バザルト(R)フェイシャルが50代のシミ・しわ・むくみに変化。大阪市大正区のサロンで月1回6回の継続ケアでシミが薄くなり友人から「綺麗になったね」と言われるほどの変化が確認された最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――大阪市大正区・理容若葉/育毛・バザルトサロンの症例報告
商標登録済みの独自技術として全国2,700店舗以上に導入されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、大阪市大正区のサロン『理容若葉/育毛・バザルトサロン』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代の女性です。ずっと気になっていたシミ・しわ・むくみにお悩みでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)フェイシャルを月1回のペースで継続実施。6回目の施術時点での変化を記録しています。遠赤外線による深部温熱効果で肌の土台から整えるアプローチを取りました。
継続するうちにシミが薄くなり、お顔がどんどん小さくなる変化が確認されました。
お客様は「ずっと気になっていたシミが薄くなってきた。会う友達に『なんか綺麗になったね』と褒められる。冷えやむくみ改善こんなに効果があるとは思わなかった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)フェイシャルは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、遠赤外線に裏打ちされた理論で肌の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：理容若葉/育毛・バザルトサロン（大阪市大正区）
URL：https://www.instagram.com/wakaba_0665535761
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351653/images/bodyimage1】
「冷え性の私は毎日手が冷たく、セラピストとして致命的だと思っていた。バザルト(R)のストーンが温かいので、お客様に不快感を与えず自分自身の冷え性も改善してきました。」
大阪市大正区の『理容若葉/育毛・バザルトサロン』オーナー・秋山氏は、もともと冷え性で毎日手が冷たく、セラピストとして致命的だと感じていました。バザルト(R)のストーンが温かいことでお客様に不快感を与えずに施術できること、さらに自身の冷え性も改善してきたことに大きな喜びを感じているといいます。
「こんなに効果のあるトリートメントはないと思っています」と秋山氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、秋山氏はこう語ります。「一度体験すれば良いと皮膚が感じ取ってくれる、不思議体験をぜひ体験してほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、商標登録済みの独自技術（商標登録第5972921号）として全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。今回の症例は、シミ・しわ・むくみに悩む50代女性が、バザルト(R)フェイシャルを月1回・6回継続することでシミの薄化・顔のすっきり感が確認されるという、遠赤外線による深部温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、年齢による肌の変化にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
商標登録済みの独自技術として全国2,700店舗以上に導入されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、大阪市大正区のサロン『理容若葉/育毛・バザルトサロン』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代の女性です。ずっと気になっていたシミ・しわ・むくみにお悩みでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)フェイシャルを月1回のペースで継続実施。6回目の施術時点での変化を記録しています。遠赤外線による深部温熱効果で肌の土台から整えるアプローチを取りました。
継続するうちにシミが薄くなり、お顔がどんどん小さくなる変化が確認されました。
お客様は「ずっと気になっていたシミが薄くなってきた。会う友達に『なんか綺麗になったね』と褒められる。冷えやむくみ改善こんなに効果があるとは思わなかった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)フェイシャルは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、遠赤外線に裏打ちされた理論で肌の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：理容若葉/育毛・バザルトサロン（大阪市大正区）
URL：https://www.instagram.com/wakaba_0665535761
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351653/images/bodyimage1】
「冷え性の私は毎日手が冷たく、セラピストとして致命的だと思っていた。バザルト(R)のストーンが温かいので、お客様に不快感を与えず自分自身の冷え性も改善してきました。」
大阪市大正区の『理容若葉/育毛・バザルトサロン』オーナー・秋山氏は、もともと冷え性で毎日手が冷たく、セラピストとして致命的だと感じていました。バザルト(R)のストーンが温かいことでお客様に不快感を与えずに施術できること、さらに自身の冷え性も改善してきたことに大きな喜びを感じているといいます。
「こんなに効果のあるトリートメントはないと思っています」と秋山氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、秋山氏はこう語ります。「一度体験すれば良いと皮膚が感じ取ってくれる、不思議体験をぜひ体験してほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、商標登録済みの独自技術（商標登録第5972921号）として全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。今回の症例は、シミ・しわ・むくみに悩む50代女性が、バザルト(R)フェイシャルを月1回・6回継続することでシミの薄化・顔のすっきり感が確認されるという、遠赤外線による深部温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、年齢による肌の変化にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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