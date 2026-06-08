ハードウェアにおける人工知能（AI）市場、CAGR 22.43％で急成長｜2035年までに2,585億米ドルへ拡大するAI半導体・エッジAI需要 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

ハードウェアにおける人工知能（AI）市場、CAGR 22.43％で急成長｜2035年までに2,585億米ドルへ拡大するAI半導体・エッジAI需要 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース