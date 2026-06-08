学生が創るステージ「BEAUTY SHOW 2026『DO NOT TOUCH ― THE MUSEUM ―』」開催【名古屋ビューティーアート専門学校】
名古屋ビューティーアート専門学校では、2026年7月23日（木）・24日（金）の2日間、2年生による「BEAUTY SHOW 2026『DO NOT TOUCH ― THE MUSEUM ―』」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351666/images/bodyimage1】
BEAUTY SHOWは、本校の2年生がこれまで学んできた技術・センス・創造力を発揮する学びの集大成となるイベントです。
ヘア・メイク・ネイルはもちろん、衣装や脚本、照明、演出に至るまで、ショーのすべてを学生自身がトータルプロデュースいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351666/images/bodyimage2】
今年のテーマは『DO NOT TOUCH ― THE MUSEUM ―』。
ご来場いただく皆さまに驚きと感動をお届けします。学生たちが創り上げる渾身のパフォーマンスをぜひご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351666/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351666/images/bodyimage4】
開催概要
【イベント名】
BEAUTY SHOW 2026『DO NOT TOUCH ― THE MUSEUM ―』
【日時】
2026年7月23日（木）17:30～18:30（高校生限定公演）
2026年7月24日（金）15:00～16:15
【会場】
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
（愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号）
【関連サイト】
https://www.sanko.ac.jp/nagoya-beauty/schoolguide/beauty_show.shtml
本件に関するお問い合わせ先
名古屋ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/nagoya-beauty/
TEL：052-533-3363
担当：深津里奈・大林万莉菜・山嵜可奈子
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351666/images/bodyimage5】
配信元企業：学校法人三幸学園
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351666/images/bodyimage1】
BEAUTY SHOWは、本校の2年生がこれまで学んできた技術・センス・創造力を発揮する学びの集大成となるイベントです。
ヘア・メイク・ネイルはもちろん、衣装や脚本、照明、演出に至るまで、ショーのすべてを学生自身がトータルプロデュースいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351666/images/bodyimage2】
今年のテーマは『DO NOT TOUCH ― THE MUSEUM ―』。
ご来場いただく皆さまに驚きと感動をお届けします。学生たちが創り上げる渾身のパフォーマンスをぜひご覧ください。
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開催概要
【イベント名】
BEAUTY SHOW 2026『DO NOT TOUCH ― THE MUSEUM ―』
【日時】
2026年7月23日（木）17:30～18:30（高校生限定公演）
2026年7月24日（金）15:00～16:15
【会場】
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
（愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号）
【関連サイト】
https://www.sanko.ac.jp/nagoya-beauty/schoolguide/beauty_show.shtml
本件に関するお問い合わせ先
名古屋ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/nagoya-beauty/
TEL：052-533-3363
担当：深津里奈・大林万莉菜・山嵜可奈子
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