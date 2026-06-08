体外毒性学アッセイ市場、2035年までに67億5000万米ドル到達へ｜CAGR 12.5％で加速する次世代毒性評価技術市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

体外毒性学アッセイ市場、2035年までに67億5000万米ドル到達へ｜CAGR 12.5％で加速する次世代毒性評価技術市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース