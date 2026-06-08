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初めてでも大丈夫 デジタルマーケティングの基礎をプロから学べるオンライン講座のご案内（無料）
2026年7月11日（土）ウェブ解析士認定講座オープンセミナー
ウェブ解析士ってどんな資格？ 実務に役立つ？ 取得にはどんな学習が必要？ 社員に取得してもらいたいけれど難易度はどれくらい？ 一般社団法人ウェブ解析士協会は2026年7月11日、ウェブマーケティングの資格「ウェブ解析士」の取得を検討中の方向けに無料で説明会を開催します。講師は岡山寿洋氏です。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197171
■セミナー概要
ウェブ解析士・上級ウェブ解析士資格の無料説明会です。
資格を取得すると実務にどう役立つのか、資格取得にはどんな学習が必要かなどの疑問にお答えします。
オンラインなのでどこからでも視聴できます。お気軽にご参加ください。
▼このような方にとって有益なセミナーです
新たなビジネス機会を作りたい
デジタルマーケティングの基礎を学びたい
社内でマーケティング人材を育てたい
■講師
岡山寿洋（おかやま・としひろ）
WACA認定講師 ウェブ解析士マスター
（略歴）
旅行会社のマーケティング職、総合コンサルティング会社のマーケティングコンサルタント職を経て、総合人材サービス会社でキャリア支援責任者として事業・CX企画に従事。個人としても企業を支援しており、ウェブ解析や施策の実行だけでなく、事業戦略とマーケティング施策の間を取り持つハブとして成長をけん引している。
注意事項
講座はZoomを利用して行います。ご自身でご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
seminar@waca.or.jp
関連リンク
講座紹介
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197171
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/
ウェブ解析士ってどんな資格？ 実務に役立つ？ 取得にはどんな学習が必要？ 社員に取得してもらいたいけれど難易度はどれくらい？ 一般社団法人ウェブ解析士協会は2026年7月11日、ウェブマーケティングの資格「ウェブ解析士」の取得を検討中の方向けに無料で説明会を開催します。講師は岡山寿洋氏です。
▼詳細・申し込み
■セミナー概要
ウェブ解析士・上級ウェブ解析士資格の無料説明会です。
資格を取得すると実務にどう役立つのか、資格取得にはどんな学習が必要かなどの疑問にお答えします。
オンラインなのでどこからでも視聴できます。お気軽にご参加ください。
▼このような方にとって有益なセミナーです
新たなビジネス機会を作りたい
デジタルマーケティングの基礎を学びたい
社内でマーケティング人材を育てたい
■講師
岡山寿洋（おかやま・としひろ）
WACA認定講師 ウェブ解析士マスター
（略歴）
旅行会社のマーケティング職、総合コンサルティング会社のマーケティングコンサルタント職を経て、総合人材サービス会社でキャリア支援責任者として事業・CX企画に従事。個人としても企業を支援しており、ウェブ解析や施策の実行だけでなく、事業戦略とマーケティング施策の間を取り持つハブとして成長をけん引している。
注意事項
講座はZoomを利用して行います。ご自身でご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
seminar@waca.or.jp
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講座紹介
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197171
ウェブ解析士とは
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ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/