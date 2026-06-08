こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ゲリラ豪雨×猛暑に勝つ】梅雨の“どっちも対応” 「LAKOLE（ラコレ）」から「レイン＆UV兼用」などタイパ優秀グッズ50種が登場！
100円〜1,000円台で見つかる！累計10万本超ヒットの遮熱シリーズや、冷感PCM素材を採用した最新アイテムもラインアップ
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリアのライフスタイルブランド「LAKOLE（ラコレ）」は、
「あたりまえを、素敵に。」をコンセプトに、アパレル、グロサリー、生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。
雨の日も日差しが強い日もスマートに過ごすための「レイン＆UVグッズシリーズ」を販売しています。
■【ゲリラ豪雨×猛暑に勝つ】梅雨の“どっちも対応”のタイパ優秀グッズ50種が登場！
■100円〜1,000円台で見つかる！
■累計10万本超ヒットの遮熱シリーズや、冷感PCM素材を採用した最新アイテムもラインアップ
商品詳細：https://www.dot-st.com/lakole/cp/2026ss_jun_g
※以下の商品紹介は、一部抜粋です。
A：シリーズ累計10万本を突破した大人気の「遮熱傘シリーズ」
商品名：晴雨&遮熱軽量折り畳み傘
価格：1,980円（税込）
カラー展開：ライトグリーン / ライトグレー / ブラック / アイボリー
＜特徴＞
驚異の軽さ約150g：一般的なスマホより軽く、長時間持ち歩いても負担にならない超軽量設計。
完全遮光・UV100%カット：紫外線遮蔽率100%・遮光率100%で、日差しを徹底的にシャットアウト。
高い遮熱効果：直射日光の熱を遮り、傘の下の温度上昇を抑える遮熱機能付き。
デザインのこだわり：洗練されたカラーリングとロゴの配色が光る、ユニセックスなデザイン
B：雨の日のストレスを解消する「便利グッズ」
商品名：コンパクト傘ケース[メタリック]
価格：550円（税込）
カラー展開：オーロラ
＜特徴＞
瞬間吸水：内側のマイクロファイバーが、濡れた傘の水分をしっかりキャッチ。バッグの中を濡らしません。
撥水メタリック生地：表生地は水滴を弾く撥水加工。洗練されたメタリックな質感が、雨の日の装いを格上げします。
バッグ装着OK：ボタン付きループベルトで、バッグの外側に固定が可能。濡れたケースを中に戻したくない時にも便利です。
超コンパクト収納：使わない時は小さく折り畳めるため、バッグのポケットに常備してもかさばりません。
商品名：レインZIPシューズカバー(SHORT / LONG)
価格：SHORT / 880円（税込）、LONG / 1,100円（税込）
カラー展開：クリア / ブラック
サイズ：M（23〜25.5cm） / L（25.5〜28cm）
＜特徴＞
簡単装着：靴を脱がずに上から履くだけ。スムーズに開閉できるファスナー付きで、着脱の煩わしさを解消。
マルチな対応サイズ：2サイズ展開。男女問わず、手持ちの靴のサイズに合わせて選べます。
防水・防汚：靴とお洋服の裾を泥跳ねからガード。雨の日だけでなく、土いじりやアウトドアレジャーにも最適。
ポーチ一体型パッケージ：持ち運びに便利な専用ポーチ付き。使用後の濡れた状態でも、周りを汚さずスマートに収納可能です。
商品名：伸縮傘カバー
価格：440円（税込）
カラー展開：クリア / グレー / ブルー
＜特徴＞
変幻自在な伸縮性：収納する傘のサイズに合わせて長さ調節が可能。1本で2役（長傘・折りたたみ傘）をこなします。
簡単メンテナンス：底面に排水用のキャップを装備。溜まった雨水を簡単に捨てられ、内部を清潔に保ちます。
バッグ装着OK：便利なボールチェーン付き。濡れた傘をバッグの中に入れず、外側に吊るしてスマートに移動できます。
タフなプラスチック製：布製と違い、周囲に水が染み出す心配がありません。使用後も水洗いしやすく、お手入れが簡単です。
C：進化するUV対策「PCM加工」グッズ
クールネックリングでもおなじみの冷却素材「PCM」を加工し、夏の外出時で温度が上がりにくく、涼しさを保ちます。
商品名：PCM UVアームカバー
価格：880円（税込）
カラー展開：ブラック
＜特徴＞
指先が自由な「指なしタイプ」で、スマートフォンの操作や運転もスムーズです。
手の甲までしっかりガード：親指と小指を通すホール付き。ズレにくく、日焼けしやすい手元までカバー。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【撮影可能事項】
‥絞泪蹈閏荳
▲好織奪侫ぅ鵐織咼紂次注目商品のご紹介も可
商品のお貸し出し
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■「LAKOLE」ついて
LAKOLEは、「あたりまえを、素敵に。」をコンセプトに、アパレル、グロサリー、生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。
あたりまえとなっている日用品だからこそ、もっと手軽に、もっと素敵にしていきたいと考えています。
全国101店舗展開（2026年5月末時点WEBストアを含む）
<公式WEBストア and ST (アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/lakole/
https://instagram.com/lakole_official/
本件に関するお問合わせ先
株式会社and ST HD広報部
TEL：03-5466-2050
pr@andst-hd.co.jp
関連リンク
公式WEB STORE and ST
https://www.dot-st.com/lakole/
公式Instagram
https://www.instagram.com/lakole_official
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリアのライフスタイルブランド「LAKOLE（ラコレ）」は、
「あたりまえを、素敵に。」をコンセプトに、アパレル、グロサリー、生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。
■【ゲリラ豪雨×猛暑に勝つ】梅雨の“どっちも対応”のタイパ優秀グッズ50種が登場！
■100円〜1,000円台で見つかる！
■累計10万本超ヒットの遮熱シリーズや、冷感PCM素材を採用した最新アイテムもラインアップ
商品詳細：https://www.dot-st.com/lakole/cp/2026ss_jun_g
※以下の商品紹介は、一部抜粋です。
A：シリーズ累計10万本を突破した大人気の「遮熱傘シリーズ」
商品名：晴雨&遮熱軽量折り畳み傘
価格：1,980円（税込）
カラー展開：ライトグリーン / ライトグレー / ブラック / アイボリー
＜特徴＞
驚異の軽さ約150g：一般的なスマホより軽く、長時間持ち歩いても負担にならない超軽量設計。
完全遮光・UV100%カット：紫外線遮蔽率100%・遮光率100%で、日差しを徹底的にシャットアウト。
高い遮熱効果：直射日光の熱を遮り、傘の下の温度上昇を抑える遮熱機能付き。
デザインのこだわり：洗練されたカラーリングとロゴの配色が光る、ユニセックスなデザイン
B：雨の日のストレスを解消する「便利グッズ」
商品名：コンパクト傘ケース[メタリック]
価格：550円（税込）
カラー展開：オーロラ
＜特徴＞
瞬間吸水：内側のマイクロファイバーが、濡れた傘の水分をしっかりキャッチ。バッグの中を濡らしません。
撥水メタリック生地：表生地は水滴を弾く撥水加工。洗練されたメタリックな質感が、雨の日の装いを格上げします。
バッグ装着OK：ボタン付きループベルトで、バッグの外側に固定が可能。濡れたケースを中に戻したくない時にも便利です。
超コンパクト収納：使わない時は小さく折り畳めるため、バッグのポケットに常備してもかさばりません。
商品名：レインZIPシューズカバー(SHORT / LONG)
価格：SHORT / 880円（税込）、LONG / 1,100円（税込）
カラー展開：クリア / ブラック
サイズ：M（23〜25.5cm） / L（25.5〜28cm）
＜特徴＞
簡単装着：靴を脱がずに上から履くだけ。スムーズに開閉できるファスナー付きで、着脱の煩わしさを解消。
マルチな対応サイズ：2サイズ展開。男女問わず、手持ちの靴のサイズに合わせて選べます。
防水・防汚：靴とお洋服の裾を泥跳ねからガード。雨の日だけでなく、土いじりやアウトドアレジャーにも最適。
ポーチ一体型パッケージ：持ち運びに便利な専用ポーチ付き。使用後の濡れた状態でも、周りを汚さずスマートに収納可能です。
商品名：伸縮傘カバー
価格：440円（税込）
カラー展開：クリア / グレー / ブルー
＜特徴＞
変幻自在な伸縮性：収納する傘のサイズに合わせて長さ調節が可能。1本で2役（長傘・折りたたみ傘）をこなします。
簡単メンテナンス：底面に排水用のキャップを装備。溜まった雨水を簡単に捨てられ、内部を清潔に保ちます。
バッグ装着OK：便利なボールチェーン付き。濡れた傘をバッグの中に入れず、外側に吊るしてスマートに移動できます。
タフなプラスチック製：布製と違い、周囲に水が染み出す心配がありません。使用後も水洗いしやすく、お手入れが簡単です。
C：進化するUV対策「PCM加工」グッズ
クールネックリングでもおなじみの冷却素材「PCM」を加工し、夏の外出時で温度が上がりにくく、涼しさを保ちます。
商品名：PCM UVアームカバー
価格：880円（税込）
カラー展開：ブラック
＜特徴＞
指先が自由な「指なしタイプ」で、スマートフォンの操作や運転もスムーズです。
手の甲までしっかりガード：親指と小指を通すホール付き。ズレにくく、日焼けしやすい手元までカバー。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【撮影可能事項】
‥絞泪蹈閏荳
▲好織奪侫ぅ鵐織咼紂次注目商品のご紹介も可
商品のお貸し出し
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■「LAKOLE」ついて
LAKOLEは、「あたりまえを、素敵に。」をコンセプトに、アパレル、グロサリー、生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。
あたりまえとなっている日用品だからこそ、もっと手軽に、もっと素敵にしていきたいと考えています。
全国101店舗展開（2026年5月末時点WEBストアを含む）
<公式WEBストア and ST (アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/lakole/
本件に関するお問合わせ先
株式会社and ST HD広報部
TEL：03-5466-2050
pr@andst-hd.co.jp
関連リンク
公式WEB STORE and ST
https://www.dot-st.com/lakole/
公式Instagram
https://www.instagram.com/lakole_official