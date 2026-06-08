MarketsandMarketsのデータセンタ市場関連調査レポート３タイトル販売開始のご案内 - 2026年6月8日
セマビズはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文データセンタ市場関連調査レポート３タイトルの販売を2026年6月8日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZ（セマビズ）はMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
[1] データセンター向けチップ直結型冷却剤市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測
Data Center Direct to Chip Coolants Market - Global Forecast To 2032
https://semabiz.co.jp/mnmch10521/
[2]データセンターストレージ市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測
Data Centre Storage Market - Global Forecast to 2032
https://semabiz.co.jp/mnmse10518/
[3] データセンターケーブル市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測
Data Center Cable Market - Global Forecast to 2032
https://semabiz.co.jp/mnmse10519/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351616/images/bodyimage1】
セマビズではMarketsandMarketsをはじめ、多様な調査会社より出版されたデータセンター関連の市場調査レポートを一覧にしています。
☆データセンタ関連市場レポート一覧☆
https://semabiz.co.jp/highlights/data-center/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
株式会社SEMABIZ（セマビズ）はMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
[1] データセンター向けチップ直結型冷却剤市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測
Data Center Direct to Chip Coolants Market - Global Forecast To 2032
https://semabiz.co.jp/mnmch10521/
[2]データセンターストレージ市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測
Data Centre Storage Market - Global Forecast to 2032
https://semabiz.co.jp/mnmse10518/
[3] データセンターケーブル市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測
Data Center Cable Market - Global Forecast to 2032
https://semabiz.co.jp/mnmse10519/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351616/images/bodyimage1】
セマビズではMarketsandMarketsをはじめ、多様な調査会社より出版されたデータセンター関連の市場調査レポートを一覧にしています。
☆データセンタ関連市場レポート一覧☆
https://semabiz.co.jp/highlights/data-center/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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