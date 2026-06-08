昭和株式会社、NMN関連健康食品における品質管理と情報開示を強化
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昭和株式会社は、NMN関連健康食品における品質管理と情報開示を強化し、製品を安心して選んでいただくための体制整備を進めています。
健康食品は継続的に利用される製品であるため、原料、製造、品質確認、成分表示、使用上の注意などに関する情報が重要です。当社では、製品の魅力を伝えるだけでなく、品質管理と情報の透明性を重視した事業展開に取り組んでいます。
■品質管理の考え方
昭和株式会社では、製造パートナーとの連携、原料受入、製造工程、包装、出荷判定、ロット管理など、製品がお客様の手元に届くまでの各工程における確認体制を重視しています。また、製品特性に応じて、必要な品質確認や安全性確認に関する情報の整備を進めています。
■情報開示の強化
NMN関連健康食品について、配合成分、目安量、製品仕様、注意事項、品質確認に関する情報を分かりやすく整理し、消費者および取引先に向けて発信してまいります。
昭和株式会社は今後も、製造体制、検査・確認体制、広告表示の適正化を含め、健康食品企業として信頼される情報提供と品質管理体制の強化に取り組んでまいります。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、NMN関連健康食品における品質管理と情報開示を強化し、製品を安心して選んでいただくための体制整備を進めています。
健康食品は継続的に利用される製品であるため、原料、製造、品質確認、成分表示、使用上の注意などに関する情報が重要です。当社では、製品の魅力を伝えるだけでなく、品質管理と情報の透明性を重視した事業展開に取り組んでいます。
■品質管理の考え方
昭和株式会社では、製造パートナーとの連携、原料受入、製造工程、包装、出荷判定、ロット管理など、製品がお客様の手元に届くまでの各工程における確認体制を重視しています。また、製品特性に応じて、必要な品質確認や安全性確認に関する情報の整備を進めています。
■情報開示の強化
NMN関連健康食品について、配合成分、目安量、製品仕様、注意事項、品質確認に関する情報を分かりやすく整理し、消費者および取引先に向けて発信してまいります。
昭和株式会社は今後も、製造体制、検査・確認体制、広告表示の適正化を含め、健康食品企業として信頼される情報提供と品質管理体制の強化に取り組んでまいります。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
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