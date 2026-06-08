昭和株式会社、NMN関連健康食品「皇方再生之光NMN」の製品情報を公開
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昭和株式会社は、NMN関連健康食品「皇方再生之光NMN」の製品情報を公開し、製品の特徴や配合設計に関する情報提供を強化いたします。
「皇方再生之光NMN」は、β-ニコチンアミドモノヌクレオチドを中心に、複数の栄養成分を組み合わせた健康食品です。日々の健康管理に関心を持つお客様に向け、成分情報、製品設計、品質確認の考え方を分かりやすく伝えることを目的としています。
■製品設計について
本製品は、NMNを中心に、レスベラトロール含有原料、コエンザイムQ10、ローヤルゼリー粉末、乳酸菌・ビフィズス菌混合粉末、アミノ酸、ビタミン類などを配合した複合型の健康食品です。単一成分だけでなく、日常的な栄養補給の観点から配合バランスを重視しています。
■製品概要
製品名：皇方再生之光NMN
内容量：60粒
目安量：1日2粒
主な配合成分：NMN、レスベラトロール含有原料、コエンザイムQ10、ローヤルゼリー粉末、乳酸菌・ビフィズス菌混合粉末、アミノ酸、ビタミン類
昭和株式会社は今後も、製品情報の透明化と品質管理体制の整備を通じ、健康食品を安心して選んでいただける情報提供に努めてまいります。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、NMN関連健康食品「皇方再生之光NMN」の製品情報を公開し、製品の特徴や配合設計に関する情報提供を強化いたします。
「皇方再生之光NMN」は、β-ニコチンアミドモノヌクレオチドを中心に、複数の栄養成分を組み合わせた健康食品です。日々の健康管理に関心を持つお客様に向け、成分情報、製品設計、品質確認の考え方を分かりやすく伝えることを目的としています。
■製品設計について
本製品は、NMNを中心に、レスベラトロール含有原料、コエンザイムQ10、ローヤルゼリー粉末、乳酸菌・ビフィズス菌混合粉末、アミノ酸、ビタミン類などを配合した複合型の健康食品です。単一成分だけでなく、日常的な栄養補給の観点から配合バランスを重視しています。
■製品概要
製品名：皇方再生之光NMN
内容量：60粒
目安量：1日2粒
主な配合成分：NMN、レスベラトロール含有原料、コエンザイムQ10、ローヤルゼリー粉末、乳酸菌・ビフィズス菌混合粉末、アミノ酸、ビタミン類
昭和株式会社は今後も、製品情報の透明化と品質管理体制の整備を通じ、健康食品を安心して選んでいただける情報提供に努めてまいります。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
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