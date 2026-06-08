『旬の逸品料理とお酒』が６月９日（火）より大幅リニューアル！ お酒にぴったりな「丸干しいわし焼き」や旬の「活〆穴子の天ぷら」など全１０品のお酒と逸品料理が新登場。

『旬の逸品料理とお酒』が６月９日（火）より大幅リニューアル！ お酒にぴったりな「丸干しいわし焼き」や旬の「活〆穴子の天ぷら」など全１０品のお酒と逸品料理が新登場。