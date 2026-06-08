【開発秘話】構想12年。従来型ウェアの限界「膨張と温風」を根本解決！ペルチェ×水冷×丸洗い可能な次世代冷却服『CORO』誕生の裏側

2014年の創業から続く冷却技術への飽くなき探求、2021年のブランド設立、そして「省エネ制御」や「丸洗い可能な防汚生地」の開発に至るまで、構想12年に及ぶ本製品開発の軌跡をご紹介します。

明誠株式会社





2026年5月、ペルチェ素子と水冷システムを掛け合わせた次世代ハイブリッド冷却服ブランド「CORO（コロ）」が本格始動いたしました。

従来の空調ウェアの弱点であった「温風を吸い込む」「服が膨らんで動きにくい」という課題を根本から解決した、スマートな完全一体型モデルです。







■ 1. 現場の声から見えた「従来型空調ウェア」の限界（2014年～）

私たちは過酷な現場で働く人々を守るため、暑さ対策の研究をスタートしました。当時、ファン付きウェアが普及し始めていましたが、年々過酷になる猛暑の現場からは切実な声が寄せられていました。







・ 気温35℃を超えると、ドライヤーのような熱風を吸い込んで逆に苦しい

・ 服が風船のように膨らんで、狭い場所での作業やフルハーネス装着時に邪魔になる





外の空気を吸い込む「気化熱」の仕組みでは、極端な猛暑には対応しきれない。「外気温に依存せず、能動的に体を冷やし、かつスリムなウェアを作れないか」。

これが私たちの挑戦の原点です。















▼詳しくはこちらをご覧ください。

令和７年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」（確定値）を公表します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73330.html( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73330.html )

■ 2. 新ブランド設立と、コア技術「ペルチェ×NTC」の最適化（2021年）











外気温に左右されない冷却を目指し、半導体「ペルチェ素子」に着目。2021年にパーソナル冷却専門ブランドを設立しました。

開発最大の壁である「圧倒的な冷却力とバッテリー消費の両立」を克服するため、独自にペルチェ素子×NTC（温度センサー）省エネ制御システムを開発。









ウェア内温度をリアルタイムで感知して出力を自動調整することで、無駄な電力を極限まで抑えつつ、強力な冷水を高速循環させる画期的な仕組みを完成させました。











■ 3. 現場で使えなければ意味がない。「特殊生地」と「洗濯機丸洗い」へのこだわり

冷却技術が完成しても、プロの現場では「汚れやすく、手入れが面倒な服」は敬遠されます。そこで私たちは、アパレルとしての実用性を徹底的に追求しました。







【撥水・防汚・撥油】のトリプルガード

何度もテストを重ねた特殊高機能生地を採用。雨や泥だけでなく、落としにくい機械の油汚れもしっかり弾きます。













【お手入れ簡単】丸洗い構造

水流ポンプやチューブの配置をミリ単位で見直し、内部ユニットの完全一体化と強固な防水シーリングを施すことで、冷却ユニットを外す手間なく「そのまま洗濯機で丸洗いOK」という常識破りの手軽さを実現しました。





■ 4. ついに完成。「リアルな体感」から生まれた３つのメリット（2026年5月）

実験室での単なる数値ではなく、「実際の炎天下で本当に涼しく、動きやすいか」というリアルな体感に私たちはこだわりました。過酷なフィールドテストを繰り返して生み出した「外気温から最大マイナス35℃（※）」の極寒体験は、妥協なき開発の結果です。

※自社調べ。効果には個人差があり、使用環境により異なります。







構想から12年。

ついに完成したペルチェ冷却服には、2つの圧倒的なメリットがあります。















① 驚きの軽さ

冷却ユニットは約295g、ベスト単体で約550g。服が膨らまないため、作業時も快適な動きやすさをキープします。

※M/Lサイズ基準























② 圧倒的な冷却範囲

2600cm²という広範囲に冷水チューブを張り巡らせ、上半身の熱をダイレクトに奪い、効率的にクールダウンします。









これからも、テクノロジーの力で皆様の過酷な環境下での「安全と快適」を支え続けます。









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