公益財団法人 消費者教育支援センター主催「消費者教育教材資料表彰2026」において、中央労働金庫がCSR活動の一環として若年者の金融リテラシー向上に寄与することを目的に制作した金融教育教材『新・大人社会へのパスポート5(特別支援学校向け) ゲームで学んで夢へ近づく！お金マスターへの道』が「内閣府特命担当大臣賞」、『新・大人社会へのパスポート6(小学生・中学生向け) きみならどっち？未来のお金のわかれ道』が「優秀賞」を受賞しました。

ぜひ、教育現場での授業や労働組合・企業等のセミナー、ご家庭などでの視聴等でご活用いただければ幸いです。









〔新・大人社会へのパスポート5のご案内〕

特別支援学校に通う生徒が社会に出る前に、将来の夢に向けて必要なお金の計画の立て方や管理方法、消費者トラブル未然防止等の基礎知識を身に付けられる教材となっています。





新・大人社会へのパスポート5 DVDジャケット

新・大人社会へのパスポート5 ワークブック表紙





【教材の閲覧サイト】

https://chuo.rokin.com/aboutus/csr/passport5/









〔新・大人社会へのパスポート6のご案内〕

小学生・中学生が、学年に合わせた表現・内容で構成された4種類の動画・ワークブックを通じて「家計管理」と「消費者トラブル」を柱とした日常生活に必要な金融リテラシーを学習できる教材です。





新・大人社会へのパスポート6 DVDジャケット

新・大人社会へのパスポート6 ワークブック(小学生低学年向け)表紙

新・大人社会へのパスポート6 ワークブック(小学生中学年向け)表紙

新・大人社会へのパスポート6 ワークブック(小学生高学年向け)表紙

新・大人社会へのパスポート6 ワークブック(中学生向け)表紙





【教材の閲覧サイト】

https://chuo.rokin.com/aboutus/csr/passport6/









教材の内容(動画・ワークブック)は中央労働金庫ホームページにて公開しておりますので是非ご覧ください。

中央労働金庫は、若年者の金融リテラシー向上に寄与する活動に引き続き取り組んでまいります。









【中央労働金庫の概要】

名称 ： 中央労働金庫

代表者 ： 理事長 杉浦 賢次

本店所在地： 東京都千代田区神田駿河台2-5

設立 ： 1952年4月25日(2001年4月1日合併)

事業エリア： 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

URL ： https://chuo.rokin.com