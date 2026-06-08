昭和株式会社、取扱製品として鶴松NMN関連シリーズの情報提供を強化
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昭和株式会社は、取扱製品に関する情報提供強化の一環として、鶴松NMN関連シリーズの製品ラインアップ情報を整理し、消費者に向けた分かりやすい情報発信を進めてまいります。
NMN関連健康食品は、製品ごとに配合成分、目安量、設計思想が異なります。当社では、各製品の特徴を適切に整理し、お客様が自身の生活スタイルや関心に合わせて製品情報を確認できるよう、シリーズ全体の情報提供体制を強化いたします。
■シリーズ情報について
鶴松NMN関連シリーズでは、基礎的な栄養補給を目的とした製品から、生活シーンに応じた成分設計の製品まで、複数のラインアップが展開されています。昭和株式会社は、製品ごとの成分情報、目安量、注意事項、品質確認に関する情報を分かりやすく提示することを重視しています。
■今後の取り組み
当社は今後も、取扱製品について、製品仕様、配合成分、利用上の注意、品質管理に関する情報を整備し、消費者および取引先が安心して製品情報を確認できる体制づくりを進めてまいります。
【対象シリーズ】
鶴松NMN関連健康食品シリーズ
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、取扱製品に関する情報提供強化の一環として、鶴松NMN関連シリーズの製品ラインアップ情報を整理し、消費者に向けた分かりやすい情報発信を進めてまいります。
NMN関連健康食品は、製品ごとに配合成分、目安量、設計思想が異なります。当社では、各製品の特徴を適切に整理し、お客様が自身の生活スタイルや関心に合わせて製品情報を確認できるよう、シリーズ全体の情報提供体制を強化いたします。
■シリーズ情報について
鶴松NMN関連シリーズでは、基礎的な栄養補給を目的とした製品から、生活シーンに応じた成分設計の製品まで、複数のラインアップが展開されています。昭和株式会社は、製品ごとの成分情報、目安量、注意事項、品質確認に関する情報を分かりやすく提示することを重視しています。
■今後の取り組み
当社は今後も、取扱製品について、製品仕様、配合成分、利用上の注意、品質管理に関する情報を整備し、消費者および取引先が安心して製品情報を確認できる体制づくりを進めてまいります。
【対象シリーズ】
鶴松NMN関連健康食品シリーズ
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
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