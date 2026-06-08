婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが10代の重症生理痛・顔のむくみに変化。神奈川県小田原市のサロンで月1～2回6ヶ月の継続ケアで生理痛で寝込むことがなくなり朝の顔すっきりを実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――神奈川県小田原市・haneoto/ハネオトの症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、神奈川県小田原市のサロン『haneoto/ハネオト』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは10代後半の女性です。生理痛がひどく、生理2日目・3日目は寝込んでしまうほどの痛みがあり、顔がむくみやすいことにも悩まれていました。オーナーである母親が練習を兼ねて施術を行いました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディまたはブライダルコースを月1～2回のペースで6ヶ月間継続実施。婦人科医推奨の温熱アプローチで体の土台から整えるケアを積み重ねました。
2ヶ月目には生理痛で辛いという言葉が聞かれなくなり、学校もバイトも普通に行けるようになりました。予定が合わずしばらく施術ができない期間も続きましたが、生理痛で具合が悪そうにしていることはなくなりました。顔のむくみも朝起きた時に顔がすっきりしている日が数日続くようになりました。
お客様は「生理痛が楽になった！朝顔がすっきりして化粧ノリがいい！」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：haneoto/ハネオト（神奈川県小田原市）
URL：https://www.instagram.com/haneoto_bird
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351649/images/bodyimage1】
「バストアップが触れずにできることに驚いたのがきっかけ。痛くないのに効果が高く、自分にも負担が少ない。だからバザルト(R)を選びました。」
神奈川県小田原市の『haneoto/ハネオト』オーナー・磯粼氏がバザルト(R)を選んだのは、バストアップがバストに触れずにできることへの驚きがきっかけでした。自分が痛いのが苦手なので痛くないのに効果が高いこと、さらに自分への負担が少なく長く続けられることに惹かれ導入を決意したといいます。
「効果をすぐ感じていただける、とにかくリラックスしてもらえる、満足度が高いことが最大のメリットです」と磯粼氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、磯粼氏はこう語ります。「よくある温活と、バザルト(R)の熱の効果の違いを知ってほしいです。バザルト(R)を知らないなんてもったいない！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、生理2～3日目に寝込むほどの重症生理痛を抱えた10代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月1～2回・6ヶ月継続することで生理痛の軽減と顔のむくみ改善が確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、10代という若い世代にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、神奈川県小田原市のサロン『haneoto/ハネオト』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは10代後半の女性です。生理痛がひどく、生理2日目・3日目は寝込んでしまうほどの痛みがあり、顔がむくみやすいことにも悩まれていました。オーナーである母親が練習を兼ねて施術を行いました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディまたはブライダルコースを月1～2回のペースで6ヶ月間継続実施。婦人科医推奨の温熱アプローチで体の土台から整えるケアを積み重ねました。
2ヶ月目には生理痛で辛いという言葉が聞かれなくなり、学校もバイトも普通に行けるようになりました。予定が合わずしばらく施術ができない期間も続きましたが、生理痛で具合が悪そうにしていることはなくなりました。顔のむくみも朝起きた時に顔がすっきりしている日が数日続くようになりました。
お客様は「生理痛が楽になった！朝顔がすっきりして化粧ノリがいい！」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：haneoto/ハネオト（神奈川県小田原市）
URL：https://www.instagram.com/haneoto_bird
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351649/images/bodyimage1】
「バストアップが触れずにできることに驚いたのがきっかけ。痛くないのに効果が高く、自分にも負担が少ない。だからバザルト(R)を選びました。」
神奈川県小田原市の『haneoto/ハネオト』オーナー・磯粼氏がバザルト(R)を選んだのは、バストアップがバストに触れずにできることへの驚きがきっかけでした。自分が痛いのが苦手なので痛くないのに効果が高いこと、さらに自分への負担が少なく長く続けられることに惹かれ導入を決意したといいます。
「効果をすぐ感じていただける、とにかくリラックスしてもらえる、満足度が高いことが最大のメリットです」と磯粼氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、磯粼氏はこう語ります。「よくある温活と、バザルト(R)の熱の効果の違いを知ってほしいです。バザルト(R)を知らないなんてもったいない！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、生理2～3日目に寝込むほどの重症生理痛を抱えた10代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月1～2回・6ヶ月継続することで生理痛の軽減と顔のむくみ改善が確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、10代という若い世代にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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