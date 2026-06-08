アクション俳優一筋35年 元アームレスリング日本王者 アクション俳優・大東賢 出演『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』DVDが6月17日発売
アクション俳優・大東賢（だいとう けん）は、35年以上にわたりアクションの世界で活動を続けている。
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者として知られ、その力強い身体能力を活かした「パワー系アクション俳優」として映画や映像作品に出演してきた。
アクション俳優・大東賢の特徴の一つは、単なる派手な動きではなく、相手に効いているように見せる重厚感と説得力のある「効かせるアクション」にある。長年のトレーニングと競技経験によって培われたパワーは、多くの作品で存在感を発揮している。
そのキャリアの中で、アクション俳優・大東賢は監督・主演を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』を制作。同作品には藤岡弘、と堀田眞三が出演し、個性豊かなキャストが集結している。
また、アクション俳優・大東賢は国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画『夢物語』にも出演。さらに香港映画界で活躍したサモ・ハン・キンポーとの共演経験もあり、国内外のアクション関係者との交流を重ねてきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351641/images/bodyimage1】
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』のDVDは6月17日に発売予定。Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、紀伊國屋書店などで販売される予定となっている。
アクション俳優一筋35年。アクション俳優・大東賢は、これからも独自の「効かせるアクション」を追求しながら、映画や映像作品を通じて活動を続けていく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351641/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351641/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351641/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351641/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者として知られ、その力強い身体能力を活かした「パワー系アクション俳優」として映画や映像作品に出演してきた。
アクション俳優・大東賢の特徴の一つは、単なる派手な動きではなく、相手に効いているように見せる重厚感と説得力のある「効かせるアクション」にある。長年のトレーニングと競技経験によって培われたパワーは、多くの作品で存在感を発揮している。
そのキャリアの中で、アクション俳優・大東賢は監督・主演を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』を制作。同作品には藤岡弘、と堀田眞三が出演し、個性豊かなキャストが集結している。
また、アクション俳優・大東賢は国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画『夢物語』にも出演。さらに香港映画界で活躍したサモ・ハン・キンポーとの共演経験もあり、国内外のアクション関係者との交流を重ねてきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351641/images/bodyimage1】
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』のDVDは6月17日に発売予定。Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、紀伊國屋書店などで販売される予定となっている。
アクション俳優一筋35年。アクション俳優・大東賢は、これからも独自の「効かせるアクション」を追求しながら、映画や映像作品を通じて活動を続けていく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351641/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351641/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351641/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ