昭和株式会社、健康食品「継興NMN」の製品情報を公開
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昭和株式会社は、健康食品「継興NMN」の製品情報を公開し、成分情報および日常的な健康管理に関する情報提供を強化いたします。
「継興NMN」は、β-ニコチンアミドモノヌクレオチドを中心に、コエンザイムQ10、GABA、ワインエキス末、酵母、ビタミン類などを配合した健康食品です。製品情報を分かりやすく公開することで、お客様が成分内容や使用上の注意を確認しやすい環境づくりを進めます。
■製品の特徴
本製品は、1日3粒を目安とし、継続的な栄養補給に取り入れやすい設計としています。NMNを中心としながら、複数の栄養成分を組み合わせ、日常生活における健康維持をサポートする健康食品として展開しています。
■製品概要
製品名：継興NMN
内容量：90粒
目安量：1日3粒
主な配合成分：NMN、コエンザイムQ10、GABA、ワインエキス末、酵母、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB群、ナイアシン、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12など
昭和株式会社は今後も、製品情報、品質確認、使用上の注意に関する情報を整備し、健康食品企業として透明性の高い情報提供に取り組んでまいります。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、健康食品「継興NMN」の製品情報を公開し、成分情報および日常的な健康管理に関する情報提供を強化いたします。
「継興NMN」は、β-ニコチンアミドモノヌクレオチドを中心に、コエンザイムQ10、GABA、ワインエキス末、酵母、ビタミン類などを配合した健康食品です。製品情報を分かりやすく公開することで、お客様が成分内容や使用上の注意を確認しやすい環境づくりを進めます。
■製品の特徴
本製品は、1日3粒を目安とし、継続的な栄養補給に取り入れやすい設計としています。NMNを中心としながら、複数の栄養成分を組み合わせ、日常生活における健康維持をサポートする健康食品として展開しています。
■製品概要
製品名：継興NMN
内容量：90粒
目安量：1日3粒
主な配合成分：NMN、コエンザイムQ10、GABA、ワインエキス末、酵母、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB群、ナイアシン、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12など
昭和株式会社は今後も、製品情報、品質確認、使用上の注意に関する情報を整備し、健康食品企業として透明性の高い情報提供に取り組んでまいります。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
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