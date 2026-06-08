新日本法規出版株式会社（所在地：名古屋市中区、代表取締役：河合誠一郎）は、クラウド型データベース『LEGAL CONNECTION（リーガルコネクション）』において、コンテンツリリース第16弾として「税務・会計パッケージ」にフルスペックプラン「税務・会計プレミアムパッケージ」をリリースしたことをお知らせ致します。

税務・会計パッケージについて詳しくは：https://contents.sn-hoki.co.jp/lc/package/tax

LEGAL CONNECTION 税務・会計パッケージについて

昨今の税務・会計実務では、度重なる法改正への迅速な対応が求められ、情報の「鮮度」の重要性が増しています。しかし、膨大な専門書の管理コストや、属人的な情報収集による確認漏れのリスク、そしてリサーチ業務に時間を奪われ「顧問先への高付加価値な提案」に集中できないというジレンマを多くの実務家が抱えています。 こうした課題を解決すべく誕生したのが「LEGAL CONNECTION 税務・会計パッケージ」です。 信頼性の高い新日本法規の専門書籍をクラウド化し、キーワード横断検索と自動アップデートにより、常に最新の確かな法的根拠へ即座にアクセスできる環境を実現。さらに「ノート機能」の活用で情報の属人化を防ぎ、組織全体の知識レベルを底上げします。 リサーチ時間を最小化する「現場で使える実務特化型データベース」として、実務家が本来注力すべき提案業務へのシフトを支援し、組織の生産性と信頼性向上に貢献します。

事務所の規模と目的に合わせて選べる３つのプラン

これまで多くの税務・会計専門家のリーガルリサーチを支えてきた「税務・会計パッケージ」。 リリース当初から多くのプロフェッショナルに選ばれ続けているスタンダードプラン「税務・会計プロフェッショナル」や、細かなニーズに対応するコンパクトプラン「税務・会計ライト（質疑応答／ケース・スタディ）ベーシック」に加え、このたび、これらをさらに進化させたフルスペックプラン「税務・会計プレミアムパッケージ」が新たに加わりました。 事務所の規模や目的に合わせて最適な選択が可能となった3つのプラン展開で、税務・会計事務所のさらなる進化と業務効率化を強力に後押しします。

「LEGAL CONNECTION 税務・会計パッケージ」の詳細はこちら

LEGAL CONNECTION（リーガルコネクション）とは？

https://contents.sn-hoki.co.jp/lc/package/tax

「一瞬で根拠へ。確信を持って次の一歩へ。」

LEGAL CONNECTIONは、課題解決の根拠となる実務解説事例や法令、判例、各種書式・雛形、最新改正情報、専門家コラムなどをワンストップで提供する新日本法規出版運営のオンラインサービスです。法令改正に対応してアップデートされるコンテンツを定額で安心してご利用いただけます。外出先や通勤時など、パソコンだけでなくスマートフォンからも調べたい時、知りたい時にいつでもどこでもご利用いただけるクラウドサービスです。

LEGAL CONNECTIONについて：https://www.sn-hoki.co.jp/lc/about LEGAL CONNECTION 税務・会計パッケージについて：https://contents.sn-hoki.co.jp/lc/package/tax

新日本法規出版株式会社について

1948年（昭和23年）創業。法規関係書籍を中心とした出版事業を通じて、政治、法律、産業、経済の各分野のビジネスパーソンに法律情報の提供を行っています。法令情報専門のメディアとして価値ある情報を迅速かつ正確に、最適な方法で届けるとともに、情報事業に留まらず、時代の変化やニーズに応じた新たな価値・サービスを世に生み出し続けることをミッションとして、「法律実務の課題を解決する」「法律業務を支援する」リーガルテックサービスの開発・提供を進めています。

会社概要・本件に関するお問い合わせ

新日本法規出版株式会社 【設立】昭和23年1月14日 【本社】〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-65 【WEBサイト】https://www.sn-hoki.co.jp/ 【本件に関するお問い合わせ】 営業ストラテジー局マーケティング部（担当：伊藤） 【お問い合わせ先】techmkt@sn-hoki.co.jp