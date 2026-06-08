青葉化成株式会社(本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：石田 芳)は、非常に不安定といわれるプラズマローゲンの安定化に成功し、自社内で製造したパウダーを配合したサプリメント「ほやプラ」の本格販売を開始いたしました。楽天市場内の店舗 aoba kitchenでの販売を中心に、イベント等での店頭販売や小売販売を展開いたします。





ほやプラ商品画像





■配合成分“プラズマローゲン”

プラズマローゲンは人間の脳や神経、心臓、筋肉に含まれる脂質の一種で、炎症や酸化ストレスから身体を守る重要な役割を担っている成分です。しかし加齢とともに脳のプラズマローゲンが減少するという報告(DOI: 10.5551/jat.14.12)もあり、近年ブレインケアとして注目される成分でもあります。









■特徴

本製品最大の特徴は、「安定化されたプラズマローゲンが含まれている」ことです。

プラズマローゲンはその機能性に着目される一方で、特徴的な構造ゆえ非常に反応性が高く不安定な成分であることから、産業利用が難しいといわれる成分の一種でもありました。

当社は独自の粉末化技術(酵素架橋ゼラチンマイクロカプセル化技術)を駆使することで、製品中のプラズマローゲン残存率を大幅に改善／プラズマローゲンの安定化に成功し、サプリメント「ほやプラ」を上市するに至りました。









■地域・産学連携

ほやは宮城をはじめ東北地方でなじみの食材であり、甘味・酸味・塩味・苦味・うま味の基本五味すべてを含んでいるという珍しい食材でもあります。ほやには、ビタミンやミネラル、タウリンやDHAなどの栄養が豊富で、さらに人間の脳と同じ構造のプラズマローゲンが多く含まれていると報告されています(DOI: 10.1007/s11745-015-4112-y)。ほやプラは、ほやのむき身(可食部)から成分抽出することなくすべてエキス化し、プラズマローゲンを含むほやの豊富な栄養素が製品に丸ごと含まれています。

ほやのプラズマローゲンを長年研究してきた東北大学 未来科学技術共同研究センター(NICHe) 宮澤教授とともに、当社はプラズマローゲンパウダーの研究開発に着手(R3サポイン事業)し、地域企業・大学の協力のもとようやく「ほやプラ」の上市にたどり着きました。東北の魅力を詰め込んだ商品を全国へお届けします。









■製品情報

プラズマローゲン含有量： 1,000μg(粉末1gあたり・4粒あたり)

賞味期限 ： 常温10ヶ月(製造後)

容量 ： (1) 5日分 6.5g(20粒) (2) 20日分 26g(80粒)

原材料 ： ほやエキス(国内製造)、デキストリン、

植物油脂／ゼラチン、加工デンプン、リン酸Na、

pH調整剤、乳化剤、セルロース、安定剤(CMC)、

酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、酵素

販売サイト ： https://www.rakuten.co.jp/ajisou-kurabu/









※ほやプラは青葉化成株式会社の登録商標です









■会社概要

商号 ： 青葉化成株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石田 芳

所在地 ： 〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢3-2-5

創立 ： 1956年8月

事業内容： 食品添加物・食品素材の製造、販売、卸売業

資本金 ： 4,000万円

URL ： https://www.aobakasei.co.jp/









【製品に関するお問い合わせ先】

開発販売課

TEL：022-346-1377