ完全予約制でご利用いただける1日7名限定のプレミアムサービスとなります。この機会を、ぜひお見逃しなく！
※3歳以下のお子様は保護者の方のひざ上にて2名様まで同乗可能。
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▲没入感を味わえる「ふたば幼稚園」
■ふたば幼稚園バス乗車券付きツアーチケット 概要
販売期間：
6月8日(月)～10月7日(水)
区間：
「大きな芝生ショップ前バス停」→クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク「ふたば幼稚園エリア」
対象：
2026年9月25日(金)～10月7日(水)の間の平日10:00（1日1便）
予約：
https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/awaji-city/crayon-shin-chan-adventure-park-49092516/?locale=ja_jp&curr=JPY
HP：
https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
住所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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