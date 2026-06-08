昭和株式会社、皇方NMNシリーズの製品ラインアップ情報を公開
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昭和株式会社は、皇方NMNシリーズに関する製品ラインアップ情報を公開し、各製品の位置づけや選び方に関する情報発信を強化いたします。
皇方NMNシリーズでは、NMNを中心とした健康食品について、配合設計や製品仕様の異なる複数の製品を展開しています。当社では、消費者が製品の違いを理解しやすいよう、成分、目安量、配合設計、品質確認に関する情報を整理して発信してまいります。
■製品ラインアップの考え方
皇方NMN24720は、1日あたりのNMN摂取量を分かりやすく確認できる製品として設計されています。一方、皇方再生之光NMNは、NMNに加えて複数の栄養成分を配合した複合型の製品として、配合バランスや製品設計を重視しています。
■情報公開の目的
NMN関連健康食品は、製品名や含有量だけで判断されがちですが、実際には原料、製造、品質確認、配合成分、注意事項など、総合的な情報を確認することが重要です。昭和株式会社は、製品ごとの特徴を明確にし、お客様が自身の生活スタイルに合わせて検討できる情報提供を進めます。
【対象製品】
皇方NMN24720
皇方再生之光NMN
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、皇方NMNシリーズに関する製品ラインアップ情報を公開し、各製品の位置づけや選び方に関する情報発信を強化いたします。
皇方NMNシリーズでは、NMNを中心とした健康食品について、配合設計や製品仕様の異なる複数の製品を展開しています。当社では、消費者が製品の違いを理解しやすいよう、成分、目安量、配合設計、品質確認に関する情報を整理して発信してまいります。
■製品ラインアップの考え方
皇方NMN24720は、1日あたりのNMN摂取量を分かりやすく確認できる製品として設計されています。一方、皇方再生之光NMNは、NMNに加えて複数の栄養成分を配合した複合型の製品として、配合バランスや製品設計を重視しています。
■情報公開の目的
NMN関連健康食品は、製品名や含有量だけで判断されがちですが、実際には原料、製造、品質確認、配合成分、注意事項など、総合的な情報を確認することが重要です。昭和株式会社は、製品ごとの特徴を明確にし、お客様が自身の生活スタイルに合わせて検討できる情報提供を進めます。
【対象製品】
皇方NMN24720
皇方再生之光NMN
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
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