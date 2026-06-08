被爆ピアノコンサート『未来への伝言2026』が2026年8月10日 (月)に中央区立日本橋公会堂（東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目31番1号 日本橋区民センター内）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

世代とジャンルを超えた音楽や言葉の力と共に 平和の尊さを考える

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爆風を耐え抜いた「被爆ピアノ」と共に、2009年から毎年、谷川賢作 飯島晶子はじめベテラン陣とクラーク記念国際高等学校の生徒たちが共演。世代とジャンルを超えて、平和の尊さを訴えかけます。 今年は、8月10日に日本橋公会堂にて開催です。 【被爆ピアノとは】 「被爆ピアノ」は、1945年8月の原子爆弾投下の際に、爆心地から約3km以内にあったピアノのことを言います。修復され、今でも演奏できるピアノが数台存在しています。 2017年にノルウェー・オスロで開かれた「ノーベル平和賞コンサート」で演奏され、海外でも知られるようになりました。2020年には被爆ピアノにまつわる実際のエピソードから着想を得た映画『おかあさんの被爆ピアノ』が日本全国で公開されました。

谷川賢作のピアノ（谷川俊太郎作詞の曲をはじめ映画音楽・校歌など大活躍）と、佐久間大和の研ぎ澄まされたヴァイオリンによる「原爆を裁く」毎年平和の想いを繫ぐクラーク記念国際高等学校の生徒たちと共に演奏。 難病を乗り越え希望の歌声を届けるソプラノ歌手・坂井田真実子や、今だからこそ伝えたい「命の音色」を届けます。温かく包み込むピアノの石井里乃。 朗読は「被爆ピアノの物語」並びに 今だからこそしりたい「憲法９条」の心をわかりやすく！ また谷川俊太郎の詩「せんそうしない」など、飯島晶子 小磯一斉 そしてクラークの学生たちが朗読します。 広島からピアノを全国各地へ運び続ける調律師・矢川光則氏、映画『おかあさんの被爆ピアノ』の五藤利弘監督も登壇。各現場のリアルな声を届けます。

公演概要

被爆ピアノコンサート『未来への伝言2026』 公演期間：2026年8月10日 (月) 会場：中央区立日本橋公会堂（東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目31番1号 日本橋区民センター内） ■出演者 谷川賢作（ピアノ） 佐久間大和（ヴァイオリン） 坂井田真実子（ソプラノ） 石井里乃（ピアノ） 飯島晶子・小磯一斉（朗読） クラーク記念国際高等学校 【ゲスト】 被爆ピアノ調律師 矢川光則 映画監督 五藤利弘 ■公演スケジュール 2026年8月10日 (月) 昼の部 14:00開場／14:30開演 夜の部 18:00開場／18:30開演 ■チケット料金 A席：4,000円 B席：3,500円 学生：2,500円（高校生まで） （全席指定・税込）

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