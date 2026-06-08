昭和株式会社、「霊芝仙草」「骨金」において国内GMP適合認定工場との製造体制を強化
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昭和株式会社は、健康食品の企画・展開において、国内GMP適合認定工場との連携を通じ、製造・品質管理体制の強化に取り組んでいます。
今回、当社が展開する健康食品のうち、「霊芝仙草」および「骨金」において、国内製造パートナーとの連携体制を整備しました。「霊芝仙草」は中日本カプセル株式会社、「骨金」はアニマート製薬株式会社で製造されています。
両社はいずれも国内GMP適合認定に関わる品質管理体制を有する製造パートナーであり、昭和株式会社は各製品の企画・展開において、こうした製造体制との連携を重視しています。
■製品ごとの製造パートナー
「霊芝仙草」は、中日本カプセル株式会社で製造されています。同社の品質管理体制のもと、原料受入から製造、包装、出荷までの工程管理を重視しています。
「骨金」は、アニマート製薬株式会社で製造されています。製品特性に応じた製造管理と品質確認を通じて、お客様に安心して選んでいただける製品づくりを目指しています。
■原料から出荷までの品質管理を重視
健康食品は、毎日の生活に取り入れられる製品であるため、製造工程における品質管理が重要です。昭和株式会社では、製造パートナーと連携し、原料の受入、製造工程、包装、出荷判定など、製品がお客様の手元に届くまでの各工程における管理体制の確認に努めています。
また、製品の特性や販売先の要件に応じて、必要な品質確認や安全性確認に関する情報の整備を進めています。
■今後の取り組み
昭和株式会社は今後も、国内GMP適合認定工場との連携を基盤に、健康食品の品質管理体制を継続的に強化してまいります。製造パートナー、検査・確認体制、広告表示の適正化を含め、健康食品を取り扱う企業として、より信頼される製品づくりと情報提供に取り組んでまいります。
【対象製品と製造パートナー】
霊芝仙草：中日本カプセル株式会社
骨金：アニマート製薬株式会社
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、健康食品の企画・展開において、国内GMP適合認定工場との連携を通じ、製造・品質管理体制の強化に取り組んでいます。
今回、当社が展開する健康食品のうち、「霊芝仙草」および「骨金」において、国内製造パートナーとの連携体制を整備しました。「霊芝仙草」は中日本カプセル株式会社、「骨金」はアニマート製薬株式会社で製造されています。
両社はいずれも国内GMP適合認定に関わる品質管理体制を有する製造パートナーであり、昭和株式会社は各製品の企画・展開において、こうした製造体制との連携を重視しています。
■製品ごとの製造パートナー
「霊芝仙草」は、中日本カプセル株式会社で製造されています。同社の品質管理体制のもと、原料受入から製造、包装、出荷までの工程管理を重視しています。
「骨金」は、アニマート製薬株式会社で製造されています。製品特性に応じた製造管理と品質確認を通じて、お客様に安心して選んでいただける製品づくりを目指しています。
■原料から出荷までの品質管理を重視
健康食品は、毎日の生活に取り入れられる製品であるため、製造工程における品質管理が重要です。昭和株式会社では、製造パートナーと連携し、原料の受入、製造工程、包装、出荷判定など、製品がお客様の手元に届くまでの各工程における管理体制の確認に努めています。
また、製品の特性や販売先の要件に応じて、必要な品質確認や安全性確認に関する情報の整備を進めています。
■今後の取り組み
昭和株式会社は今後も、国内GMP適合認定工場との連携を基盤に、健康食品の品質管理体制を継続的に強化してまいります。製造パートナー、検査・確認体制、広告表示の適正化を含め、健康食品を取り扱う企業として、より信頼される製品づくりと情報提供に取り組んでまいります。
【対象製品と製造パートナー】
霊芝仙草：中日本カプセル株式会社
骨金：アニマート製薬株式会社
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康食品の企画・展開、ヘルスケア関連商品の販売
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
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