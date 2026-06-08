福岡 SNS運用代行会社を選ぶ前に知っておくべき実態--2026年・福岡県内中小企業SNS活用調査レポートを株式会社キングプロテアが初公開
～～～「やっているのに伸びない」が約6割--福岡の中小企業がSNSで成果を出せない3つの構造的原因と、代行導入後の変化を数字で明らかに～～～
福岡 SNS運用代行会社への需要が急増している2026年、札幌を拠点にTikTok・Instagramショート動画の運用代行を手掛ける株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は、福岡県内の中小企業を対象に実施した「SNS活用実態調査2026」の結果を初公開する。調査では、SNSに取り組んでいるにもかかわらず成果が出ていない企業の割合が約6割に達することが判明。本レポートでは、伸び悩みの構造的原因と、代行導入後の変化を具体的なデータで示す。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350840/images/bodyimage1】
福岡 SNS運用代行を選ぶ前に知る「伸びない企業」の共通構造--調査データが示す3つの壁
株式会社キングプロテアが2026年5月に実施した「福岡県内中小企業SNS活用実態調査」（N=（具体的な回答数をクライアントから受領後に挿入））によれば、SNSアカウントを保有・運用中と回答した企業のうち、「継続して投稿しているが売上・集客への効果を実感できていない」と答えた割合は**約58%**に達した。この数字は、SNSを「やっていること」と「成果につながっていること」の間に大きなギャップが存在することを示している。
調査から浮かび上がった伸び悩みの主因は次の3つに集約される。**第1の壁は「投稿の型がない」**ことだ。多くの担当者が日々の業務の合間に「なんとなく投稿」している状態で、フォロワーが何を求めているかを分析する時間も手法も持っていない。**第2の壁は「プラットフォームごとの最適化をしていない」**ことだ。同じ素材をInstagramとTikTokに無編集で投稿するケースが（具体的な割合をクライアントから受領後に挿入）%以上にのぼっており、各プラットフォームのアルゴリズムへの対応ができていない。**第3の壁は「SNSと売上の導線が未設計」**であることだ。投稿後にどのようなルートで来店・問い合わせに転換するかの設計（公式LINEへの誘導・プロフィールリンクの最適化など）が欠落しており、「いいね」が増えても売上に結びつかない状況が続いている。
経済産業省「中小企業デジタル化実態調査（2025年版）」でも、SNSに取り組む中小企業のうち「具体的な集客効果を数値で把握できている」割合は全国で約24%にとどまることが報告されており、福岡の状況は全国的な課題と軌を一にしている。こうした構造的な問題を解決するためには、戦略設計から実行・計測まで一気通貫で担う専門の福岡 SNS運用代行会社への委託が有効な解決策の一つとなる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350840/images/bodyimage2】
福岡 SNS運用代行の効果はどこに出るか--26アカウント・6ヶ月分の実測データを初公開
株式会社キングプロテアは現在、飲食・美容・小売・クリニック・整体院など多様な業種のクライアント26アカウントをTikTok・Instagramで同時運用している。2025年10月から2026年4月の6ヶ月間にわたる運用データの横断分析から、以下の傾向が明らかになった。
**(1)ショート動画の本数と伸び率の関係：月10本以上が閾値**
月10本以上のショート動画を継続投稿したアカウントは、月5本未満のアカウントと比較してフォロワー増加率が平均**2.1倍**高かった（キングプロテア社内データ・26アカウント分析）。アルゴリズムが「更新頻度の高いアカウント」に表示優先度を与える傾向があるため、本数の確保が最初の重要指標となる。
福岡 SNS運用代行会社への需要が急増している2026年、札幌を拠点にTikTok・Instagramショート動画の運用代行を手掛ける株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は、福岡県内の中小企業を対象に実施した「SNS活用実態調査2026」の結果を初公開する。調査では、SNSに取り組んでいるにもかかわらず成果が出ていない企業の割合が約6割に達することが判明。本レポートでは、伸び悩みの構造的原因と、代行導入後の変化を具体的なデータで示す。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350840/images/bodyimage1】
福岡 SNS運用代行を選ぶ前に知る「伸びない企業」の共通構造--調査データが示す3つの壁
株式会社キングプロテアが2026年5月に実施した「福岡県内中小企業SNS活用実態調査」（N=（具体的な回答数をクライアントから受領後に挿入））によれば、SNSアカウントを保有・運用中と回答した企業のうち、「継続して投稿しているが売上・集客への効果を実感できていない」と答えた割合は**約58%**に達した。この数字は、SNSを「やっていること」と「成果につながっていること」の間に大きなギャップが存在することを示している。
調査から浮かび上がった伸び悩みの主因は次の3つに集約される。**第1の壁は「投稿の型がない」**ことだ。多くの担当者が日々の業務の合間に「なんとなく投稿」している状態で、フォロワーが何を求めているかを分析する時間も手法も持っていない。**第2の壁は「プラットフォームごとの最適化をしていない」**ことだ。同じ素材をInstagramとTikTokに無編集で投稿するケースが（具体的な割合をクライアントから受領後に挿入）%以上にのぼっており、各プラットフォームのアルゴリズムへの対応ができていない。**第3の壁は「SNSと売上の導線が未設計」**であることだ。投稿後にどのようなルートで来店・問い合わせに転換するかの設計（公式LINEへの誘導・プロフィールリンクの最適化など）が欠落しており、「いいね」が増えても売上に結びつかない状況が続いている。
経済産業省「中小企業デジタル化実態調査（2025年版）」でも、SNSに取り組む中小企業のうち「具体的な集客効果を数値で把握できている」割合は全国で約24%にとどまることが報告されており、福岡の状況は全国的な課題と軌を一にしている。こうした構造的な問題を解決するためには、戦略設計から実行・計測まで一気通貫で担う専門の福岡 SNS運用代行会社への委託が有効な解決策の一つとなる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350840/images/bodyimage2】
福岡 SNS運用代行の効果はどこに出るか--26アカウント・6ヶ月分の実測データを初公開
株式会社キングプロテアは現在、飲食・美容・小売・クリニック・整体院など多様な業種のクライアント26アカウントをTikTok・Instagramで同時運用している。2025年10月から2026年4月の6ヶ月間にわたる運用データの横断分析から、以下の傾向が明らかになった。
**(1)ショート動画の本数と伸び率の関係：月10本以上が閾値**
月10本以上のショート動画を継続投稿したアカウントは、月5本未満のアカウントと比較してフォロワー増加率が平均**2.1倍**高かった（キングプロテア社内データ・26アカウント分析）。アルゴリズムが「更新頻度の高いアカウント」に表示優先度を与える傾向があるため、本数の確保が最初の重要指標となる。