水を燃料とする市場の展望2036：業界分析、水素経済の動向、および将来の機会
Survey Reportsは、「水を燃料とする市場分析、動向、機会、および予測（2026年～2036年）」と題する市場調査レポートを発表しました。本調査レポートには、最新の市場動向および将来の成長機会に関する詳細な分析が含まれており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本レポートでは、研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、および市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
水を燃料とする市場：水素が牽引するクリーンエネルギー革命
世界の「水を燃料とする市場」は、再生可能エネルギー分野において最も変革的な市場の一つです。この市場は水そのものを直接燃焼させるのではなく、主に電気分解によって水から水素を抽出し、クリーンで高エネルギー密度のエネルギーキャリアとして利用することを中心としています。燃料電池で利用される水素は、運用時に直接的な二酸化炭素排出を伴わないため、世界各国が掲げるネットゼロ排出目標の達成に向けた重要な要素となっています。各国政府が脱炭素化とエネルギー自立を推進する中で、水を燃料とする市場は今後10年間で急速な成長が期待されています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038507
市場規模と成長見通し
世界の水を燃料とする市場は、2025年に68億米ドルと評価されました。同市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）12.4％で拡大すると予測されており、2036年末までに市場規模は203億米ドルを超える見込みです。
国際エネルギー機関（IEA）によると、低排出型水素の生産量は2024年に10％増加し、2025年には100万トンに達すると予測されています。ただし、これは世界全体の水素生産量の1％未満にとどまっています。この現状は、今後の市場成長余地が極めて大きいことを示しています。
主な成長要因
1. 世界的な脱炭素化政策とネットゼロ目標への取り組み
市場成長を促進する最大の要因は、気候変動対策に向けた世界的な取り組みです。パリ協定のような国際的枠組みや法的拘束力を持つネットゼロ排出目標により、各産業は厳格な排出規制への対応手段として、水由来の水素の導入を進めています。欧州連合（EU）は2030年までに再生可能水素向け電解装置40GWの導入を目標としており、米国エネルギー省（DOE）の「Hydrogen Shot」イニシアチブでは、10年間で水素製造コストを80％削減することを目指しています。こうした政策枠組みは、グリーン水素への継続的な需要を生み出しています。
2. エネルギー安全保障およびエネルギー自立の戦略的重要性
各国は、化石燃料輸入への依存を低減し、国家のエネルギー安全保障を強化する手段として水素に注目しています。豊富に存在し広く利用可能な水は、エネルギー源の多様化に貢献する有望な選択肢です。ノルウェー、カナダ、ニュージーランドなど、水資源と再生可能エネルギー資源の双方に恵まれた国々は、この移行を主導する有利な立場にあります。
3. 電気分解技術の進歩とコスト削減
継続的な技術革新により、水素製造コストは低下しつつあります。電気分解効率、燃料電池技術、水素貯蔵ソリューションにおける進歩が、水を燃料源として利用する実現可能性を高めています。また、水から現地で水素を生成できる分散型水素製造システムの開発も進展しており、柔軟性の向上や輸送コスト削減に貢献しています。さらに、貴金属を使用しない触媒、膜電極接合体（MEA）、AIを活用した触媒開発などの研究が商業化を加速させています。
水を燃料とする市場：水素が牽引するクリーンエネルギー革命
世界の「水を燃料とする市場」は、再生可能エネルギー分野において最も変革的な市場の一つです。この市場は水そのものを直接燃焼させるのではなく、主に電気分解によって水から水素を抽出し、クリーンで高エネルギー密度のエネルギーキャリアとして利用することを中心としています。燃料電池で利用される水素は、運用時に直接的な二酸化炭素排出を伴わないため、世界各国が掲げるネットゼロ排出目標の達成に向けた重要な要素となっています。各国政府が脱炭素化とエネルギー自立を推進する中で、水を燃料とする市場は今後10年間で急速な成長が期待されています。
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市場規模と成長見通し
世界の水を燃料とする市場は、2025年に68億米ドルと評価されました。同市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）12.4％で拡大すると予測されており、2036年末までに市場規模は203億米ドルを超える見込みです。
国際エネルギー機関（IEA）によると、低排出型水素の生産量は2024年に10％増加し、2025年には100万トンに達すると予測されています。ただし、これは世界全体の水素生産量の1％未満にとどまっています。この現状は、今後の市場成長余地が極めて大きいことを示しています。
主な成長要因
1. 世界的な脱炭素化政策とネットゼロ目標への取り組み
市場成長を促進する最大の要因は、気候変動対策に向けた世界的な取り組みです。パリ協定のような国際的枠組みや法的拘束力を持つネットゼロ排出目標により、各産業は厳格な排出規制への対応手段として、水由来の水素の導入を進めています。欧州連合（EU）は2030年までに再生可能水素向け電解装置40GWの導入を目標としており、米国エネルギー省（DOE）の「Hydrogen Shot」イニシアチブでは、10年間で水素製造コストを80％削減することを目指しています。こうした政策枠組みは、グリーン水素への継続的な需要を生み出しています。
2. エネルギー安全保障およびエネルギー自立の戦略的重要性
各国は、化石燃料輸入への依存を低減し、国家のエネルギー安全保障を強化する手段として水素に注目しています。豊富に存在し広く利用可能な水は、エネルギー源の多様化に貢献する有望な選択肢です。ノルウェー、カナダ、ニュージーランドなど、水資源と再生可能エネルギー資源の双方に恵まれた国々は、この移行を主導する有利な立場にあります。
3. 電気分解技術の進歩とコスト削減
継続的な技術革新により、水素製造コストは低下しつつあります。電気分解効率、燃料電池技術、水素貯蔵ソリューションにおける進歩が、水を燃料源として利用する実現可能性を高めています。また、水から現地で水素を生成できる分散型水素製造システムの開発も進展しており、柔軟性の向上や輸送コスト削減に貢献しています。さらに、貴金属を使用しない触媒、膜電極接合体（MEA）、AIを活用した触媒開発などの研究が商業化を加速させています。