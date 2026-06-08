群馬県前橋市を拠点に群馬・埼玉・栃木・長野で17支店を展開する外壁・屋根塗装専門店「株式会社ミヤケン」(代表取締役：宮嶋 祐介)は、大手塗料メーカー各社の相次ぐ値上げを受け、外壁塗装の駆け込み発注が急増していることを発表しました。

原油価格高騰や円安長期化による原材料費上昇を背景に、多くのメーカーで価格改定が進行。こうした状況を受け、同社は代表・宮嶋氏の判断のもと、「地域の住まいと家計を守るため」、2026年6月末まで施工価格を完全据え置きとすることを決定しました。









【原油価格高騰により主要塗料メーカーの価格改定が本格化】

経済産業省や財務省の統計では、2026年春以降、中東情勢の緊迫化を背景に原油輸入価格が前年を上回って推移しています。これにより、塗料原料である合成樹脂や有機溶剤、物流コストの上昇が続いており、主要塗料メーカー各社では価格改定の動きが広がっています。

加えて、ナフサ価格の上昇や円安進行も化学原料コストを押し上げており、塗料業界では原材料費の吸収が難しい状況が続いています。実際に主要メーカー各社では2025年後半から2026年にかけて段階的な価格改定を公表しており、一部製品では10～20％程度の値上げ事例も確認されています。









【値上げ前の駆け込み需要増で外壁塗装の受注件数が前月比154％に急増】

株式会社ミヤケン(本社：群馬県前橋市)では、2026年5月にかけて外壁塗装の受注件数が大幅に増加し、前月比154％を記録しました。特に、築15年以上が経過した戸建住宅オーナーからの問い合わせ・契約が集中しています。

依頼者の中心は40～60代の持ち家世帯で、「資材価格がさらに上がる前に工事を済ませたかった」「値上げ前に依頼できて安心した」といった声が多く寄せられています。





6月以降に予定されている塗装資材価格改定の影響を見越し、早期に発注を決断する動きが広がっています。









【外壁・屋根塗装サービスについて】

戸建て住宅・アパート・マンションを対象とした外壁・屋根塗装リフォームサービスを提供しています。群馬県(前橋・高崎・太田など)、埼玉県(さいたま・川越・川口など)、栃木県(足利)を中心に展開し、建物の状態やライフプランに合わせた高耐候性塗装プランに対応しています。

また、全17支店のネットワークを活かした資材の一括仕入れと、自社職人による直営施工体制により、2026年6月末までの契約分については現行価格を据え置きで提供しています。

施工・管理体制として、国土交通大臣許可(般-2)第27828号を取得しているほか、ISO 9001およびISO 27001認証に基づく品質管理・情報管理体制を整えています。









【今後の展開について】

建設・リフォーム業界では、今後も地政学リスクに伴う資材・エネルギー価格の変動が続くと予測されており、2026年末までに業界全体の施工単価はさらに5～8％上昇するとの見方もあります。

総勢100名の社員・職人を抱えるミヤケングループでは、この難局を乗り切るため、特定メーカーに依存しない塗料調達ルートの多角化をさらに推進します。今後も企業努力によるコスト削減を徹底し、地域社会への安心な住環境提供と、年間施工棟数前年比120％の維持を目指してまいります。





本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。









【会社概要】

名称 ： 株式会社ミヤケン

所在地： 〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町4-22-3

URL ： https://www.m-kensou.com/