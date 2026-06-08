日本のXR（エクステンデッド・リアリティ）市場規模、2034年までに731億米ドルに到達へ ― 2026～2034年のCAGRは24.95%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351606/images/bodyimage1】
日本の拡張現実市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の拡張現実市場：コンポーネント、タイプ、アプリケーション、組織規模、最終用途産業、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、日本の拡張現実市場は2025年に98億米ドルに達し、2034年には731億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は24.95%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺県にはテクノロジー企業、コンテンツ開発者、エンタープライズソリューションプロバイダーが最も集中しています。ハードウェアが最大の構成要素セグメントであり、没入型体験を実現する上でヘッドマウントディスプレイ、スマートグラス、空間コンピューティングデバイスが重要な役割を果たしていることを反映しています。種類別では、ゲームやエンターテイメントのユースケースに牽引され、消費者向けアプリケーションが市場をリードしていますが、企業がリモートコラボレーション、トレーニング、デザインビジュアライゼーションにXRを導入するにつれて、ビジネス向けアプリケーションも平均以上の成長率を示しています。組織規模別では大企業が市場を支配していますが、コストの低下とユースケース検証の加速に伴い、中小企業もXRソリューションの採用を拡大しています。
日本の拡張現実市場は、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）といった没入型テクノロジーのエコシステム全体を網羅しており、ハードウェアデバイス（ヘッドマウントディスプレイ、ARグラス、コントローラー）、ソフトウェアプラットフォームと開発ツール、実装と統合のための専門サービス、そしてゲーム、企業研修、ヘルスケアアプリケーション、ソーシャルプラットフォームなど、幅広い分野にわたる没入型コンテンツに適用されています。この市場は、AI、5Gネットワークインフラ、高度なディスプレイ技術の融合によって、ますます高度でアクセスしやすい没入型体験が可能になっていること、光学、センサー、半導体製造における日本の世界トップクラスの地位によって、世界のOEM企業に重要なXRコンポーネントが供給されていること、そして工業デザイン、リモートワークコラボレーション、専門的な研修アプリケーション向けに空間コンピューティングの企業での導入が加速していることによって牽引されています。
さらに、消費者向けXRデバイスがより軽量で快適な形状へと変化し、ARとVRの境界を曖昧にするAI搭載機能が搭載されるようになったこと、メタバース環境や空間ソーシャルネットワークなどのXRネイティブプラットフォームが登場したこと、そして日本がXRエコシステム開発を戦略的な経済優先事項として規制や政府支援を行っていることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-extended-reality-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. AI統合と空間コンピューティングの融合
人工知能、機械学習、高度なコンピュータビジョンがXRプラットフォームに急速に統合されることで、没入型テクノロジーの機能と適用範囲が根本的に変革され、デジタル世界と物理世界を融合させるAI駆動のパススルー機能、没入型コンテンツを文脈化するインテリジェントな物体認識、個人の好みや行動に合わせたパーソナライズされた体験、空間環境内で動作する自律エージェントなどが実現します。MetaのAI駆動型パススルー技術に関する高度な研究は、デジタルオブジェクトと現実世界の環境をシームレスに融合させる強化された複合現実体験を可能にし、エンターテイメントのニッチから主流の生産性ツールへとXRが進化する上でAIが戦略的に重要であることを示しています。AI、5Gネットワーク、エッジコンピューティングの融合により、デバイスの処理要件を削減し、バッテリー寿命を延ばし、多様なユーザー層や企業セグメントにわたって高忠実度の没入型アプリケーションへのアクセスを民主化するクラウドレンダリングされたXR体験が実現します。ソニー、パナソニック、そして新興のXRスタートアップ企業など、日本が持つAI、ロボット工学、製造業における深い専門知識は、消費者向けおよび企業向けの両方のユースケースを強化するAI搭載型空間コンピューティングソリューションの開発において、日本を世界的なリーダーとしての地位に押し上げている。
日本の拡張現実市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の拡張現実市場：コンポーネント、タイプ、アプリケーション、組織規模、最終用途産業、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、日本の拡張現実市場は2025年に98億米ドルに達し、2034年には731億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は24.95%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺県にはテクノロジー企業、コンテンツ開発者、エンタープライズソリューションプロバイダーが最も集中しています。ハードウェアが最大の構成要素セグメントであり、没入型体験を実現する上でヘッドマウントディスプレイ、スマートグラス、空間コンピューティングデバイスが重要な役割を果たしていることを反映しています。種類別では、ゲームやエンターテイメントのユースケースに牽引され、消費者向けアプリケーションが市場をリードしていますが、企業がリモートコラボレーション、トレーニング、デザインビジュアライゼーションにXRを導入するにつれて、ビジネス向けアプリケーションも平均以上の成長率を示しています。組織規模別では大企業が市場を支配していますが、コストの低下とユースケース検証の加速に伴い、中小企業もXRソリューションの採用を拡大しています。
日本の拡張現実市場は、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）といった没入型テクノロジーのエコシステム全体を網羅しており、ハードウェアデバイス（ヘッドマウントディスプレイ、ARグラス、コントローラー）、ソフトウェアプラットフォームと開発ツール、実装と統合のための専門サービス、そしてゲーム、企業研修、ヘルスケアアプリケーション、ソーシャルプラットフォームなど、幅広い分野にわたる没入型コンテンツに適用されています。この市場は、AI、5Gネットワークインフラ、高度なディスプレイ技術の融合によって、ますます高度でアクセスしやすい没入型体験が可能になっていること、光学、センサー、半導体製造における日本の世界トップクラスの地位によって、世界のOEM企業に重要なXRコンポーネントが供給されていること、そして工業デザイン、リモートワークコラボレーション、専門的な研修アプリケーション向けに空間コンピューティングの企業での導入が加速していることによって牽引されています。
さらに、消費者向けXRデバイスがより軽量で快適な形状へと変化し、ARとVRの境界を曖昧にするAI搭載機能が搭載されるようになったこと、メタバース環境や空間ソーシャルネットワークなどのXRネイティブプラットフォームが登場したこと、そして日本がXRエコシステム開発を戦略的な経済優先事項として規制や政府支援を行っていることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-extended-reality-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. AI統合と空間コンピューティングの融合
人工知能、機械学習、高度なコンピュータビジョンがXRプラットフォームに急速に統合されることで、没入型テクノロジーの機能と適用範囲が根本的に変革され、デジタル世界と物理世界を融合させるAI駆動のパススルー機能、没入型コンテンツを文脈化するインテリジェントな物体認識、個人の好みや行動に合わせたパーソナライズされた体験、空間環境内で動作する自律エージェントなどが実現します。MetaのAI駆動型パススルー技術に関する高度な研究は、デジタルオブジェクトと現実世界の環境をシームレスに融合させる強化された複合現実体験を可能にし、エンターテイメントのニッチから主流の生産性ツールへとXRが進化する上でAIが戦略的に重要であることを示しています。AI、5Gネットワーク、エッジコンピューティングの融合により、デバイスの処理要件を削減し、バッテリー寿命を延ばし、多様なユーザー層や企業セグメントにわたって高忠実度の没入型アプリケーションへのアクセスを民主化するクラウドレンダリングされたXR体験が実現します。ソニー、パナソニック、そして新興のXRスタートアップ企業など、日本が持つAI、ロボット工学、製造業における深い専門知識は、消費者向けおよび企業向けの両方のユースケースを強化するAI搭載型空間コンピューティングソリューションの開発において、日本を世界的なリーダーとしての地位に押し上げている。