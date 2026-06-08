泰星コイン株式会社（本社：東京都中央区／社長：佐々木 伸淳）は、いよいよ開幕する「ＦＩＦＡワールドカップ２６」公式記念コインの最終予約販売を、６月１５日(月)より全国の主要金融機関で開始いたします。

本コインは、世界屈指の技術と生産量を誇る「カナダ王室造幣局」が鋳造し、ＦＩＦＡ承認の公式コインとして、開催国カナダから発行されるものです。

黄金の優勝トロフィーを堂々と刻印した、同公式記念コインとして史上最大級となる重さ約１５６ｇの希少な大型金貨をはじめ、３カ国共催による史上空前の規模となる大会をシンボリックに表現した金貨、公式エンブレムやグラフィックをデザインしたカラー銀貨など、５種類４商品をラインアップします。



A.350カナダドル金貨(裏面)



D.-②20カナダドルカラー銀貨(裏面)



税込価格は、３５０カナダドル金貨が９,２４０,０００円、２００カナダドル金貨が１,８７０,０００円、１００カナダドル金貨が５２８,０００円、銀貨２種セットが７７,０００円。

■歓喜の優勝トロフィーを刻印！史上最大級約１５６ｇの大型金貨

３５０カナダドル金貨は、重さ約１５６ｇ、直径約６０ｍｍの同公式記念コイン史上最大級の大型金貨。「Celebration」をテーマに歓喜を象徴する黄金の優勝トロフィーを中央に堂々と刻印し、背景にはスタジアムで熱狂する観客をドラマチックに描いています。また発行枚数は世界限定１７５枚（国内７０枚）という希少性の高さも注目されます。

■史上初の３カ国共催、最大規模の大会を象徴的に表現した一枚

２００カナダドル金貨は、国境や文化を越えてサッカーが人々を一つにするという大会テーマ「We All Play Together」が一枚に表現されています。ピッチで躍動する３人の選手の背景には北米大陸とサッカーボールのモチーフが重なるように描かれ、米国、メキシコ、カナダの共催による４８カ国が参加する史上最大規模の大会の広がりを想起させます。

■モダンかつ斬新なデザインが光る銀貨２種セット

銀貨は、大会公式エンブレムと開催都市の多様性や熱狂を表現した鮮やかな色彩の公式グラフィックをポップでモダンにデザインした「We Are 26™」と、ボールが勢いよくゴールネットを揺らす瞬間を大胆な構図と緻密な描写で表現した「Winning Goal」の２種セットとなります。

■世界有数のコイン生産量を誇るカナダ王室造幣局が鋳造

鋳造を手がけるのは、金と銀の精錬所も有し、世界有数の生産量と高品位を誇る「カナダ王室造幣局」。収集用コインや流通貨幣などの製造技術は、世界屈指の評価を受けています。

■金貨・銀貨は全て高品位（９９.９９％）の純金・純銀

全ての金貨と銀貨は、記念コインとして最高クラスの純度９９.９９％（フォーナイン）を誇り、美しい鏡面仕上げ（プルーフ）となっています。

商品の一覧

Ａ.３５０カナダドル金貨

９,２４０,０００円(税込) 限定７０枚（発行限度数１７５枚）

品位：９９.９９％ 重量：１５６.０５０ｇ 直径：６０.１５mm 状態：プルーフ



A.350カナダドル金貨(表面)



A.350カナダドル金貨(裏面)



■表面デザイン

カナダ人アーティストのスティーブン・ロザティが手がけたカナダ国王チャールズ３世の肖像が描かれています。背景にサッカーボールの意匠が大胆にあしらわれた本コインだけの特別デザインとなっており、伝統的な国王とスポーツの要素が見事に融合しています。周囲には、額面、発行国、国王を表す「Ｄ・Ｇ・ＲＥＸ」（神の恩寵による王）などが刻まれています。

■裏面デザイン

ＦＩＦＡワールドカップ史上初めて公式エンブレムのモチーフとなった「優勝トロフィー」を中央に堂々とデザイン。「Celebration」をテーマに黄金に輝く歓喜の象徴が、細部まで緻密に表現されています。背景には、スタジアムで歓喜に沸くサポーターのシルエットが描かれ、世界最大のスポーツの祭典がもたらす熱狂と興奮をドラマチックに表現しています。カナダを象徴するメイプルリーフや公式エンブレムも刻印されています。

Ｂ.２００カナダドル金貨

１,８７０,０００円(税込) 限定１５０枚（発行限度数５００枚）

品位：９９.９９％ 重量：３１.１６０ｇ 直径：３０.００ｍｍ 状態：プルーフ



B.200カナダドル金貨(表面)



B.200カナダドル金貨(裏面)



■表面デザイン

カナダ人アーティストのスティーブン・ロザティが手がけたカナダ国王チャールズ３世の肖像を刻印。周囲には額面、発行国、国王を表す「Ｄ・Ｇ・ＲＥＸ」（王の恩寵による王）などが刻まれています。

■裏面デザイン

国境や文化を越えてサッカーが人々を一つにするという大会テーマ「We All Play Together」を一枚に凝縮したデザイン。ピッチでダイナミックに躍動する３人の選手の背景には、サッカーボールの意匠と北米大陸の地図が重層的に描かれ、３カ国共催による史上最大規模の大会の広がりを想起させます。下部には公式エンブレムも刻まれています。

Ｃ.１００カナダドル金貨

５２８,０００円(税込) 限定４００枚（発行限度数１,７５０枚）

品位：９９.９９％ 重量：７.８００ｇ 直径：２０.００ｍｍ 状態：プルーフ



C.100カナダドル金貨(表面)



C.100カナダドル金貨(裏面)



■表面デザイン

※「Ｂ.２００カナダドル金貨」の解説をご参照ください。

■裏面デザイン

中央に配置されたサッカーボールの中には、ドット調でモダンに表現されたカナダを表す「メイプルリーフ」の大会公式ビジュアルを配し、ホスト国としてのアイデンティティを表現。周囲には、今大会の公式グラフィックや開催都市トロントとバンクーバーを象徴するＣＮタワーなどの意匠が緻密に組み合わされています。

Ｄ.銀貨２種セット（①、②）

７７,０００円(税込) 限定７００セット

D.銀貨2種セット

①２０カナダドル銀貨

品位：９９.９９％ 重量：３１.３９０ｇ 直径：３８.００ｍｍ 状態：プルーフ



D.-①20カナダドル銀貨(表面)



D.-①20カナダドル銀貨(裏面)



■表面デザイン

※「Ｂ.２００カナダドル金貨」の解説をご参照ください。

■裏面デザイン

サッカーの最もドラマチックな瞬間である「The Winning Goal」をテーマに、ボールがゴールネットを揺らす瞬間を至近距離の大胆な構図で表現。ボールの勢いを表す動線やネットの質感などを緻密に表現した、技術とデザイン性が融合したデザインです。

②２０カナダドルカラー銀貨

品位：９９.９９％ 重量：３１.３９０ｇ 直径：３８.００ｍｍ 状態：プルーフ



D.-②20カナダドルカラー銀貨(表面)



D.-②20カナダドルカラー銀貨(裏面)



■表面デザイン

※「Ｂ.２００カナダドル金貨」の解説をご参照ください。

■裏面デザイン

本シリーズ唯一のカラーコイン。「We Are 26™」をテーマに今大会の公式エンブレムを中央に堂々と刻印。周囲には、開催都市の多様性と熱狂を表現した公式グラフィックが鮮やかな色彩で表現された、ポップでモダンなデザインとなっています。

※プルーフとは、鑑賞用に美しく磨かれた鏡面仕上げのことです。

ごあいさつ

ＦＩＦＡワールドカップ２６

アメリカ、カナダ、メキシコでの記憶に残る大会にご期待ください！

世界のコインコレクターとサッカーファンの皆さま

記憶に残る「ＦＩＦＡワールドカップカタール２０２２」に続き、サッカー史における次の大きな節目となる、アメリカ、カナダ、メキシコの共催による「ＦＩＦＡワールドカップ２６」が、いよいよ開幕の時を迎えます。この記念すべき大会は、ワールドカップ史上初めて３か国による共同で開催され、空前の規模によるサッカーの祭典が繰り広げられます。

「ＦＩＦＡワールドカップ２６」は、３か国をつなぐだけではなく、出場チームを４８に拡大することで、より多くの国が一つの競技による世界最大規模のイベントで競う機会を提供します。また北中米を代表する最先端のスタジアムで試合が行われ、開催国のユニークで多様な文化や地域性が紹介されることでしょう。

アメリカの近代的な大都市、カナダの息をのむような景色、メキシコの活気に満ちた伝統まで、この大会は世界中のファンにとって一生に一度の体験となることでしょう。そして、サッカーの世界の頂点を祝福する決勝戦の会場では、興奮は最高潮に達するでしょう。

私たちは、世界中のコインコレクターやサッカーファンの皆さまに、「ＦＩＦＡワールドカップ２６」公式記念コインを自信を持ってご紹介するとともに、これらを手にすることでこの歴史的イベントに参加していただけることを期待します。

この特別なコインは、大会のグルーバルな精神を広め、サッカーが世界にもたらす結束と情熱を称える、時代を超えた記念品となることでしょう。これまでの大会の公式記念コインと同様に、「ＦＩＦＡワールドカップ２６」もコレクターの間で大きな熱狂を生むことが予想されます。ぜひお早めに、これらのユニークで価値ある一枚（ピース）を手にすることをおすすめします。

サッカー史に刻まれる素晴らしい大会を記念し、歴史の一部（ピース）を手にしましょう！

国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）会長

ジャンニ・インファンティーノ

国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）事務局長

マティアス・グラフストローム

販売概要

予約販売期間

２０２６年６月１５日（月）～７月３日（金）

※期間内でも限定数に達した時点で終了

鋳造

カナダ王室造幣局

発行国

カナダ

国内販売元

泰星コイン株式会社

販売窓口

都市銀行

りそな銀行、埼玉りそな銀行

地方銀行

伊予銀行、岩手銀行、大垣共立銀行、関西みらい銀行、三十三銀行、四国銀行、清水銀行、

十六銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、中国銀行、筑波銀行、東北銀行、富山銀行、南都銀行、

八十二長野銀行、百五銀行、百十四銀行、広島銀行、北陸銀行、北海道銀行、北國銀行、

武蔵野銀行、山梨中央銀行、横浜銀行

第二地方銀行

あいち銀行、愛媛銀行、香川銀行、京葉銀行、高知銀行、東和銀行、徳島大正銀行、

栃木銀行、富山第一銀行、東日本銀行、みなと銀行

労働金庫

全国の労働金庫各支店（一部地域を除く）

一般のお問合せ先

ＴＥＬ.０３-６７３５-２１０６（泰星コイン）

※受付時間：９：００～１７：３０、土日・祝日は休業

ＦＩＦＡワールドカップ２６について

２３回目の「ＦＩＦＡワールドカップ」は、史上初の３カ国（アメリカ、カナダ、メキシコ）共催となる記念すべき大会です。２０２６年６月１１日から７月１９日までの３９日間にわたり、北中米１６の都市（アメリカ１１、カナダ２、メキシコ３）を舞台に熱戦が繰り広げられます。また出場国が３２か国から４８か国に大幅に拡大され、ワールドカップ史上最大規模の大会となります。開幕戦はメキシコシティの『エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ』、決勝戦はニューヨークの『ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム』で開催される予定です。





カナダ王室造幣局について

カナダ王室造幣局（The Royal Canadian Mint）は、１９０８年に英国王立造幣局のオタワ支局として設立され、カナダで流通する全ての貨幣の鋳造および管理を担う政府所有の公社です。１９世紀末のユーコン準州およびブリティッシュコロンビア州におけるゴールドラッシュを受け、精錬所を併設した造幣局として発展。創立から１世紀余りの間に、世界有数の生産量と品位を誇る流通貨幣や収集用コイン、地金などの製造業者へと成長しました。金や銀の精錬からマスター金型の制作、最先端技術を用いた鋳造もオタワ造幣所で行われています。２００７年には、当時のギネス世界記録に登録された重さ１００ｋｇ、純度９９.９９９％の世界最大の金貨を製造し注目を集めました。近年では「２０２５ Mint Directors Conference（МＤＣ）」において、『辰年５０ドル銀貨』が「Best Commemorative Silver Coin」に輝くなど、コイン製造の卓越性と革新性が世界的に高く評価されています。









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