ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、パッケージデザイン監修に携わったカルビー株式会社のフルグラブランド「フルグラ® トロピカルココナッツ味」の期間限定発売を記念して、ハワイ州観光局公式SNSでプレゼントキャンペーンを2026年6月8日（月）から6月30日（火）まで実施します。 今年の「フルグラ® トロピカルココナッツ味」のパッケージデザインは、ハワイ在住のイラストレーターNicole Ferrara（ニコール・フェラーラ）氏が手がけるブランド「Nico Made」とのコラボレーションです。Nicole Ferrara氏は、オアフ島・ホノルルで生まれ育った生粋のロコガール。トロピカルな花々やボタニカルなど、ハワイらしさが散りばめられたポップなデザインが人気を集めています。今回の「フルグラ® トロピカルココナッツ味」のコラボレーションデザインも、カラフルな色彩でハワイの華やかさを表現。大ぶりで色鮮やかなハイビスカスが目を引く、夏らしいデザインになっています。 6月8日（月）からの期間限定発売を記念して行う本キャンペーンでは、「フルグラ® トロピカルココナッツ味」に加えて、パッケージデザインを手掛けた「Nico Made」のグリーティングカードをセットでプレゼント。ハワイ州観光局公式InstagramとXでそれぞれ10名様ずつ、合計20名様に抽選で当たります。南国感あふれる味わいが魅力の「フルグラ®」と、ハワイのローカルアーティストによるトロピカルデザインのカードで、ハワイ気分をお楽しみください。 「フルグラ® トロピカルココナッツ味」は、本格的なココナッツの程よい甘さとトロピカルフルーツの酸味が楽しめる“南国風のグラノーラ”。2004年に「フルグラ®」ブランド初の期間限定フレーバーとして発売され、以降も改良を重ねながら毎年登場するロングセラー商品。今年は、ココナッツチップのトッピングが10％増量（2025年発売商品比）しているのが特徴です。

＜キャンペーン概要＞

名 称：ハワイ州観光局監修「フルグラ® トロピカルココナッツ味」発売記念 プレゼントキャンペーン 期 間：2026年6月8日（月）～6月30日（火） 当選者数：20名様（Instagram：10名様 / X：10名様） 賞品内容：「フルグラ® トロピカルココナッツ味」（550g）1袋、Nico Madeグリーティングカード1枚 応募方法： ① ハワイ州観光局公式Instagram（https://www.instagram.com/gohawaii_jp/）をフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」 ② ハワイ州観光局公式X（ https://x.com/goHawaiiJP）をフォローし、キャンペーン投稿をリポスト 当選発表：7月中旬までに当選者へDM（ダイレクトメッセージ）で通知 ※ 賞品の転売、譲渡、換金はできません。 ※ 発送は日本国内に限ります。 ※ 内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

【個人情報の取り扱いについて】 応募に際して取得した個人情報は、当選者への連絡および賞品の発送、またはハワイ州観光局が実施する広報活動に関する統計分析にのみ使用し、それ以外の目的では使用しません。個人情報の取り扱いはハワイ州観光局のプライバシーポリシーに準じます。 ハワイ州観光局プライバシーポリシー：https://www.allhawaii.jp/privacy/

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan） ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。 【URL： https://www.allhawaii.jp 】