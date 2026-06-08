昭和株式会社、東京・大塚にヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を開設
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昭和株式会社は、2025年3月3日、東京・大塚エリアに新たなヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を開設いたしました。
昭和堂 大塚店は、歴史ある健康づくりの知見と現代的なサービスを組み合わせ、日々の体調管理や健康意識の向上をサポートする店舗として展開いたします。大塚駅周辺の地域利用者をはじめ、国内外から訪れるお客様にも利用しやすい拠点を目指します。
■昭和堂 大塚店の特徴
昭和堂 大塚店では、漢方由来の考え方や自然素材への理解を大切にしながら、現代の生活習慣に合わせた健康関連製品とサービスを提案します。お客様一人ひとりの関心やライフスタイルに寄り添い、日常的な健康管理をより身近に感じていただける環境づくりに取り組みます。
■伝統的な知見と現代的な品質管理
昭和株式会社は、原料選定から製品づくりまでの過程において、品質管理とトレーサビリティを重視しています。素材本来の価値を生かしながら、現代の製造・管理体制と組み合わせることで、安心して選んでいただける製品づくりを目指します。
■今後の展望
昭和堂 大塚店の開設を通じて、昭和株式会社は健康関連分野におけるサービス拡充を進めてまいります。今後も、地域のお客様と国内外の利用者に向けて、健康的な暮らしを支える情報と製品を提供し、ヘルスケア領域での新たな価値創出に取り組んでまいります。
【店舗概要】
店舗名：昭和堂 大塚店
所在地：東京・大塚エリア
開設日：2025年3月3日
運営会社：昭和株式会社
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康関連製品の企画・展開、ヘルスケアサービス関連事業
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、2025年3月3日、東京・大塚エリアに新たなヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を開設いたしました。
昭和堂 大塚店は、歴史ある健康づくりの知見と現代的なサービスを組み合わせ、日々の体調管理や健康意識の向上をサポートする店舗として展開いたします。大塚駅周辺の地域利用者をはじめ、国内外から訪れるお客様にも利用しやすい拠点を目指します。
■昭和堂 大塚店の特徴
昭和堂 大塚店では、漢方由来の考え方や自然素材への理解を大切にしながら、現代の生活習慣に合わせた健康関連製品とサービスを提案します。お客様一人ひとりの関心やライフスタイルに寄り添い、日常的な健康管理をより身近に感じていただける環境づくりに取り組みます。
■伝統的な知見と現代的な品質管理
昭和株式会社は、原料選定から製品づくりまでの過程において、品質管理とトレーサビリティを重視しています。素材本来の価値を生かしながら、現代の製造・管理体制と組み合わせることで、安心して選んでいただける製品づくりを目指します。
■今後の展望
昭和堂 大塚店の開設を通じて、昭和株式会社は健康関連分野におけるサービス拡充を進めてまいります。今後も、地域のお客様と国内外の利用者に向けて、健康的な暮らしを支える情報と製品を提供し、ヘルスケア領域での新たな価値創出に取り組んでまいります。
【店舗概要】
店舗名：昭和堂 大塚店
所在地：東京・大塚エリア
開設日：2025年3月3日
運営会社：昭和株式会社
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
事業内容：健康関連製品の企画・展開、ヘルスケアサービス関連事業
※本リリースは、特定の疾病の診断、治療、予防効果を示すものではありません。
配信元企業：昭和株式会社
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