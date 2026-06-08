●相場が下落してもあわてる必要はゼロ！！それが「つみたて投資」

●投資信託でのつみたてが「初心者に最適」なこれだけの理由

●１本でも分散！あれやこれやと「対策する心配もなし！！」

●老後資産の２０００万円問題も「つみたてなら安心！？」

●結局、「長く続ける人」が投資で成功する人！！

森永卓郎氏を父に持ち、金融教育家で若手経済アナリストとして いま注目の森永康平氏が、わかりやすくつみたて投資のメリット・デメリットから始め方、 続けるための考え方やコツ、さらにはプロから見たお勧めの投資信託までを紹介する、 投資初心者にはうってつけの一冊。

●将来に備えて何かしなければいけない！

●でも、何をすればいいのかわからない！

国がせっかく用意した有利な制度を活用しない手はありません！

つみたて投資」を始める前の段階である、 どこの証券会社や銀行を選べばいいのか 証券口座をどのように開設すればいいのか。 未経験者でもこの１冊があれば始められます。 既に、投資に関する本を読んで、 「なんとなく理解できたけど、結局何を買えばいいのかわからなかった」 といった人のために、具体的な投資信託も名前を挙げて紹介しています。 金融機関からのスポンサーを受けて紹介しているわけではなく、 私の独自の観点から紹介しているわけでもなく、 金融庁かが一定の条件の下で選んだ投資信託の中から、 手数料や純資産額など、初心者の方に一定の基準を設けて選んでいます。 またつみたて投資をする上で外すことができない制度である ・ＮＩＳＡ（小額投資非課税制度） ・鄯ＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金） についても説明してあります。

■著者 森永康平(もりなが・こうへい)

金融教育ベンチャーの株式会社マネネCEO、経済アナリスト。 証券会社や運用会社にてアナリスト、ストラテジストとしてリサーチ業務に従事。 その後はインドネシア、台湾、マレーシアなどアジア各国にて法人や新規事業を立ち上げ、 各社のCEOおよび取締役を歴任。現在は複数のベンチャー企業のCOOやCFOも兼任している。 日本証券アナリスト協会検定会員。著書に『MMTが日本を救う』(新書/宝島社)や、 父・森永卓郎との共著『親子ゼニ問答』(新書/ KADOKAWA)がある。 twitter:@KoheiMorinaga

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