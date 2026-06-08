日本のXR（エクステンデッド・リアリティ）市場規模、2034年までに731億米ドルに到達へ ― 2026～2034年のCAGRは24.95%

日本のXR（エクステンデッド・リアリティ）市場規模、2034年までに731億米ドルに到達へ ― 2026～2034年のCAGRは24.95%