婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが10代の重症生理痛・顔のむくみに変化。神奈川県小田原市のサロンで月1～2回6ヶ月の継続ケアで生理痛で寝込むことがなくなり朝の顔すっきりを実現した最新症例を公開

婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが10代の重症生理痛・顔のむくみに変化。神奈川県小田原市のサロンで月1～2回6ヶ月の継続ケアで生理痛で寝込むことがなくなり朝の顔すっきりを実現した最新症例を公開