【21LIVE】『21LIVE Special Day～背景ver.～』6月12日（金）開催！TOP3入賞でオリジナル背景GET＆1位限定デジタルバッジをプレゼント
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月12日（金）限定で『21LIVE Special Day～背景ver.～』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351049/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼今月はプライズがさらに豪華に！／
永久付与のオリジナル背景＆限定デジタルバッジを手に入れよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、6月12日（金）に『21LIVE Special Day～背景ver.～』を開催します。
イベントでは、ライバーランキング上位3名に、自分だけの「オリジナル背景」を永久付与でプレゼント！
さらに今回は、1位に入賞したライバー限定で、デザインや名称を自由に設定できる「オリジナルデジタルバッジ」も制作・進呈します。
背景やバッジのデザインは、自作した画像の使用はもちろん、ライバーのイメージをもとにしたオリジナルデザインでの制作も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351049/images/bodyimage2】
また、対象ライバーを応援した上位リスナーにも、ランキング順位に応じて、おそろいデザインのオリジナル背景やオリジナルデジタルバッジを進呈します。
推しとおそろいの特別プライズを獲得できる、スペシャルなイベントです！
ライバーとリスナーの絆がさらに深まる、特別な1日をぜひお楽しみください。
【プライズ詳細】
▼ライバーランキング
★ランキング1位
└(1)オリジナル背景 1種・(2)オリジナルバッジ 1種（対象：ライバー＆応援リスナーTOP3）
ランキング2位
└(1)オリジナル背景 1種（対象：ライバー＆応援リスナーTOP2）
ランキング3位
└(1)オリジナル背景 1種（対象：ライバー＆応援リスナーTOP1）
※背景やバッジデザインの提出方法や詳細は、入賞者へ個別にご案内します。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
6月12日（金）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351049/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351049/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼今月はプライズがさらに豪華に！／
永久付与のオリジナル背景＆限定デジタルバッジを手に入れよう！
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21LIVEでは、6月12日（金）に『21LIVE Special Day～背景ver.～』を開催します。
イベントでは、ライバーランキング上位3名に、自分だけの「オリジナル背景」を永久付与でプレゼント！
さらに今回は、1位に入賞したライバー限定で、デザインや名称を自由に設定できる「オリジナルデジタルバッジ」も制作・進呈します。
背景やバッジのデザインは、自作した画像の使用はもちろん、ライバーのイメージをもとにしたオリジナルデザインでの制作も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351049/images/bodyimage2】
また、対象ライバーを応援した上位リスナーにも、ランキング順位に応じて、おそろいデザインのオリジナル背景やオリジナルデジタルバッジを進呈します。
推しとおそろいの特別プライズを獲得できる、スペシャルなイベントです！
ライバーとリスナーの絆がさらに深まる、特別な1日をぜひお楽しみください。
【プライズ詳細】
▼ライバーランキング
★ランキング1位
└(1)オリジナル背景 1種・(2)オリジナルバッジ 1種（対象：ライバー＆応援リスナーTOP3）
ランキング2位
└(1)オリジナル背景 1種（対象：ライバー＆応援リスナーTOP2）
ランキング3位
└(1)オリジナル背景 1種（対象：ライバー＆応援リスナーTOP1）
※背景やバッジデザインの提出方法や詳細は、入賞者へ個別にご案内します。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
6月12日（金）
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※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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【芸能プロダクション】
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