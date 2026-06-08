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『旬の逸品料理とお酒』が６月９日（火）より大幅リニューアル！ お酒にぴったりな「丸干しいわし焼き」や旬の「活〆穴子の天ぷら」など全１０品のお酒と逸品料理が新登場。
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、２０２６年６月９日（火）より、『旬の逸品料理とお酒』を大幅リニューアルし、お酒と相性の良い逸品料理と、お食事にも合わせやすい「ジン」を新たに販売いたします。
さらに、「ブラックニッカハイボール」をリニューアルするほか、追加の一品に人気な「フライドポテト」と「枝豆」をより頼みやすいように値下げしてご用意いたします。
『旬の逸品料理とお酒』が大幅リニューアル！お酒によく合う多彩なメニューが新登場。
近年、居酒屋業態だけでなく、ファミリーレストランや和食チェーンでも、“ちょい飲み”や“お食事と一緒に軽くお酒を楽しむ”需要が拡大しており、アルコールメニューやおつまみを強化する動きが広がっています。とんでんでも、三世代でのお食事利用に加え、お一人様やご夫婦での“夜の利用”にもお応えできるよう、この度『旬の逸品料理とお酒』をリニューアルいたします。
凝縮されたいわしの旨味と程よい塩味がお酒によく合う「丸干しいわし焼き」や、プチプチとした食感と自然の甘みのとうもろこしにとんでん特製タレをつけてふっくら焼き上げた「焼きとうきび」、香ばしくコクのあるナッツにかつおだしの旨みを重ねた、とんでんオリジナルの「お出汁ミックスナッツ」が新登場します。
さらに、食べ応えのある大きな焼売を、大葉・ピンクソルト・ごま油で絡めた香り豊かな“大葉塩”で楽しめる「特製大きな焼売」や、柔らかさと歯ごたえの良いたこをカリッと揚げた「たこの唐揚げ」、いかの耳、身、なんこつ、ゲソのいか一杯を丸ごと楽しめる鮨「いか三昧」など、お酒にもお食事にも合う逸品料理を新たにご用意します。
また、毎年ご好評いただいている旬の活〆穴子を贅沢に一尾使用し、彩りのよい野菜【かぼちゃ・おくら・赤パプリカ】を店舗でサクッと揚げた「活〆穴子と野菜の天ぷら」と、甘辛いタレとほろ苦い肝の旨味がクセになる「うなきも焼き」は、今年も旬のお料理として登場します。
≪旬の逸品料理 新メニュー≫
丸干しいわし焼き ４２０円（税込４６２円）
焼きとうきび ３９０円（税込４２９円）
お出汁ミックスナッツ ２３０円（税込２５３円）
特製大きな焼売 ５９０円（税込６４９円）
たこの唐揚げ ４９０円（税込５３９円）
いか三昧 ８８０円（税込９６８円）
活〆穴子と野菜の天ぷら ７９０円（税込８６９円）
うなきも焼き ３９０円（税込４２９円）
どんなお食事にも合う２種類の「ジン」が新登場するほか、「ブラックニッカハイボール」がリニューアル。
多彩な逸品料理と合わせやすい２種類の「ジン」を、新たに炭酸割りでご用意いたします。
日本人の味覚に合う柚子、緑茶、生姜の３つの和素材を使用し、ほのかな柑橘の香りとともにスッキリ爽やかに楽しめる「翠ジンソーダ」と、柑橘の果皮を漬け込んで蒸溜して香味づけられたジンを使用し、果実感のある味わいが特長の「GINONレモン」を、お好みに合わせてお選びいただけます。
また、長年愛されている「ブラックニッカハイボール」は、デザインがリニューアルすると共に、よりウィスキーの風味を感じられるよう、現在ご提供しているハイボールよりもほんのり濃い味わいに仕上げます。
翠ジンソーダ ４９０円（税込５３９円）
GINONレモン ４９０円（税込５３９円）
ブラックニッカハイボール ４９０円（税込５３９円）
ブラックニッカレモンハイボール ５９０円（税込６４９円）
定番のおつまみメニュー「フライドポテト」と「枝豆」を現行価格より最大６０円引きでご用意
物価高騰が続く中でも、お酒とお料理をより手軽に楽しんでいただけるように、どんなお酒にも合いやすく、最初の一品としても注文しやすいクイックメニュー２品を、６月９日（火）より現行価格より値下げして販売いたします。
つい手がとまらなくなる店舗で揚げた「フライドポテト」は、現行価格４４０円（税込４８４円）から６０円引きの３８０円（税込４１８円）に、程よい塩味がやみつきになる「枝豆」は、現行価格３００円（税込３３０円）から２０円引きの２８０円（税込３０８円）でご用意いたします。
フライドポテト ３８０円（税込４１８円）
枝豆 ２８０円（税込３０８円）
≪ 旬の逸品料理とお酒 概要 ≫
■開催開始 ：２０２６年６月９日（火）
■開催店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗
■内 容 ：
・旬の逸品料理 新メニュー
丸干しいわし焼き … ４２０円（税込４６２円）
焼きとうきび … ３９０円（税込４２９円）
お出汁ミックスナッツ … ２３０円（税込２５３円）
特製大きな焼売 … ５９０円（税込６４９円）
たこの唐揚げ … ４９０円（税込５３９円）
いか三昧 … ８８０円（税込９６８円）
活〆穴子と野菜の天ぷら … ７９０円（税込８６９円）
うなきも焼き … ３９０円（税込４２９円）
・お酒 新メニュー＆リニューアル
翠ジンソーダ … ４９０円（税込５３９円）
GINONレモン … ４９０円（税込５３９円）
ブラックニッカハイボール … ４９０円（税込５３９円）
ブラックニッカレモンハイボール … ５９０円（税込６４９円）
・定番のおつまみメニューの値下げ
フライドポテト … ３８０円（税込４１８円）
枝豆 … ２８０円（税込３０８円）
【関東店舗限定】生ビール付き！９０分間全２３種類のドリンクの飲み放題を実施中
お好みの逸品料理とともに、お酒を存分に楽しみたい方へおすすめの『飲み放題』を、関東店舗にて実施中です。「アサヒスーパードライ樽生中ジョッキ」をはじめ、日本酒・ハイボール・ジン・サワーなど、１５種類のアルコールメニューに加え、ノンアルコールビール１種類とソフトドリンク７種類を９０分間お楽しみいただけます。
また、ご注文はお一人様から可能です。アルコールを飲まれない方には、「ノンアルコール＆ソフトドリンク」プランもご用意しており、幅広いお客様にご利用いただけます。
≪ 飲み放題 概要 ≫
■開催店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 関東全店舗
■価 格 ：
【アルコール・ノンアルコール・ソフトドリンク飲み放題】
＜平日 月〜金曜日限定（祝祭日を除く）＞ お一人様 １,８８０円（税込２,０６８円）
＜土・日 祝祭日＞ お一人様 ２,０８０円（税込２,２８８円）
【ノンアルコール・ソフトドリンク飲み放題】
＜全日＞ お一人様 ９８０円（税込１,０７８円）
【ソフトドリンクのみ】
＜全日＞ お一人様 ６８０円（税込７４８円）
※小学生以下は２８０円（税込３０８円）、未就学児無料でご注文いただけます。
※ご注文は、一組様の人数分とさせていただきます。
※繁忙期など、予告なしに中止する場合がございます。
■ラインナップ：
＜ビール＞アサヒスーパードライ 樽生中ジョッキ・大瓶
＜日本酒＞熱燗・ひや（常温）
＜ハイボール・ジン＞ブラックニッカハイボール・翠ジンソーダ・GINONレモン
＜サワー＞梅酒サワー・レモンサワー・ウーロンハイ・緑茶ハイ・焼酎の梅割り
焼酎（酎ハイ・水割り・お湯割り）
＜ノンアルコール＞アサヒゼロ
＜ソフトドリンク＞オレンジ・コカ・コーラ・メロンソーダ・カルピスウォーター・ウーロン茶・アイスコーヒー・ホットコーヒー
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
HP：https://www.tonden.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
さらに、「ブラックニッカハイボール」をリニューアルするほか、追加の一品に人気な「フライドポテト」と「枝豆」をより頼みやすいように値下げしてご用意いたします。
『旬の逸品料理とお酒』が大幅リニューアル！お酒によく合う多彩なメニューが新登場。
近年、居酒屋業態だけでなく、ファミリーレストランや和食チェーンでも、“ちょい飲み”や“お食事と一緒に軽くお酒を楽しむ”需要が拡大しており、アルコールメニューやおつまみを強化する動きが広がっています。とんでんでも、三世代でのお食事利用に加え、お一人様やご夫婦での“夜の利用”にもお応えできるよう、この度『旬の逸品料理とお酒』をリニューアルいたします。
凝縮されたいわしの旨味と程よい塩味がお酒によく合う「丸干しいわし焼き」や、プチプチとした食感と自然の甘みのとうもろこしにとんでん特製タレをつけてふっくら焼き上げた「焼きとうきび」、香ばしくコクのあるナッツにかつおだしの旨みを重ねた、とんでんオリジナルの「お出汁ミックスナッツ」が新登場します。
さらに、食べ応えのある大きな焼売を、大葉・ピンクソルト・ごま油で絡めた香り豊かな“大葉塩”で楽しめる「特製大きな焼売」や、柔らかさと歯ごたえの良いたこをカリッと揚げた「たこの唐揚げ」、いかの耳、身、なんこつ、ゲソのいか一杯を丸ごと楽しめる鮨「いか三昧」など、お酒にもお食事にも合う逸品料理を新たにご用意します。
また、毎年ご好評いただいている旬の活〆穴子を贅沢に一尾使用し、彩りのよい野菜【かぼちゃ・おくら・赤パプリカ】を店舗でサクッと揚げた「活〆穴子と野菜の天ぷら」と、甘辛いタレとほろ苦い肝の旨味がクセになる「うなきも焼き」は、今年も旬のお料理として登場します。
≪旬の逸品料理 新メニュー≫
丸干しいわし焼き ４２０円（税込４６２円）
焼きとうきび ３９０円（税込４２９円）
お出汁ミックスナッツ ２３０円（税込２５３円）
特製大きな焼売 ５９０円（税込６４９円）
たこの唐揚げ ４９０円（税込５３９円）
いか三昧 ８８０円（税込９６８円）
活〆穴子と野菜の天ぷら ７９０円（税込８６９円）
うなきも焼き ３９０円（税込４２９円）
どんなお食事にも合う２種類の「ジン」が新登場するほか、「ブラックニッカハイボール」がリニューアル。
多彩な逸品料理と合わせやすい２種類の「ジン」を、新たに炭酸割りでご用意いたします。
日本人の味覚に合う柚子、緑茶、生姜の３つの和素材を使用し、ほのかな柑橘の香りとともにスッキリ爽やかに楽しめる「翠ジンソーダ」と、柑橘の果皮を漬け込んで蒸溜して香味づけられたジンを使用し、果実感のある味わいが特長の「GINONレモン」を、お好みに合わせてお選びいただけます。
また、長年愛されている「ブラックニッカハイボール」は、デザインがリニューアルすると共に、よりウィスキーの風味を感じられるよう、現在ご提供しているハイボールよりもほんのり濃い味わいに仕上げます。
翠ジンソーダ ４９０円（税込５３９円）
GINONレモン ４９０円（税込５３９円）
ブラックニッカハイボール ４９０円（税込５３９円）
ブラックニッカレモンハイボール ５９０円（税込６４９円）
定番のおつまみメニュー「フライドポテト」と「枝豆」を現行価格より最大６０円引きでご用意
物価高騰が続く中でも、お酒とお料理をより手軽に楽しんでいただけるように、どんなお酒にも合いやすく、最初の一品としても注文しやすいクイックメニュー２品を、６月９日（火）より現行価格より値下げして販売いたします。
つい手がとまらなくなる店舗で揚げた「フライドポテト」は、現行価格４４０円（税込４８４円）から６０円引きの３８０円（税込４１８円）に、程よい塩味がやみつきになる「枝豆」は、現行価格３００円（税込３３０円）から２０円引きの２８０円（税込３０８円）でご用意いたします。
フライドポテト ３８０円（税込４１８円）
枝豆 ２８０円（税込３０８円）
≪ 旬の逸品料理とお酒 概要 ≫
■開催開始 ：２０２６年６月９日（火）
■開催店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗
■内 容 ：
・旬の逸品料理 新メニュー
丸干しいわし焼き … ４２０円（税込４６２円）
焼きとうきび … ３９０円（税込４２９円）
お出汁ミックスナッツ … ２３０円（税込２５３円）
特製大きな焼売 … ５９０円（税込６４９円）
たこの唐揚げ … ４９０円（税込５３９円）
いか三昧 … ８８０円（税込９６８円）
活〆穴子と野菜の天ぷら … ７９０円（税込８６９円）
うなきも焼き … ３９０円（税込４２９円）
・お酒 新メニュー＆リニューアル
翠ジンソーダ … ４９０円（税込５３９円）
GINONレモン … ４９０円（税込５３９円）
ブラックニッカハイボール … ４９０円（税込５３９円）
ブラックニッカレモンハイボール … ５９０円（税込６４９円）
・定番のおつまみメニューの値下げ
フライドポテト … ３８０円（税込４１８円）
枝豆 … ２８０円（税込３０８円）
【関東店舗限定】生ビール付き！９０分間全２３種類のドリンクの飲み放題を実施中
お好みの逸品料理とともに、お酒を存分に楽しみたい方へおすすめの『飲み放題』を、関東店舗にて実施中です。「アサヒスーパードライ樽生中ジョッキ」をはじめ、日本酒・ハイボール・ジン・サワーなど、１５種類のアルコールメニューに加え、ノンアルコールビール１種類とソフトドリンク７種類を９０分間お楽しみいただけます。
また、ご注文はお一人様から可能です。アルコールを飲まれない方には、「ノンアルコール＆ソフトドリンク」プランもご用意しており、幅広いお客様にご利用いただけます。
≪ 飲み放題 概要 ≫
■開催店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 関東全店舗
■価 格 ：
【アルコール・ノンアルコール・ソフトドリンク飲み放題】
＜平日 月〜金曜日限定（祝祭日を除く）＞ お一人様 １,８８０円（税込２,０６８円）
＜土・日 祝祭日＞ お一人様 ２,０８０円（税込２,２８８円）
【ノンアルコール・ソフトドリンク飲み放題】
＜全日＞ お一人様 ９８０円（税込１,０７８円）
【ソフトドリンクのみ】
＜全日＞ お一人様 ６８０円（税込７４８円）
※小学生以下は２８０円（税込３０８円）、未就学児無料でご注文いただけます。
※ご注文は、一組様の人数分とさせていただきます。
※繁忙期など、予告なしに中止する場合がございます。
■ラインナップ：
＜ビール＞アサヒスーパードライ 樽生中ジョッキ・大瓶
＜日本酒＞熱燗・ひや（常温）
＜ハイボール・ジン＞ブラックニッカハイボール・翠ジンソーダ・GINONレモン
＜サワー＞梅酒サワー・レモンサワー・ウーロンハイ・緑茶ハイ・焼酎の梅割り
焼酎（酎ハイ・水割り・お湯割り）
＜ノンアルコール＞アサヒゼロ
＜ソフトドリンク＞オレンジ・コカ・コーラ・メロンソーダ・カルピスウォーター・ウーロン茶・アイスコーヒー・ホットコーヒー
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
HP：https://www.tonden.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp