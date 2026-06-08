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HATTRICK、「ＪリーグオールスターDAZNカップ SPECIAL AUCTION」を開催！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」は、2026年6月13日（土）より、「ＪリーグオールスターDAZNカップ」と連動した「ＪリーグオールスターDAZNカップ SPECIAL AUCTION」を開催いたします。
Vol.1は2026年6月13日（土）から、Vol.2は6月22日（月）から、Vol.3は、6月29日（月）から開始いたします。
「ＪリーグオールスターDAZNカップ」関連アイテムに直筆サインを入れて出品。会場内には特設ブースを設置し、出品商品を展示
「ＪリーグオールスターDAZNカップ」は、2026年6月13日（土）にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催される、Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３全60クラブから選出された選手が集結するスペシャルマッチです。出場選手は、ファン・サポーター投票および「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」のベストイレブンをもとに選出されるほか、ポジションバランスなどを考慮したＪリーグ推薦枠からも選出されます。選出選手は6地域ごとに編成されたチームに分かれ、1Dayトーナメント形式で対戦。本大会は、Ｊリーグの魅力を凝縮した注目イベントとして開催されます。
バリュエンスジャパンは、地域や世代を超えて想いをつなぎ、新たな価値と感動を創出し続けるＪリーグの理念、そして「ＪリーグオールスターDAZNカップ」が持つ特別な意義に共感し、本大会のシルバーパートナーに就任しています。
このたび、「HATTRICK Auction」にて開催する「ＪリーグオールスターDAZNカップ SPECIAL AUCTION」では、本イベントで選手が実際に着用したユニフォームや試合時使用の公式試合球など、特別なアイテムに選手の直筆サインを入れて出品いたします。さらに、イベント当日は、会場内にＪリーグ×HATTRICKの特設ブースを設置し、オークションに出品される一部商品の展示を行います。
また、練習や本イベントで使用されたアイテムを活用したアップサイクル商品についても、後日HATTRICKにて販売予定です。ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひお楽しみください。
■ＪリーグオールスターDAZNカップ SPECIAL AUCTION 概要
・開催期間
Vol.1：2026年6月13日（土）10：00 〜 2026年6月20日（土）21：00
Vol.2：2026年6月22日（月）10：00 〜 2026年6月27日（土）21：00
Vol.3：2026年6月29日（月）10：00 〜 2026年7月4日（土）21：00
・出品商品
Vol.1：
選手ユニフォーム（実使用・各選手の直筆サイン入り）、監督・コーチウェア（未使用・各監督・コーチの直筆サイン入り）、MIP直筆サイン入りアクリルパネル
Vol.2：
選手ユニフォーム（未使用・ファン・サポーター投票上位選手のサイン入り）、公式試合球（選手サイン入り）、キャプテンマーク（各チームキャプテンのサイン入り）
Vol.3：
トレーニングウェア（実使用・各選手の直筆サイン入り）※各6チーム
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/team/285
※Vol.2以降の開催日程は変更になる可能性がございます。
※出品商品は、当日の選手コンディションや天候などの予期せぬ事情により、出品を中止させていただく場合がございます。
※詳細はオークションページをご確認ください。
■ＪリーグオールスターDAZNカップ 開催概要
・日時：2026年6月13日（土）
・会場：ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）
・試合放映：DAZNにて無料配信
・大会方式：明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの6地域ごとに編成されたオールスターチームによる1Dayトーナメント方式（全7試合）
・試合時間：1試合30分（前後半なし）
※3位・5位決定戦は20分制（予定）
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（https://aboutj.jleague.jp/corporate/）概要
・設立：1991年11月1日
・代表者：野々村 芳和（チェアマン）
・本社所在地：東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ビル8F
・事業内容：プロサッカー試合の主催、公式記録作成、プロサッカーに関する諸規程制定、サッカーを始めとするスポーツの振興及び支援等
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
オークションページ
https://auction.hattrick.world/team/285
HATTRICK
https://auction.hattrick.world/
Vol.1は2026年6月13日（土）から、Vol.2は6月22日（月）から、Vol.3は、6月29日（月）から開始いたします。
「ＪリーグオールスターDAZNカップ」関連アイテムに直筆サインを入れて出品。会場内には特設ブースを設置し、出品商品を展示
「ＪリーグオールスターDAZNカップ」は、2026年6月13日（土）にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催される、Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３全60クラブから選出された選手が集結するスペシャルマッチです。出場選手は、ファン・サポーター投票および「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」のベストイレブンをもとに選出されるほか、ポジションバランスなどを考慮したＪリーグ推薦枠からも選出されます。選出選手は6地域ごとに編成されたチームに分かれ、1Dayトーナメント形式で対戦。本大会は、Ｊリーグの魅力を凝縮した注目イベントとして開催されます。
バリュエンスジャパンは、地域や世代を超えて想いをつなぎ、新たな価値と感動を創出し続けるＪリーグの理念、そして「ＪリーグオールスターDAZNカップ」が持つ特別な意義に共感し、本大会のシルバーパートナーに就任しています。
このたび、「HATTRICK Auction」にて開催する「ＪリーグオールスターDAZNカップ SPECIAL AUCTION」では、本イベントで選手が実際に着用したユニフォームや試合時使用の公式試合球など、特別なアイテムに選手の直筆サインを入れて出品いたします。さらに、イベント当日は、会場内にＪリーグ×HATTRICKの特設ブースを設置し、オークションに出品される一部商品の展示を行います。
また、練習や本イベントで使用されたアイテムを活用したアップサイクル商品についても、後日HATTRICKにて販売予定です。ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひお楽しみください。
■ＪリーグオールスターDAZNカップ SPECIAL AUCTION 概要
・開催期間
Vol.1：2026年6月13日（土）10：00 〜 2026年6月20日（土）21：00
Vol.2：2026年6月22日（月）10：00 〜 2026年6月27日（土）21：00
Vol.3：2026年6月29日（月）10：00 〜 2026年7月4日（土）21：00
・出品商品
Vol.1：
選手ユニフォーム（実使用・各選手の直筆サイン入り）、監督・コーチウェア（未使用・各監督・コーチの直筆サイン入り）、MIP直筆サイン入りアクリルパネル
Vol.2：
選手ユニフォーム（未使用・ファン・サポーター投票上位選手のサイン入り）、公式試合球（選手サイン入り）、キャプテンマーク（各チームキャプテンのサイン入り）
Vol.3：
トレーニングウェア（実使用・各選手の直筆サイン入り）※各6チーム
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/team/285
※Vol.2以降の開催日程は変更になる可能性がございます。
※出品商品は、当日の選手コンディションや天候などの予期せぬ事情により、出品を中止させていただく場合がございます。
※詳細はオークションページをご確認ください。
■ＪリーグオールスターDAZNカップ 開催概要
・日時：2026年6月13日（土）
・会場：ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）
・試合放映：DAZNにて無料配信
・大会方式：明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの6地域ごとに編成されたオールスターチームによる1Dayトーナメント方式（全7試合）
・試合時間：1試合30分（前後半なし）
※3位・5位決定戦は20分制（予定）
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（https://aboutj.jleague.jp/corporate/）概要
・設立：1991年11月1日
・代表者：野々村 芳和（チェアマン）
・本社所在地：東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ビル8F
・事業内容：プロサッカー試合の主催、公式記録作成、プロサッカーに関する諸規程制定、サッカーを始めとするスポーツの振興及び支援等
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
オークションページ
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HATTRICK
https://auction.hattrick.world/