昭和株式会社、NMN関連健康食品の選び方に関する情報発信を強化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351496/images/bodyimage1】
昭和株式会社は、NMN関連健康食品に関心を持つお客様に向け、製品選びに関する情報発信を強化いたします。
NMN関連製品は、原料、含有量、配合成分、製造体制、品質確認の考え方など、確認すべき情報が多岐にわたります。当社では、消費者が広告表現や数値だけに左右されることなく、自身の生活スタイルや健康管理の考え方に合わせて製品を選べるよう、分かりやすい情報提供を進めてまいります。
■選び方の主な確認ポイント
当社が重視する確認ポイントは、原料情報、配合設計、製造管理、検査・確認体制、使用上の注意、情報開示の分かりやすさです。特に、継続利用を前提とする健康食品では、単一の含有量だけでなく、製品全体の設計思想や品質確認体制を総合的に確認することが重要です。
■情報発信の内容
昭和株式会社は今後、NMN関連健康食品について、製品ごとの特徴、主要成分、推奨される確認事項、使用上の注意、品質管理に関する取り組みなどを順次発信してまいります。消費者にとって比較しやすく、誤解の少ない情報提供を目指します。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、NMN関連健康食品に関心を持つお客様に向け、製品選びに関する情報発信を強化いたします。
NMN関連製品は、原料、含有量、配合成分、製造体制、品質確認の考え方など、確認すべき情報が多岐にわたります。当社では、消費者が広告表現や数値だけに左右されることなく、自身の生活スタイルや健康管理の考え方に合わせて製品を選べるよう、分かりやすい情報提供を進めてまいります。
■選び方の主な確認ポイント
当社が重視する確認ポイントは、原料情報、配合設計、製造管理、検査・確認体制、使用上の注意、情報開示の分かりやすさです。特に、継続利用を前提とする健康食品では、単一の含有量だけでなく、製品全体の設計思想や品質確認体制を総合的に確認することが重要です。
■情報発信の内容
昭和株式会社は今後、NMN関連健康食品について、製品ごとの特徴、主要成分、推奨される確認事項、使用上の注意、品質管理に関する取り組みなどを順次発信してまいります。消費者にとって比較しやすく、誤解の少ない情報提供を目指します。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
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