初めてでも大丈夫　デジタルマーケティングの基礎をプロから学べるオンライン講座のご案内（無料）

写真拡大 (全6枚)

2026年7月11日（土）ウェブ解析士認定講座オープンセミナー

ウェブ解析士ってどんな資格？　実務に役立つ？　取得にはどんな学習が必要？　社員に取得してもらいたいけれど難易度はどれくらい？　一般社団法人ウェブ解析士協会は2026年7月11日、ウェブマーケティングの資格「ウェブ解析士」の取得を検討中の方向けに無料で説明会を開催します。講師は岡山寿洋氏です。







▼詳細・申し込み

https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197171

■セミナー概要

ウェブ解析士・上級ウェブ解析士資格の無料説明会です。

資格を取得すると実務にどう役立つのか、資格取得にはどんな学習が必要かなどの疑問にお答えします。

オンラインなのでどこからでも視聴できます。お気軽にご参加ください。

▼このような方にとって有益なセミナーです

新たなビジネス機会を作りたい

デジタルマーケティングの基礎を学びたい

社内でマーケティング人材を育てたい

■講師







岡山寿洋（おかやま・としひろ）

WACA認定講師 ウェブ解析士マスター

（略歴）

旅行会社のマーケティング職、総合コンサルティング会社のマーケティングコンサルタント職を経て、総合人材サービス会社でキャリア支援責任者として事業・CX企画に従事。個人としても企業を支援しており、ウェブ解析や施策の実行だけでなく、事業戦略とマーケティング施策の間を取り持つハブとして成長をけん引している。

注意事項

講座はZoomを利用して行います。ご自身でご準備ください。

受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。

コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）







ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。

本件に関するお問合わせ先

seminar@waca.or.jp

関連リンク

講座紹介

https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197171

ウェブ解析士とは

https://www.waca.or.jp/course/wac/

ウェブ解析士Q&A

https://www.waca.or.jp/faq/study/