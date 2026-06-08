株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営するシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では株式会社サンリオが2026年6月27日（土）、28日（日）にパシフィコ横浜で開催するDay2イベント「SANRIO FES 2026」と連動し、6月28日（日）限定で『2026年サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング』を開催。本イベントご参加いただいたお客様限定でオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。

本イベントでは、2026年サンリオキャラクター大賞の投票結果の様子を生中継！1位から90位までの順位発表や上位キャラクターたちが登場するステージショーを大画面でご覧いただけるほか、現地ステージにて、ハローキティとジャズバンドメンバーによるランチ公演をお食事とともにお楽しみいただけます。 更に今回、来場特典の配布が決定！ハローキティやポムポムプリン、シナモロールなど様々なキャラクター達がデザインされたオリジナルクリアファイルを当日ご来場いただいたお客様限定でプレゼントいたします。 ぜひ、2026年サンリオキャラクター大賞の結果を「HELLO KITTY SHOW BOX」で見届けましょう！

■『2026年サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング』 概要

開催日： 6月28日（日）11：00～14：00 ※最終入場 11：45 場所： 兵庫県淡路市野島平林177-5 内容： 「SANRIO FES 2026」の開催に合わせ、リアルステージと「HELLO KITTY SHOW BOX」をオンラインで繋いだ『2026年サンリオキャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング』を開催。ご参加いただいた皆様に、オリジナルクリアファイルをプレゼント ｽｹｼﾞｭｰﾙ： 11：45～13：00／「SANRIO FES 2026」のパブリックビューイング 13：20～14：00／「HELLO KITTY SHOW BOX」でのショー＆グリーティング ※スケジュールは変更となる場合がございます 料金： 大人／5,000円、子ども（4～12歳）／3,500円 ※すべて税込価格 ※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY SMILE／APPLE HOUSE入場料を含む ※お好きなフードメニューも別途追加料金でご注文可能 ※大人のみ1フードオーダー必須（セットメニュー除く） 問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9022

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