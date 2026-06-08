Selista Inc. Presents.『Sunday Wellness Breeze』Season 36 Autumn version 全6 Stage 2026年8月30日(日)～10月25日(日)の日曜日の朝に開催
セリスタ株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 承正)が開催する『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。
1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。
Season 36 全6p
2026年8月30日(日)から「Season 36 Autumn version」として近年注目されている素材のL-FucoseやN-Acetyl Glucosamine、抗糖化作用を示すサプリメントの最新情報、量子医学による未病へのアプローチ、最新の腸内環境研究、有害金属のアルミニウム、強力な抗酸化素材のS-Allyl-L-Cysteine(SAC)などで臨床や研究の第一線でご活躍されている各分野における第一人者の著名な先生による講演を開催します。
参加無料でネット環境があればご自宅や職場から気軽にご視聴いただけます。
是非お誘い合わせの上ご参加いただければ幸いです。
●Sunday Wellness Breeze Season 36 Stage 1 Episode 211
2026年8月30日(日)10:00～12:00
『FUCOSE+NAG ～身近に存在する糖の機能性研究～』
相澤 光輝 先生 / Mr. Teruki Aizawa
焼津水産化学工業株式会社 開発本部 機能性素材開発部 / 部長
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4KZUU_wHQn-BKltqtaJHqg
●Sunday Wellness Breeze Season 36 Stage 2 Episode 212
2026年9月6日(日)10:00～12:00
『糖化AGEs対策サプリメント最前線 ～d-Gsとコラーゲンペプチドを中心に～』
伊賀瀬 道也 先生 / Dr. Michiya Igase
愛媛大学病院抗加齢予防医療センター / センター長
愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 / 特任教授
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yNHCr8sOT2Gs_6ybZ3sGgQ
●Sunday Wellness Breeze Season 36 Stage 3 Episode 213
2026年9月13日(日)10:00～12:00
『Precision Nutrition時代における腸内環境研究と健康医療への展開』
國澤 純 先生 / Dr. Jun Kunisawa
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所
ヘルス・メディカル微生物研究センター / 副所長・センター長
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oKgsaQDoT1eKAaMhnc1TOA
●Sunday Wellness Breeze Season 36 Stage 4 Episode 214
2026年10月4日(日)10:00～12:00
『量子医学が切り拓く次世代統合医療 ─ “体のノイズ”から読み解く未病へのアプローチ ─』
森嶌 淳友 先生 / Dr. Atsutomo Morishima
医療法人ふじいやさか 表参道ウェルネス統合医療クリニック / 理事長・院長
一般社団法人量子医学アライアンス / 代表理事
パウル・シュミット式バイオレゾナンスアカデミー / 主催
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-0Pouz6NSuuYTIkiavW23w
●Sunday Wellness Breeze Season 36 Stage 5 Episode 215
2026年10月18日(日)10:00～12:00
『アルミニウムについて考える』
満尾 正 先生 / Dr. Tadashi Mitsuo
満尾クリニック / 院長
日本キレーション協会 / 代表
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cbwK1EueRnyu6jpL6XSp3g
●Sunday Wellness Breeze Season 36 Stage 6 Episode 216
2026年10月25日(日)10:00～12:00
『S-Allyl-L-Cysteineの健康効果と研究最前線』
丸 勇史 先生 / Dr. Isafumi Maru
備前化成株式会社 研究開発部 / 研究フェロー
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gYzH5sSKS4SZQxSQSARC2A
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
■会社概要
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング