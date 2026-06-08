株式会社ペリカン石鹸(本社：東京都港区／代表取締役社長：渋井 伸和)から2016年に「おしりまで、美しいあなたへ」をコンセプトにデビューした『恋するおしり』は、発売開始から今年で10周年を迎えました。





ユーザーの皆さまがそれぞれの愛用ストーリーをSNSで発信してくださったことこそが、この商品の運命を大きく変えるきっかけとなりました。知る人ぞ知る商品だった発売当初から、“おしりケアの大定番”へ。これまでの10年の歩みを紐解きます。





『恋するおしり』は、今年でデビューから10周年！





■2016年『恋するおしり ヒップケアソープ』デビュー！





『恋するおしり ヒップケアソープ』





見えないから…とケアを怠りがちなおしりですが、実は角質が溜まりやすい部位。ペリカン石鹸はそんなおしりの肌悩みに着目し、石けんにモモの種(*2)と肌あたりのやさしいこんにゃく由来(*3)の2種類のスクラブを練り込むことで、泡立てず“なで洗い”するだけでつるんっ！とした肌に洗い上げるパーツケア石けんを開発。

まるでおしり！？のようなユニークな石けんの形や、「香水の里」と呼ばれる南フランスのグラースで調香されたピーチの香りなど、こだわりがぎゅっと詰まった『恋するおしり』を2016年に発売しました。

しかし、斬新なコンセプトゆえ、発売開始からしばらくは売り上げが伸びず…日の目を浴びるまでには少し時間がかかりました。









■みんなの「いいね！」が火をつけた！SNSから人気が急上昇

発売から2年ほど経ったころ、実際に使っていただいたお客さまの「洗うだけで、おしりがつるつるになる！」というSNSの口コミから人気が急上昇！

さらに、美のカリスマと支持される方々が、広告やプロモーションではなく、愛用品として雑誌でご紹介してくださったことから、より大きな反響を呼びました。あまりの売れ行きに一時は工場の生産が追いつかない状況となり、急ピッチで増産を進めることに。

この“バズり”をきっかけに、現在ではシリーズ累計販売数1,000万個(*1)を突破する大人気商品へと成長しました。





『恋するおしり ヒップケアソープ』出荷実績 数量(2016年～2025年)





■洗うケア、だけじゃない！進化を続ける『恋するおしり』

1つの石けんから始まった『恋するおしり』。さらにたくさんのお客さまに“もっとつるんっ！”をお届けするため、特許出願中の「石けんスクラブ化技術」といったペリカン石鹸独自の技術力を背景に、シリーズ商品の開発に着手しました。

2023年には夏季限定商品として『ヒップケアソープ ひんやりクール』、2024年には『ヒップケアボディローション』を発売。

また2025年2月には、長年の研究から生まれた『石けんスクラブ』、そして同年8月には『ヒップケアボディバター』がシリーズ商品として仲間入り。ブランドとしても成長を続けてきました。





『恋するおしり』シリーズ





■国境を越えて広がる『恋するおしり』。海外でも選ばれる理由とは？

唯一無二の使い心地に加え、ピンク色のキュートなパッケージや、まるでもぎたてのようなピーチの香りが海外のお客さまのハートも掴み、今ではインバウンド(訪日観光客)のお土産としても人気に！

さらに、美容大国・韓国の大手ヘルス＆ビューティストア「オリーブヤング」約1,284店舗（2026年5月時点）で展開されているほか、東南アジア、アメリカなど世界でも販売されるなど、グローバルに愛される存在となりました。





国境を越えて広がる『恋するおしり』





■これからも、おしりまで美しいあなたへ。10周年の感謝を込めて、プレゼントキャンペーンを実施！

ユーザーの皆さまからの“好き”に支えられて、『恋するおしり』は今年で10周年を迎えることができました。

そこで、10年分の感謝の気持ちを込めて、ペリカン石鹸公式Instagram・Xではプレゼントキャンペーンを開催いたします！





【10周年記念プレゼントキャンペーン #恋するおしり10周年】

『恋するおしり』シリーズ5点セット(ヒップケアソープ・ひんやりクール・ヒップケアボディローション・石けんスクラブ・ヒップケアボディバター)をキャンペーンに参加していただいた方の中から抽選で各10名さまにプレゼント。





【Instagramで応募される方】

応募方法：ペリカン石鹸公式Instagram( @pelicansoap_official )をフォローし、『恋するおしり』シリーズの商品いずれかを撮影した画像に #恋するおしり10周年 を付けてポストで応募完了。





【Xで応募される方】

応募方法：ペリカン石鹸公式X( @Pelican_Soap )をフォローし、『恋するおしり』シリーズの商品いずれかを撮影した画像に #恋するおしり10周年 を付けてポストで応募完了。





画像と合わせて、『恋するおしり』のお気に入りポイントをぜひ教えてください！





応募期間：2026年6月8日(月)10：00～2026年6月22日(月)23：59まで

当選人数：Instagram・X各10名さま

※アカウントを必ず「公開」設定にしてご応募ください。

※厳正なる抽選の上、当選者を決定させていただきます。

※当選者には、ペリカン石鹸公式アカウント(Instagram： @pelicansoap_official 、X： @Pelican_Soap )からダイレクトメッセージにて賞品発送に関するご案内をさせていただきます。また、賞品の発送は国内に限ります。





『恋するおしり』シリーズの商品一覧ページはこちら

URL： https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=200203





*1 2016年3月～2026年3月(当社調べ)期間の『恋するおしり』シリーズ販売累計個数

*2 モモ核

*3 マンナン(スクラブ)









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【株式会社ペリカン石鹸】

1947年創業。「泡の先に、笑顔はじける」をコンセプトに、人のお肌を想い、使う人のニーズに合わせたバラエティー豊かな商品を開発、製造しています。人には相談しにくいお肌悩みを洗い流すパーツケア石けん『恋するおしり』や『For Back(フォーバック)』をはじめ、昔ながらの植物由来成分で毛穴を洗う『泥炭石(でいたんせき)』、ホテル滞在の時間を華やかに彩るアメニティブランド『PROVINSCIA(プロバンシア)』など、アイデアと愛がこもった商品で、毎日の洗う時間に小さな幸せを日本はもちろん世界へお届けすることが、わたしたちの願いです。





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