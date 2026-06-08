株式会社ASOLAB.(本社：長野県松本市、代表取締役：原 数幸、以下「当社」)は、DJIドローンの赤外線画像(R-JPEG)を、FLIR Tools / FLIR Thermal Studioで解析できるFLIR互換フォーマットと、Pix4Dmapper / Agisoft Metashapeで扱えるTIFFの両方に変換するWindowsネイティブアプリ「CRITIR Convert(クリティア コンバート)」を提供開始しています。

あわせて、ソフトウェアを導入せずに画像の変換だけを依頼できる「変換代行サービス」も提供します。

本ソフトウェアは、赤外線点検でDJIドローンを使いながら既存のFLIR解析環境を続けたい事業者にも、赤外線オルソ画像・3Dモデル生成などマッピング／GIS用途で活用したい事業者にも対応します。高精度な温度変換を実現し、GPS情報・撮影パラメータ等のメタデータをそのまま継承します。





CRITIR Convert





■開発の背景・業界課題

DJIドローンが出力する赤外線R-JPEGは独自のメタデータ構造を持つため、FLIR Tools / FLIR Thermal Studioではそのまま温度解析ができません。一方、設備点検や建物診断の現場ではFLIR製ソフトウェアがすでに導入されており、ワークフローを変えずにDJIドローンを活用したいというニーズが多くありました。

また、Pix4DmapperやAgisoft Metashapeを用いた赤外線オルソ画像生成・GIS解析の現場では、温度値を保持したまま扱える単チャンネルfloat32 TIFFが事実上の標準形式です。

ASOLAB.は赤外線点検の自社業務で培った知見をもとに、変換精度とメタデータ継承を両立したCRITIR Convertを開発。FLIR解析環境の継続と、マッピング／GISへの展開を、1本のソフトウェアで両立できる環境を提供します。









■主な特徴

・FLIR互換R-JPEGへの変換 FLIR Tools / FLIR Thermal Studioで直接開いて温度解析が可能

・float32 TIFFへの変換(マッピング・GIS対応) 各ピクセルに摂氏温度を保持した単チャンネルfloat32 TIFFを出力。Pix4Dmapper / Agisoft Metashape / QGIS / ArcGISで、温度を保ったままオルソ画像生成・温度解析が可能

・2形式の同時出力 FLIR互換R-JPEGとfloat32 TIFFを一度の処理で同時に書き出し。用途に合わせて使い分け可能

・高精度な温度変換 TIFFは往復誤差0.0000℃(ビット完全一致)、FLIR互換R-JPEGも変換誤差0.01℃未満(典型値)。変換のたびに元ファイルと自動で突き合わせ検証

・メタデータ継承 GPS位置情報・撮影日時・ドローン姿勢・放射率等をそのまま引き継ぎ

・フォルダ一括変換 ドラッグ&ドロップで数百～数千枚のR-JPEGをまとめて処理。枚数上限なし

・オフライン動作 インストール後はインターネット接続不要で変換機能をすべて利用可能

・7日間フリートライアル 下記よりお申し込みください。

フリートライアルお申し込みはこちら： https://convert.critir.jp/





CRITIR





■出力先で使える解析ソフトウェア

変換後のデータは、用途に合わせて以下の解析ソフトウェアでそのまま利用できます。

・FLIR互換R-JPEG → FLIR Tools / FLIR Thermal Studio(1枚ごとの温度解析)

・float32 TIFF → Agisoft Metashape / Pix4Dmapper(赤外線オルソ画像・3Dモデル・GIS解析)

※2形式は同時出力にも対応します。









■対応機種

【対応DJIドローン(赤外線カメラ搭載モデル)】

・Matrice 4T / Matrice 30T / Mavic 3T / Mavic 2 Enterprise Advanced

【対応Zenmuseカメラ(DJI製赤外線カメラ)】

・Zenmuse H30T / Zenmuse H20T / Zenmuse H20N / Zenmuse XT S

※対応機種は順次拡大予定です。最新情報は公式サイトをご確認ください。









■料金

ソフトウェア(買い切り)：55,000円(税込)／ライセンス(7日間フリートライアルあり)

変換代行サービス ：2,200円(税込)＋従量課金／プロジェクト

※50枚まで計6,050円～

※ソフトウェアは複数台インストール可(同時使用は1台まで)









■サービス概要

サービス名 ： CRITIR Convert(クリティア コンバート)

URL ： https://convert.critir.jp

動作環境 ： Windows 10 / 11(64bit)、メモリ4GB以上、

空きディスク200MB以上

対応形式 ： FLIR互換R-JPEG / TIFF(同時出力可)

料金 ： ソフトウェア買い切り 55,000円(税込)／

変換代行 2,200円～(税込)

フリートライアル： 7日間(要申込)

運営 ： 株式会社ASOLAB. ソフトウェア開発事業部









■姉妹ソフトウェアCRITIRについて

CRITIR(クリティア)は、DJI / FLIR / HIKMICROの赤外線画像を変換不要で読み込み、壁面オルソ画像生成・温度測定の自動投影・報告書作成(PDF / Word / Excel / DXF対応)まで一気通貫で行えるWindowsソフトウェアです( https://critir.jp )。CRITIR Convertは「既存のFLIR解析環境やマッピングツールをそのまま使い続けたい」ユーザー向けの姉妹ソフトウェアです。









■株式会社ASOLAB.について

株式会社ASOLAB.(アソラボ)は、長野県松本市を拠点に、ドローン測量・点検・空撮・3Dモデリング、システム開発、ならびにドローンスクール運営(ASOLABドローンスクール)を展開するドローン専門企業です。赤外線点検ソフトウェアCRITIRをはじめ、現場の知見から生まれたソフトウェアの開発・提供を行っています。





※本リリースに記載の価格・仕様はリリース時点のものであり、予告なく変更する場合があります。