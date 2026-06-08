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江戸川大学とセブン銀行、 「コンビニ証明書受取サービス」の提供を開始
〜卒業証明書等をマルチコピー機で発行可能に〜
※本リリースは、江戸川大学とセブン銀行の共同ニュースリリースです。重複して配信される場合がありますことをご了承下さいますようお願いいたします。
学校法人江戸川学園 江戸川大学（所在地：千葉県流山市、学長：宮崎 孝治）と、株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、「コンビニ証明書受取サービス」*1の提供に関して合意しました。これにより、江戸川大学の卒業生および在学生は、2026年6月10日（水）より、日本国内のセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機*2で卒業証明書・単位成績証明書・在学証明書等の各種証明書類を受取れるようになります。
「コンビニ証明書受取サービス」は、セブン銀行が提供するシステムを通じて、法人のお客さまが発行する各種証明書等を、個人のお客さまがセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機で受取ることができるサービスです。
本サービス導入により、江戸川大学の卒業生・在学生は、大学からEメールで届いたQRコードを日本国内のセブン‐イレブンのマルチコピー機にかざすだけで、申請から最短2日（休業日除く）で各種証明書を受取ることができます。
江戸川大学ではこれまで、証明書の発行は主に郵送および窓口で対応してきましたが、郵送事務の負担や現金書留による手数料徴収、提供までの時間などが課題となっていました。今後は、発行手続きのデジタル化による迅速な対応が可能となるほか、証明書発行手数料はマルチコピー機での印刷時に支払いが完結するため、従来必要であった現金での直接徴収が不要となり、業務の効率化にも寄与します。
*1・・・「コンビニ証明書受取サービス」については、web サイトをご覧ください。
*2・・・「マルチコピー機」未設置の店舗では取扱いがございません。
本件に関するお問合わせ先
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「コンビニ証明書受取サービス」について
https://www.sevenbank.co.jp/business/service_mcopy/
※本リリースは、江戸川大学とセブン銀行の共同ニュースリリースです。重複して配信される場合がありますことをご了承下さいますようお願いいたします。
学校法人江戸川学園 江戸川大学（所在地：千葉県流山市、学長：宮崎 孝治）と、株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、「コンビニ証明書受取サービス」*1の提供に関して合意しました。これにより、江戸川大学の卒業生および在学生は、2026年6月10日（水）より、日本国内のセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機*2で卒業証明書・単位成績証明書・在学証明書等の各種証明書類を受取れるようになります。
「コンビニ証明書受取サービス」は、セブン銀行が提供するシステムを通じて、法人のお客さまが発行する各種証明書等を、個人のお客さまがセブン‐イレブンに設置されているマルチコピー機で受取ることができるサービスです。
本サービス導入により、江戸川大学の卒業生・在学生は、大学からEメールで届いたQRコードを日本国内のセブン‐イレブンのマルチコピー機にかざすだけで、申請から最短2日（休業日除く）で各種証明書を受取ることができます。
江戸川大学ではこれまで、証明書の発行は主に郵送および窓口で対応してきましたが、郵送事務の負担や現金書留による手数料徴収、提供までの時間などが課題となっていました。今後は、発行手続きのデジタル化による迅速な対応が可能となるほか、証明書発行手数料はマルチコピー機での印刷時に支払いが完結するため、従来必要であった現金での直接徴収が不要となり、業務の効率化にも寄与します。
*1・・・「コンビニ証明書受取サービス」については、web サイトをご覧ください。
*2・・・「マルチコピー機」未設置の店舗では取扱いがございません。
以 上
本件に関するお問合わせ先
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「コンビニ証明書受取サービス」について
https://www.sevenbank.co.jp/business/service_mcopy/