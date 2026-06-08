和菓子の製造・販売を行う株式会社あわしま堂(所在地：愛媛県八幡浜市、代表取締役：傳長 秀文)は、練りたてのようなとろける食感が特長の『琥珀色のとろみわらび餅』を2026年6月上旬より販売開始しました。本商品は冷凍での販売です。ネット販売(Amazon・公式オンラインストア)と本社直売所(愛媛県八幡浜市)で販売しております。今後は、あわしまる直売所(福岡県久留米市)でも販売を予定しています。





とろみわらび きな粉かけ





琥珀色のとろみわらび餅





■とろり、練りたて風わらび餅

希少な澱粉を使用することで実現した練りたて食感。本わらび粉をブレンドしており、口の中でとろけるような食感に仕上げております。味を変えて召し上がっていただけるように、きな粉をお付けしました。そのままはもちろん、冷やしても、温めてもお楽しみいただけます。

冷凍販売ですので、お好きなタイミングで解凍してお召し上がりください。









■氷水に浸して、ひんやり「涼体験」

スプーンですくったわらび餅を、氷水に浮かべて。ひんやり感とつるんとしたのどごしをお楽しみください。氷がゆれる涼やかな音とともに楽しむ涼体験は、夏のおやつの時間をより豊かに彩ります。





氷水でひんやり





2通りの楽しみ方





■商品情報

本商品は、本社直売所(愛媛県八幡浜市)や公式オンラインストア、Amazonでお買い求めいただけます。今後は、あわしまる直売所(福岡県久留米市)でも販売を予定しております。公式オンラインストアとAmazonでは、12個入と20個入のみの販売です。





＜商品概要＞

商品名 ： 琥珀色のとろみわらび餅

内容量 ： 1個

販売期間 ： 2026年6月上旬～

販売場所 ： 本社直売所(愛媛県八幡浜市)、公式オンラインストア、Amazon

販売価格(税込)： 1個250円、12個入り2,950円、20個入り4,850円

※12個入り、20個入りはネット販売限定です。別途送料がかかります。





・公式オンラインストア

https://awashimado-on-line.myshopify.com





・Amazon

https://x.gd/FFhdC









■会社概要

商号 ： 株式会社あわしま堂

代表者 ： 代表取締役 傳長 秀文

所在地 ： 〒796-0295 愛媛県八幡浜市保内町川之石1-237-53

設立 ： 1968年7月

事業内容： 和菓子の製造・販売

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.awashimado.co.jp









【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社あわしま堂 お客様相談窓口

TEL ： 0120-36-2536

お問い合せフォーム： https://www.awashimado.co.jp/contact.php?ini=on#mail