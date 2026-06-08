観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、栃木県の名所や名物をテーマにした手のひらサイズの赤べこシリーズ「べこ～ず 栃木ver」(全5種類)を、福島県や栃木県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等にて2026年6月中旬より順次発売いたします。





なお、一部施設では先行販売を予定しております。





ディスプレイPOP





■開発背景

「べこ～ず」シリーズは、各地域の魅力を赤べこで表現したコレクションフィギュアです。

福島県で発売した「福島べこ～ず」「福島べこ～ず2」、東北各県をモチーフにした「東北べこ～ず」シリーズは、多くのお客様からご好評をいただいております。

今回発売する「べこ～ず 栃木ver」では、栃木県を代表する観光地やご当地グルメ、特産品をモチーフに採用。栃木ならではの魅力を、かわいらしい赤べこのデザインで表現しました。

観光のお土産としてはもちろん、コレクションアイテムとしてもお楽しみいただける商品です。









■商品の特徴

・栃木県の名所・名物をテーマにした全5種類

・高さ約3.5cmの手のひらサイズ

・PVC製で丈夫かつ軽量

・並べて飾りたくなる可愛らしいデザイン

・観光土産や記念品、コレクションアイテムとしておすすめ









■ラインナップ(全5種)

・那須べこ

栃木県を代表する観光地「那須高原」と、野菜の「なす」を掛け合わせたユニークなべこ。





・餃子べこ

栃木県の名産品餃子をモチーフにしたべこ。





・レモンべこ

栃木県で長く親しまれている“レモン文化”をモチーフにしたべこ。





・いちごべこ

栃木県を代表する特産品「いちご」をモチーフにしたべこ。





・さのラーメンべこ

栃木県を代表するご当地ラーメンをモチーフにしたべこ。









【商品の概要】

名称 ： べこ～ず 栃木ver

・那須べこ

・餃子べこ

・レモンべこ

・いちごべこ

・さのラーメンべこ

発売日： 2026年6月中旬より順次発売

※一部先行販売あり

価格 ： 330円(税込)

素材 ： PVC

サイズ： 約3.5cm

販売 ： 福島県内や栃木県内の観光地施設・サービスエリア・道の駅・

駅売店・宿泊施設等