吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した進化し続けるタコス店「新作タコス実験中」が2026年5月23日オープンしたことを報告します。 店主は現役のテレビマン。 平日はテレビ制作に携わりながら、土日限定でタコス店を営業しています。 5年前、一つのタコスとの出会いをきっかけに魅了され、以来、独学で研究を重ねてきました。 店名の「新作タコス実験中」には、完成を宣言せず、常に新しい組み合わせを探求し続けるという思いが込められています。

トルティーヤはメキシコ産トウモロコシ「マサ」を使用し、ブルーとホワイトの2種類を店内で手作りしています。様々なタコスが次々と提供されるスタイルは、来店客から「まるで寿司コースのよう」と評されることもあります。 また、メスカルは「デルンペス」「アマラス」など本格銘柄をラインアップ。 テレビ番組が企画、検証、改善を繰り返しながら作られるように、この店もまた日々進化を続けています。 現在も店主は「まだ実験中」と語ります。 現役テレビマンが週末だけ営業する、番組のように進化するタコス店です。

メニュー概要

現在提供している新作タコスは、 ・真鯛と海老のセビーチェ ・3時間スパイスと低温調理で仕上げるカルニータス ・炙りイワシ ・悶絶フォアグラ ・カジキとフルーツ など。

店舗情報

店名：新作タコス実験中 住所：東京都中野区東中野5-9-1 シャローム東中野104 営業時間：土・日曜日 18:00～22:00 Instagram @inspire.tacos

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/